Дворец в Шверине признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ансамбль Шверинской резиденции (Residenzensembles Schwerin) признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение комитет Всемирного наследия организации в Нью-Дели принял на своем заседании в субботу, 27 июля. Как пояснили агентству dpa представители ЮНЕСКО в Бонне, соответствующий статус получили около 40 зданий ансамбля.

Из чего состоит Шверинская резиденция

Световое шоу в Шверинском замке (фото из архива) Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Комплекс зданий Шверинской резиденции располагается в немецком городе Шверин, столице федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. В его центре находится Шверинский замок, служивший резиденцией для многих герцогов и великих князей. Он был построен в XIX веке по заказу великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II (Friedrich Franz II) архитектором Георгом Адольфом Деммлером (Georg Adolf Demmler). Сегодня в здании находится региональный парламент.

Ансамбль также включает в себя сады, несколько других старинных дворцов, Мекленбургский государственный театр и несколько церквей. Все здания комплекса были построены в XVIII-XIX веках.

Другие объекты Всемирного наследия в Мекленбурге - Передней Померании

Объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания также признаны исторические центры ганзейских городов Висмар и Штральзунд, получившие этот статус по общей заявке в 2002 году, а также два старых буковых леса: национальные парки Ясмунд на острове Рюген и буковый лес Серран в национальном парке Мюриц, включенные в список в 2011 году.