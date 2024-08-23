Какие замки в Германии любят иностранные туристы?
В рейтинг ТОП-100 Национального комитета Германии по туризму (DZT) в 2024 году попало семь дворцов и замков.
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