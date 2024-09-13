Замок Линдерхоф - интимное прибежище сказочного короля

Замок Линдерхоф - интимное прибежище сказочного короля13 сентября 2024 г.
Когда впервые видишь этот небольшой замок посреди живописной альпийской долины в Баварии недалеко от Гармиш-Партенкирхена, первым делом вспоминаются кадры из ставшего классическим фильма "Людвиг" 1972 года - исторической драмы режиссера Лукино Висконти.
Людвиг - король, жизнь, трагедии
Любивший уединяться в своих сказочных - реальных и вымышленных - мирах, баварский король Людвиг II (Ludwig II. von Bayern, 1845-1886) проводил в этом тихом и удаленном уголке Баварии очень много времени - больше, чем в столичном Мюнхене или каких-то других местах.
В одном из эпизодов кинокартины навестить своего близкого друга сюда в Линдерхоф (Schloss Linderhof) приезжает австрийская императрица Сисси - Елизавета Баварская. Так и кажется, что где-то сейчас в беседке вот-вот повстречаешь Хельмута Бергера и Роми Шнайдер…
Сцены фильма Висконти происходят также в здешней искусственной пещере - Гроте Венеры, где Людвиг II слушает музыку Рихарда Вагнера, а также в располагавшейся неподалеку деревянной Хижине Хундинга, где король наблюдает за пирушкой деревенских парней.
Прежде, чем перейти к более подробному знакомству с историей и достопримечательностями этого места, предлагаем посмотреть фотографии, сделанные в наше время в замке и парке Линдерхофа.
Резиденция Людвига II в долине Этталь. Фотогалерея
Возведенный и обустроенный в 1870-1878 годах под руководством архитектора Георга Дольмана (Georg Dollmann), замок Линдерхоф стал единственной резиденцией Людвига II, строительство которой было полностью завершено при жизни этого монарха. Первоначально здесь планировалось реализовать другой и более масштабный проект - создать баварский Версаль, но горная долина Этталь для такого большого проекта оказалась слишком узкой, как и для строительства Византийского дворца, эскизы которого уже были готовы.
Замки Людвига II в Баварии
В Версале молодой Людвиг II побывал в 1867 году через несколько лет после своего восшествия на престол. Позже для реализации этих амбициозных планов - "Баварского Версаля" - было выбрано другое место - остров Херренкимзее на озере Кимзе.
Дворец Херренкимзе тоже можно посетить, увидеть там как роскошные завершенные залы в стиле эпохи французского "короля-солнце" Людовика XIV, перед которым Людвиг Баварский преклонялся, так и голые стены незаконченной части этой резиденции. Зеркальный зал во дворце Херренкимзее не только поражает своей роскошью, но и оказался даже на пару метров длиннее версальского…
Еще один знаменитый замок, заложенный Людвигом II, находится в альпийской общине Швангау - Нойшванштайн, в котором, до конца еще не завершенном, этот король успел провести до своей трагической гибели в общей сложности немногим более 170 дней.
Все эти резиденции эпохи Людвига II сейчас находятся в собственности Баварии и являются кандидатами от Германии на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2025 году. Все они, конечно же, служат своего рода историческими декорациями для кинематографического эпоса Лукино Висконти, который вполне стоит посмотреть или пересмотреть перед посещением этих мест.
Место жительства - Линдерхоф
Замок Линдерхоф можно смело назвать своего рода основным местом жительства Людвига II во времена нахождения на троне. Монарх бывал здесь несколько раз в году. Подолгу останавливался в этой своей резиденции - вилле, возведенной для одного-единственного человека. Совершал отсюда разные многодневные поездки по своим любимым маршрутам в этой части Баварии, в соответствии с конституцией исполнял свои королевские обязанности, принимал чиновников и так далее.
В обширном парке Линдерхофа находится несколько павильонов и домиков, история появления которых здесь заслуживает не меньшего интереса, чем сам этот замок. Особой достопримечательностью парка является Грот Венеры, по которому Людвиг II плавал на лодке, слушая выступления лучших музыкантов и оперных исполнителей из Мюнхена.
Грот Венеры в парке Линдерхофа
Сам грот был своего рода иммерсивной декорацией, созданной по мотивам легенды из вагнеровской оперы "Тангейзер". Древние легенды будущий король полюбил еще в своем детстве, проводя время в отцовском лебедином замке Хоэншвангау, где по соседству позже возведет свой лебединый Нойшванштайн.
В Гроте Венеры Людвиг II слушал арии из произведений Рихарда Вагнера , творчеством которого этот король восхищался, которому всячески способствовал, выступая в роли мецената. Для иллюминации искусственной пещеры и создания своего рода светомузыки в Линдерхофе был установлен один из первых в Европе стационарных электрогенераторов.
Мир вагнеровских опер, мир легенд и сказаний был для Людвига II идеальным миром, который этот король хотел создать вокруг себя, погрузиться в него и не покидать. В Линдерхофе даже планировали построить целый театр для исполнения произведений Вагнера.
Здание должно было находиться на холме напротив замка - там, где сейчас в парке на смотровой террасе расположен возведенный в античном стиле круглый Храм Венеры (Venustempel). Отсюда можно прекрасно наблюдать за здешним главным фонтаном, струя которого выстреливает вверх на двадцатиметровую высоту. Около фонтана, нарушая симметрию этой части парка, растет 300-летняя липа (нем. Linde), посаженная когда-то около здешнего крестьянского "Липового подворья" - Линдерхоф.
Охотничий домик, пристройка, замок
При этом начиналось все в Линдерхофе достаточно скромно. Первоначально Людвиг II всего лишь хотел несколько расширить обычное крестьянское подворье Линдерхоф, купленное когда-то отцом - королем Максимилианом II (Maximilian II. Joseph von Bayern, 1811-1864) для использования в качестве охотничьего домика. В 1870 году молодой король распорядился построить рядом на склоне еще несколько комнат - пристроить и соединить со зданием, прорубив стену. Позже захотел пристроить… пристройку к пристройке. После этого планы еще несколько раз менялись, расширялись, дополнялись.
В результате здесь в кратчайшие сроки, как настаивал и требовал монарх, была возведена и обставлена эта роскошная вилла. Причем старый охотничий Королевский домик (Königshäuschen) 1790 года, от которого нынешний Линдерхоф, так сказать, отпочковался и вырос до размеров целого замка, был перенесен на другое место в парке в 1874 году - сохранен, так как напоминал Людвигу II об отце и детстве.
Изначально король не хотел информировать широкую баварскую общественность о своих планах на территории тогдашнего поместья Линдерхоф, но пресса в какой-то момент заметила строительную активность и участившие визиты сюда самого Людвига II, обратила внимание на объявления о поиске плотников, каменщиков и других рабочих.
Оммаж "королю-солнце"
Свой внешний облик этот замок приобрел в самом конце строительства. В качестве образца для оформления фасада были использованы изображения небольшого дворца Марли - построенного под Парижем для Людвига XIV в качестве камерной альтернативы Версалю и снесенному во времена Наполеона.
Весь Линдерхоф в целом следует рассматривать в качестве оммажа правителям из династии Бурбонов, в особенности Людвигу XIV - французскому королю эпохи абсолютизма, которого Людвиг Баварский считал образцом для подражания, однако был ограничен в своих действиях рамками конституционной монархии. Именно в рамках этой правовой системы Людвиг II был отстранен от власти - в первую очередь, из-за огромных трат на королевские строительные проекты.
Изысканность и роскошь
Уже в фойе на первом этаже посетителей встречает бронзовая скульптура - восседающий на коне Людвиг XIV. Королевские покои - десять расположенных симметрично залов, находятся на втором этаже, включая королевскую спальню - спальню "Короля ночи", комнату для аудиенций и столовую. Последняя была оборудована знаменитым столом-самобранкой, который накрывали и сервировали в нижнем помещении и поднимали наверх при помощи лебедки через специальный открывающийся люк, чтобы никто из прислуги не мешал монарху прибывать здесь в одиночестве. Такая же столовая была спроектирована для дворца Херренкимзее.
Однако наибольшее впечатление на посетителей замка производит Зеркальный зал Линдерхофа, созданный по образцу знаменитого зала в Версале. Это помещение Людвиг II использовал в качестве своей гостиной, иногда проводил здесь ночи напролет, читая книги.
Каменный фасад для деревянного фахверка
Интересно и удивительно, что за штукатуркой фасада этого здания, которое кажется массивным - возведенным из камня или кирпича, скрывается деревянный немецкий фахверк. За фасадами - богатейшее убранство. Мебель и произведения искусства были созданы для этого замка лучшими мастерами своего времени в стиле неорококо.
Увидеть внутренние помещения можно только в рамках групповых экскурсий, купив билет на один из временных слотов в кассе около автомобильной парковки. Возможное время ожидания следует посвятить осмотру достопримечательностей здешнего парка. Или же задержаться в нем после.
Достопримечательности парка в Линдерхофе
Первая такая достопримечательность поджидает посетителей недалеко от входа - Марокканский дом (Marokkanisches Haus). Этот павильон был изготовлен для Всемирной выставки в Париже 1878 года и позже приобретен Людвигом II. Изначально был установлен примерно в десяти километрах от замка в лесу Аммервальд. На территорию Линдерхофа был перенесен в 1999 году. В другой части парка также расположен еще один экспонат парижской Всемирной выставки, но более ранней - Мавританский киоск (Maurischer Kiosk) 1867 года.
По распоряжению Людвига II для этих павильонов были изготовлены или приобретены новые элементы убранства - в частности, Павлиний трон для Мавританского киоска. Трон был создан в 1877 году мастерами из Парижа и Мюнхена. Этот обтянутый шелком диван в восточном стиле украшен тремя павлинами из позолоченной бронзы, покрытой эмалью. Для хвостового оперения павлинов использовались граненые камни из богемского стекла.
Туристы могут заглянуть внутрь лишь через стеклянные двери, чего, однако, вполне достаточно, чтобы почувствовать атмосферу таких павильонов, позволявших, так сказать, совершить своего рода путешествия в экзотические страны, почувствовать атмосферу этих далеких мест, погрузится в сказочный мир "1001 ночи"…
Хижина Хундинга
В самой дальней части парка находится Хижина Хундинга (Hundinghütte), названная по имени персонажа оперы Вагнера "Валькирия" - супруга Зиглинды. Первая постройка была возведена примерно в десяти километрах от Линдерхофа в лесу Аммервальд в 1876 году, когда в баварском Байройте состоялся первый Вагнеровский фестиваль. Для создания этой хижины были использованы описания декораций для первого акта оперы "Валькирия" - второй части цикла четырех эпических опер "Кольцо нибелунга".
После пожара 1884 года, случившегося примерно за два года до трагической гибели Людвига II, хижина была сразу же восстановлена, но вновь сгорела в 1945 году, при этом часть убранства сохранилась. На своем нынешнем месте в парке Линдерхофа Хижину Хундинга реконструировали на пожертвования в 1990 году. Воссоздать постройку на историческом месте было невозможно, так как территория леса Аммервальд на австрийской границе стала заповедной зоной.
Туристический сезон в Линдерхофе
Ежегодно замок и парк в Линдерхофе (www.schlosslinderhof.de) посещает около 400 тысяч человек. Туристический сезон начинается здесь 15 апреля и заканчивается 15 октября. В Гроте Венеры до лета 2025 года проводятся реставрационные работы.
Линдерхоф входит в десятку самых популярных дворцов и замков Германии. В 2023 году занял в этом списке седьмое место: