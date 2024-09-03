Лучшие парки развлечений и отдыха в Германии
В Германии насчитывается более сотни парков развлечений и тематических парков. Какие пользуются особой популярностью среди иностранных туристов?
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