  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Дворец в Шверине признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Алексей Волошинов
27 июля 2024 г.

Профильный комитет ЮНЕСКО объявил ансамбль Шверинской резиденции в немецкой земеле Мекленбург - Передняя Померания объектом Всемирного наследия. В его центре - известный дворец XIX века.

https://p.dw.com/p/4iovT
Шверинский замок
Шверинский замокФото: Johann Pavelka/Shotshop/picture alliance

Ансамбль Шверинской резиденции (Residenzensembles Schwerin) признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение комитет Всемирного наследия организации в Нью-Дели принял на своем заседании в субботу, 27 июля. Как пояснили агентству dpa представители ЮНЕСКО в Бонне, соответствующий статус получили около 40 зданий ансамбля.

Из чего состоит Шверинская резиденция

Световое шоу в Шверинском замке (фото из архива)
Световое шоу в Шверинском замке (фото из архива)Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Комплекс зданий Шверинской резиденции располагается в немецком городе Шверин, столице федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. В его центре находится Шверинский замок, служивший резиденцией для многих герцогов и великих князей. Он был построен в XIX веке по заказу великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II (Friedrich Franz II) архитектором Георгом Адольфом Деммлером (Georg Adolf Demmler). Сегодня в здании находится региональный парламент.

Ансамбль также включает в себя сады, несколько других старинных дворцов, Мекленбургский государственный театр и несколько церквей. Все здания комплекса были построены в XVIII-XIX веках.

Другие объекты Всемирного наследия в Мекленбурге - Передней Померании

Объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания также признаны исторические центры ганзейских городов Висмар и Штральзунд, получившие этот статус по общей заявке в 2002 году, а также два старых буковых леса: национальные парки Ясмунд на острове Рюген и буковый лес Серран в национальном парке Мюриц, включенные в список в 2011 году.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Шверинский замок и мост на Дворцовый остров

Шверинский замок. Фотографии

Шверинский замок. Фотографии

В июле 2024 года ЮНЕСКО рассмотрит заявку Германии о включении Шверинской резиденции в список Всемирного наследия. Как выглядит эта достопримечательность?
Туризм4 июня 2024 г.17 фото
Шверинский замок сверху

Шверин - город одного замка и семи озер

Шверин - город одного замка и семи озер

Шверин - самая маленькая столица федеральной земли в Германии. Она покоряет туристов своим знаменитым замком и семью озерами.
Туризм11 августа 2014 г.04:14 мин.
Шверинский замок

Шверинская резиденция - уникальный памятник романтического историзма в Германии

Шверинская резиденция - уникальный памятник романтического историзма в Германии

Замок, парк и другие здания бывшей резиденции Мекленбургского дома в Шверине претендуют на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туризм6 июня 2024 г.
Показать еще