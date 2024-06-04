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Шверинская резиденция - памятник романтического историзма

Максим Нелюбин
29 июля 2024 г.

В 2024 году этот уникальной архитектурно-исторический ансамбль в Шверине получил статус Всемирного наследия.

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Шверинский замок
Шверинский замок на Дворцовом острове - памятник в стиле неоренессансаФото: R. Waldkirch/McPHOTO/blickwinkel/picture alliance

XIX век в Европе… После окончания Наполеоновских войн на территории современной Германии существовало более 20 самостоятельных государств - королевств, великих герцогств и герцогств, княжеств, а также находились три свободных ганзейских города - ГамбургБремен и Любек. В 1871 году все они объединились в Германскую империю под эгидой Пруссии.

Шверинская резиденция сверху
Исторический центр Шверина, Шверинский замок на острове и дворцовый парк на берегу озераФото: Hans Blossey/imageBROKER/picture alliance

Это время стало последним периодом развития здесь разных монарших резиденций - городов, в которых возводились или перестраивались главные дворцы или замки правивших династий, обустраивались по новой моде сады и парки, строились разные другие здания - виллы для престолонаследников, придворные храмы и театры, семейные усыпальницы, офицерские клубы, конюшни, административные здания, охотничьи домики, дома для чиновников, железнодорожные станции со специальными залами для знатных пассажиров и так далее и так далее.

Шверинский замок - резиденция великих герцогов Мекленбурга

Одним из таких репрезентативных центров монархической власти в Германии был Шверин - нынешняя столица немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, в котором тогда находилась главная резиденция Мекленбургского дома.

Этот знатный род был основан в XII веке одним из вождей бордичей или ободритов - средневекового союза славянских племен. Герцоги и великие герцоги из Мекленбургского дома были представителями единственного в Германии правящего рода славянского происхождения - вплоть до создания Веймарской республики в 1918 году.

Архитектурным символом этого города является Шверинский замок - бывший дворец, в котором сейчас, в том числе, размещается земельный парламент - ландтаг. Прежде, чем продолжить, посмотрим, как он изображался раньше и выглядит сейчас:

Романтический историзм в Шверине

Шверинский замок находится посреди здешних живописных озерных окрестностей на острове между историческим городским центром и обширным дворцовым парком. На острове около самого замка также есть оранжерея и небольшой сад.

"Архитектурный ансамбль Шверинской резиденции - культурный ландшафт романтического историзма" (Residenzensembles Schwerin - Kulturlandschaft des romantischen Historismus) - так официально называлась заявка от Германии на включение этих достопримечательностей в список  Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Мекленбурге - Передней Померании до сих пор было всего два объекта из списка Всемирного наследия, правда, достаточно больших по количеству зданий и территории - исторические центры ганзейских городов Висмар и Штральзунд, получившие этот статус по общей заявке в 2002 году, а также два старых буковых леса - национальные парки Ясмунд на острове Рюген и буковый лес Серран в национальном парке Мюриц, включенные в список в 2011 году. В числе многочисленных зданий в Висмаре в список ЮНЕСКО, в частности, внесена еще одна резиденция Мекленбургского дома - ренессансный Фюрстенхоф.

Нынешний Шверинский замок был возведен на Дворцовом острове в середине XIX века - в 1845-1857 годах по заказу тогдашнего великого герцога Фридриха Франца II Мекленбургского (Friedrich Franz II. von Mecklenburg). Образцами для автора проекта Георга Адольфа Деммлера (Georg Adolf Demmler) - ученика ведущего немецкого архитектора периода романтического историзма Карла Фридриха Шинкеля (Karl Friedrich Schinkel) - послужили французские замки эпохи Ренессанса, в частности, Шамборский замок XVI века на Луаре. Также были использованы стилистические элементы готики и барокко.

В разработке планов нового дворцового парка участвовал знаменитый ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне (Peter Joseph Lenne) - в частности, создавший проект русской деревни Александровка в Потсдаме.

Шверинский замок
Историческое изображение Шверинского замка на диапозитивеФото: Jens Büttner/ZB/picture alliance

История места

Первое оборонительное сооружение в этом месте на тогдашнем небольшом Зверином острове было возведено еще в середине X века - крепость западных славян-ободритов. В середине XVI века тогдашнюю крепость переделали, чтобы использовать в качестве дворца, позже соорудив по соседству оборонительные бастионы. В это же время здесь возвели дворцовую церковь - первое  протестантское сакральное здание Мекленбурга, а также несколько других зданий. Дальнейшие обширные строительные планы были перечеркнуты Тридцатилетней войной.

В середине XVIII века главной резиденцией Мекленбургского дома на несколько десятилетий стал дворец Людвигслюст, но в 1835 году было принято решение о возвращении в Шверин, где приступили к созданию надлежащего репрезентативного архитектурного ансамбля, прекрасно сохранившегося до наших дней.

Шверинский замок
Шверинский замок на иллюстрации 1880 годаФото: Wolfgang Diederich/imageBROKER/picture alliance

Критерии для включения во Всемирное наследие

Шверинская резиденция является уникальным по своему качеству и сохранности в Европе и мире примером культурно-исторического памятника своей эпохи, состоящего из гармонично сочетающихся и дополняющих друг друга архитектурных сооружений, природных ландшафтов и водоемов. Ключевым элементом этого ансамбля является здешний замок - политический и культурный центр существовавшего здесь великого герцогства.

Как говорится в заявке, резиденция Мекленбургского дома в Шверине является выдающемся примером дворцовой архитектуры эпохи историзма, в создании которой участвовали, в том числе, Готфрид Земпер (Gottfried Semper) - строитель Оперы Земпера в Дрездене, Фридрих Август Штюлер (Friedrich August Stüler) - автор проекта Нового музея в Берлине, а также Эрнст Фридрих Цвирнер (Ernst Friedrich Zwirner) - зодчий, внесший решающий вклад в завершение строительства Кельнского собора.

Шверинский замок
Силуэт Шверинского замка через окно в дождливую погоду Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Сам замок служил зримым символом монаршей власти и подчеркивал значение и место этой династии среди других правящих домов Европы. При этом речь идет о первой резиденции в Европе, создатели которой последовательно придерживались принципов историзма, одновременно вписав замок и другие сооружения в окружающие романтические ландшафты, достигнув гармоничного сочетания рукотворных и природных элементов.

При создании Шверинской резиденции в целом были использованы новые возможности и материалы, ставшие доступными в результате технического прогресса и начинавшейся индустриализации - в частности, чугуна для некоторых несущих конструкций и лестниц, а таже при возведении оранжереи. В 1886 году в Шверине появилось первое электрифицированное здание, которым стал здешний придворный театр, для чего по соседству возвели отдельную постройку, в которой разместили электрический генератор и котельную.

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