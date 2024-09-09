Немецкий парк развлечений признан лучшим в мире

Европа-парк в Русте в 2024 году получил главную награду престижного конкурса "Golden Ticket Award". Здесь же находится лучшая в мире американская горка.

Крупнейший в Германии парк развлечений Европа-парк (Europa-Park) в баден-вюртембергском Русте в 2024 году в очередной раз признан лучшим в мире. Такое решение приняло жюри конкурса "Golden Ticket Award", который проводится американским журналом Amusement Today. Церемония вручения призов состоялась в прошедшие выходные в американском парке Kennywood в штате Пенсильвания.

Владелец Европа-парка Михаэль Мак (Michael Mack) после вручения призов "Golden Ticket Award" в США. В общей сложности Европа-парк в 2024 году получил три награды Фото: Europa-Park

По данным Международной ассоциации парков развлечений и аттракционов (IAAPA), "Золотой билет" является самой важной наградой в отрасли. В общей сложности Европа-парк занимал первые места в этом рейтинге уже девять раз. Последний раз - в 2022 году. Тем самым немецкий парк смог вновь обойти серьезных конкурентов - в том числе, американские парки Walt Disney World и Universal Studios. Как говорится в сообщении Европа-парка, здесь особо рады этой награде, так как в следующем году он будет отмечать свое 50-летие.

Жюри "Golden Ticket Award" отметило высокое качество и большое разнообразие традиционных и современных аттракционов в Европа-парке, использование цифровых технологий, первоклассные шоу, качество и ассортимент кафе и ресторанов, а также хорошую гостиничную инфраструктуру в Русте.

"Золотой билет" для американской горки

Сейчас здесь насчитывается около сотни аттракционов. Ежегодное число посетителей превышает пять миллионов человек.

Парк состоит из более чем полутора десятков тематических разделов, большинство из которых посвящено разным странам Европы. В 2024 году был открыт новый раздел "Хорватия". Находящийся здесь аттракцион "Вольтрон Невера" в 2024 году также получил награду "Golden Ticket Award" - был признан лучшей американской горкой в мире.

Общая протяженность горки "Вольтрон Невера" ("Voltron Nevera"), установившей сразу несколько мировых и европейских рекордов, составляет 1,4 километра. Уже в самом начале пассажиры взлетают вверх под углом 105 градусов, что является рекордным показателем для аттракционов такого типа. На маршруте посетителей ожидают перевороты и сильные ускорения, а также езда спиной вперед. Четыре раза за время поездки скорость вагонеток превышает 90 километров в час.

Горка "Вольтрон Невера" в Европа-парке Фото: Europa-Park

Восстановление "Австрии"

Третьим "Золотым билетом" для Европа-парка в 2024 году стала награда за восстановление тематического раздела "Австрия", пострадавшего в результате пожара в предыдущем году. Работы были завершены прошлой весной. В ходе осуществления проекта аттракционы этого раздела были модернизированы. Здесь, в частности, установили новую звуковую систему, прожекторы и LED-табло.

P.S.

Отметим также, что в 2024 году Европа-парк занял второе место в рейтинге ТОП-100 самых популярных немецких достопримечательностей среди иностранцев. Этот рейтинг составляется на основе опроса посетителей Германии из-за рубежа Национальным комитета ФРГ по туризму (DZT). Какие другие парки развлечений и аттракционов попали в список DZT, смотрите в нашей фотогалерее ниже: