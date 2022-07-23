Эгоцентрик, антисемит, гений: что нужно знать о Рихарде Вагнере

Байройтский фестиваль (Bayreuther Festspielen) проходит ежегодно под руководством наследников Рихарда Вагнера. Произведения композитора ставят в специально построенном для этой цели оперном театре (Festspielhaus). В этом году фестиваль проходит с 25 июля по 1 сентября. Кроме "Тристана и Изольды" и "Кольца нибелунга" в Байройте вновь будут исполнены "Лоэнгрин" и "Тангейзер". А также "Летучий голландец", как и в прошлом году, под управлением уроженки Украины Оксаны Лынив, первой женщины-дирижера в истории Байройтского фестиваля. Факты, которые нужно знать о самом спорном гении классической музыки, - у DW.

Вначале текст, потом музыка

Рихард Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге. Тяга к искусству у него была с детства - будущий композитор написал свое первое драматическое произведение еще в школьном возрасте, хотя примерным учеником он не был. Позже он стал писать и либретто для своих опер, что было необычно для того времени.

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Свою идею гармоничного симбиоза текста, музыки, режиссуры, сценографии и архитектуры Вагнер воплотил в оперном цикле "Кольцо нибелунга", над которым работал 26 лет. Он длится почти 16 часов и состоит из четырех частей: "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов". В основу легли события из средневековой поэмы "Песнь о Нибелунгах", мотивы германских мифов и исландских саг. Премьера состоялась в 1876 году на первом фестивале Вагнера в Байройте благодаря финансовой поддержке баварского короля Людвига II. С тех пор Байротский фестиваль (Bayreuther Festspiele), на котором исполняются исключительно произведения Рихарда Вагнера, стал традиционным, а позднее и ежегодным.

Жизнь в долгах и скитаниях

Рихард Вагнер жил не по средствам и почти всегда в долг. Поэтому большую часть жизни он то спасался от кредиторов, то скрывался по политическим мотивам - из-за своих левых взглядов. Композитор жил в Лейпциге, Вюрцбурге, бежал за рубеж, скрываясь в Риге, Париже - и снова возвращался в Германию. В 1848 году, находясь в Дрездене, Вагнер поддержал Мартовскую революцию. Примерно в то же время композитор встретился с русским анархистом Михаилом Бакуниным - они обсуждали разрушительные революционные идеи, а также оперы Вагнера как шанс создать новый мир музыки.

Объявленный государственным преступником за участие в восстании против короля в Саксонии, в 1849 году Вагнер бежал в швейцарский Цюрих по поддельному паспорту и много лет не возвращался в Германию, до тех пор, пока его розыск не был официально прекращен.

Решить вопрос финансовых затруднений Вагнеру в конце концов помог его покровитель - король Баварии Людвиг II. Хотя подданные были очень недовольны расточительностью монарха - в том числе, и поддержкой, которую он оказывал своему композитору-протеже.

В России были в восторге от Вагнера

В феврале 1863 года композитор, после нескольких провалов его опер в Европе, дал три концерта в Санкт-Петербурге. Он дирижировал оркестром из 130 человек в российской столице, причем на новый манер - маэстро стоял лицом к музыкантам, а не к публике, как это было принято. В программе были симфонии Бетховена и отрывки из собственных произведений Вагнера.

Результат превзошел все ожидания: публика была в восторге, а царская семья открыто выказывала композитору свою благосклонность. Великая княгиня Елена Павловна принимала Вагнера в своей гостиной. Весной состоялись очередные триумфальные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. С тех пор произведения Вагнера прочно вошли в репертуар театров в России: до 1914 года только в Санкт-Петербурге "Лоэнгрин" был показан 135 раз, а "Тангейзер" - 137.

Самый дорогой композитор всех времен

С 1859 года Рихард Вагнер публиковал свои произведения в музыкальном издательстве Schott в немецком Майнце - на особых условиях сотрудничества. Поскольку композитор постоянно нуждался в деньгах, ему авансом выплачивались огромные суммы денег.

Первая постановка оперного цикла "Кольцо нибелунга" в 1876 году

Гонорар за "Кольцо нибелунга", к примеру, композитор получил прежде, чем написал этот цикл опер. При этом первая постановка в Байройте закончилась финансовой катастрофой. Но в долгосрочной перспективе успех композитора принес издательству Schott и деньги, и славу. В нем были напечатаны не только все произведения Вагнера, но и 9 симфония Бетховена, а также некоторые сочинения Моцарта.

Вагнер - антисемит

В середине XIX века в Европе были сильны антисемитские настроения. Их разделял и Рихард Вагнер. В 1850 году в Лейпциге он опубликовал под псевдонимом памфлет "Еврейство в музыке". В нем композитор отрицал способность евреев к творческому и художественному самовыражению. Согласно антисемитской теории Вагнера, евреи не могли быть людьми искусства, поскольку якобы были способны лишь повторять и подражать.

В переизданной 20 лет спустя версии - уже с указанием авторства и в расширенном варианте - тон эссе стал еще более агрессивным. Вагнер был ярым антисемитом, однако в жизни поддерживал отношения с евреями, не отказывался от их помощи и сам поддерживал тех, кто был ему полезен.

Из-за антисемитизма композитора его особо почитали в "третьем рейхе" - Вагнера высоко ценил приезжавший на фестиваль в Байройте Адольф Гитлер. По сей день ведутся споры о том, можно ли найти в операх Вагнера проявления его юдофобии и не следует ли вообще всю его музыку признать антисемитской.

Вагнер и женщины

В операх Вагнера женщина обычно - сильный и смелый персонаж, и ее задача спасти мужчину или искупить его вину. При этом сильна не любая женщина как отдельная личность, а та, которая любит так, что готова пожертвовать собой ради любимого.

В личной жизни рядом с композитором также были сильные и преданные женщины. Он привлекал противоположный пол, несмотря на то, что был некрасив, невысокого роста - 166 сантиметров, не обладал никакими титулами и постоянно нуждался в деньгах. Ему приписывают множество любовных интрижек с артистками и поклонницами. Женат он был дважды. С первой женой - актрисой Минной Планер - Вагнер прожил почти 30 лет. Но она не смирилась с его любовными похождениями и не разделила его антисемитских взглядов, так что брак распался.

Вторая жена, Козима Бюлов, была моложе Вагнера на 24 года, и намного выше его ростом. Козима была умна и хорошо образована. Ради того, чтобы выйти замуж за Вагнера, ей пришлось развестись, а в браке с композитором она родила троих детей. Именно Козима после смерти Вагнера продолжила традицию проведения фестивалей и, по словам Свена Фридриха (Sven Friedrich), директора музея Рихарда Вагнера в Байройте, была "признана и почитаема патриархальным мужским миром". Во время ее руководства в 1904 году в балетной сцене "Тангейзера" принимала участие знаменитая танцовщица Айседора Дункан.

"Кольцо нибелунга" - самая длинная опера в мире

Вилла Рихарда Вагнера в Байройте, рядом с которой похоронен композитор

Все оперы Вагнера многочасовые, они считаются самыми длинными операми в мире. К примеру, оперный цикл "Кольцо нибелунга" длится почти 16 часов и состоит из четырех частей: "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов". Обычно он играется несколько вечеров подряд. Боги, герои, волшебные существа и кольцо, дающее власть над миром... Драма развивается на протяжении трех поколений, пока не завершается апокалипсисом в "Гибели богов".

В Байройте Вагнер построил для себя уникальный театр: без лож и балконов, с акустикой, рассчитанной на симбиоз музыки и голоса, с оркестровой ямой, расположенной под сценой на глубине 12 метров, чтобы музыканты не отвлекали внимание публики от игры артистов. Сегодня в зрительном зале 1937 мест, а акустика считается одной из лучших в мире.

Композитор умер в Венеции 13 февраля 1883 года от сердечного приступа. Он скончался, сидя за фортепиано, - в тот момент, когда играл партию дочерей Рейна из "Золота Рейна".

Похоронен Рихард Вагнер в Байройте в склепе в саду своей виллы. А его наследие и по сей день переосмысливается и продолжает ставиться на мировых сценах.

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