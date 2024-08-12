В Германии назвали лучшие маршруты для походов

Немецкий журнал для любителей пешего туризма Das Wandermagazin в августе опубликовал результаты своего традиционного конкурса - назвал лучшие в Германии туристические маршруты для однодневных и многодневных походов. Как говорится в сообщении на сайте этого издания , в голосовании приняло участие почти 44 тысячи человек.

Лучшие маршруты для многодневных походов

Впервые за почти двадцатилетнюю историю конкурса первое место в категории многодневных походов занял маршрут по самой многонаселенной федеральной земле Германии - Северному Рейну - Вестфалии, набравший почти 30 процентов голосов.

260-километровая Бергская тропа (Bergischer Weg) начинается около живописного водохранилища Бальденайзе на реке Рур около Эссена в Рурской области и заканчивается около Бонна на Рейне в регионе Зибенгебирге, где расположен знаменитый гранд-отель "Петерсберг" и романтические средневековые развалины Драхенфельс. Среди других достопримечательностей на этом маршруте находится Мюнгстенский мост - самый высокий железнодорожный мост Германии.

Туристический пеший маршрут Бергская тропа состоит из четырнадцати однодневных этапов и проходит сразу по четырем культурно-историческим регионам - Рурской области, Зауэрланду, Бергишес-Ланд и Рейнской области.

Второе и третье места в этой категории заняли маршруты для многодневных походов по Баварии - 200-километровая панорамная тропа по долине реки Альтмюль - Altmühltal-Panoramaweg и 127-километровый горный маршрут по региону Альгой - Allgäuer Logenplatz-Route.

Весь список по итогам конкурса 2024 года - смотрите в нашей фотогалерее:

Лучшие маршруты для однодневных походов

Победитель 2024 года в категории однодневных маршрутов набрал более 25 процентов голосов. 8-километровый маршрут Osterspaier Langhalsweg проложен около деревни Остерспай в земле Рейнланд-Пфальц. Здешние романтические ландшафты долины Среднего Рейна включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Второе место занял 7-километровый маршрут Grüne-Hölle-Tour Bollendorf в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц), главными достопримечательностями на котором являются скалы и геотопы около замка Боллендорф.

В тройку также вошел колдовской маршрут для семейного отдыха в Фишбахе - 6-километровая тропа Hexenpfad Fischbach в регионе Рён (Тюрингия).

Как распределились все пятнадцать мест в этой категории по итогам голосования: