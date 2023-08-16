В Германии названы лучшие маршруты для походов

В конкурсе 2023 года земле Рейнланд-Пфальц удался хет-трик. Также среди победителей - маршруты из Тюринги, Баварии и Саксонии.

Вот уже более пятнадцати лет специализированный немецкий журнал для любителей походного туризма Das Wandermagazin проводит конкурс самых красивых и популярных туристических маршрутов в Германии - Deutschlands Schönster Wanderweg .

Очередное голосование стартовало в январе. Как говорится в сообщении организаторов конкурса, в 2023 году в нем приняло участие более 45 тысяч любителей походов. Во вторник, 15 августа, были объявлены победители. Конкурс проводится в двух категориях - многодневных и однодневных маршрутов.

Лучшие маршруты для однодневных походов в Германии

Один из водопадов в регионе Айфель Фото: Andreas Gillner/picture alliance

Впервые в истории этого конкурса первые три места в одном из рейтингов заняли кандидаты из одной федеральной земли - Рейнланд-Пфальц. Этот туристический хет-трик достигнут в категории однодневных маршрутов, в которой победили Тропа водопадов в Айфеле, Тропа для любителей Толкиена в Вестервальде и Вкусная тропа для пикников в Хунсрюке.

В целом рейтинг однодневных туров состоит из пятнадцати маршрутов и выглядит следующим образом:

1. Водопады в Айфеле - HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute / Айфель (Рейнланд-Пфальц)

2. Тропа для любителей Толкиена - Auenlandweg / Вестервальд (Рейнланд-Пфальц)

3. Вкусная тропа для пикников - Traumschleife Lecker Pfädchen / Саар-Хунсрюк (Рейнланд-Пфальц)

4. Высотный маршрут от Биссингена до Леннингена - Hochgehberge "hochgehadelt"/ Швабский Альб (Баден-Вюртемберг)

5. Круговой маршрут около курорта Тамбах-Дитарц - Rundweg Spittergrund Bergsee Ebertswiese / Тюрингский Лес (Тюрингия)

6. Тур по горе Ханберг - Hahnfels-Tour / Пфальц (Рейнланд-Пфальц)

7. Черничный маршрут - Blaubeer-Route / Тевтобургский Лес (Северный Рейн - Вестфалия)

8. Карлсруйский кряж около Оттенхёфена - Karlsruher Grat / Шварцвальд (Баден-Вюртемберг)

9. Тропа около города Мюннерштадт - Extratour Michelsberg / Рён (Бавария)

10. Над долиной Лайтцаха - Leitzachtaler Bergblicke / Баварское плоскогорье (Бавария)

11. Тур по трем ущельям - 3-Schluchten Tour / Шварцвальд (Баден-Вюртемберг)

12. Высотная тропа Зуль - Gipfelwanderweg Suhl / Тюрингский Лес (Тюрингия)

13. "Фортепианный маршрут" на родине основателей фирмы Steinway & Sons - Steinway-Trail / Гарц (Нижняя Саксония)

14. Тропа в Дурбахе - Durbacher Weitblick / Шварцвальд (Баден-Вюртемберг)

15. Тропа бурлаков - Treidlerweg / Пфальц (Рейнланд-Пфальц)

Лучшие маршруты для многодневных походов в Германии

Развалины замка Таутенбург в Тюрингии, мимо которых проходит маршрут-победитель по долине реки Заале Фото: Andreas Vitting/imageBROKER/picture alliance

В рейтинг многодневных походов включено 10 маршрутов. В этой категории на первых местах оказались туристические тропы из Тюрингии, Баварии и Саксонии.

1. По долине реки Заале - SaaleHorizontale / Заале-Унструт (Тюрингия)

2. Семь вершин - Seven Summits Bodenmais / Баварский Лес (Бавария)

3. Тропа художников - Malerweg / Саксонская Швейцария (Саксония)

Саксонская Швейцария около Дрездена - регион, по которому проложена Тропа художников Фото: kavram/Zoonar/picture alliance



4. Маршрут по долине Таубера - Panoramaweg Taubertal / Тауберфранкен (Баден-Вюртемберг)

5. Франконская высотная тропа - Fränkischer Gebirgsweg / Франкония (Бавария)

6. По следам неандертальцев - Neanderlandsteig / Бергишес-Ланд (Северный Рейн - Вестфалия)

7. По следам гуннов - Hünenweg / Оснабрюкер-Ланд / Эмсланд (Нижняя Саксония)

8. Маршрут по природному парку Хоэ-Марк - Hohe Mark Steig / Хоэ-Марк (Северный Рейн - Вестфалия)

9. Тропа по Альбу - Jurasteig / Франконский Альб (Бавария)

10. Горный маршрут в Верхней Лужице - Oberlausitzer Bergweg / Верхняя Лужица (Саксония)

Практически в каждом немецком регионе есть общества или организации, которые занимаются разработкой пешеходных маршрутов для прогулок и походов. Общее количество оценить сложно, однако около 550 маршрутов, представляющих особый интерес, отмечены специальными сертификатами Deutsches Wandersiegel, который присуждает Немецкий институт пешего туризма Deutsches Wanderinstitut .