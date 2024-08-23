Любимые города зарубежных туристов в Германии
Какие немецкие города особенно популярны среди иностранных туристов? Итоги исследования DZT 2024 года.
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