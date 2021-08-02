Чудеса природы в Германии - от Чёртова стола до Меловых скал

Двадцать очень красивых и необычных природных достопримечательностей в Германии.

Скалы причудливой формы, разные удивительные геотопы, живописные долины и озера, водопады, гроты, пустоши - в немецких землях есть очень много природных достопримечательностей, рассказывающих об истории образования этих ландшафтов, овеянных легендами или просто очень красивых.

Эльбские Песчаниковые горы

Фото: picture-alliance/Dumont Bildarchiv/P. Hirth

Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge). Эта природная достопримечательность расположена в национальном парке Саксонская Швейцария на границе Германии и Чехии. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на Эльбу, а также крепость Кёнигштайн.

Партнахкламм

Фото: Fotolia/Volker Werne

Горное ущелье Партнахкламм (Partnachklamm) в Баварии. Находится недалеко от горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен. Высота здешних скалистых стен в некоторых местах превышает 80 метров. Протекающая по ущелью река Партнах питается водами с плато горной системы Цугшпитце - самой высокой горы Германии.

Фельсбург

Фото: picture-alliance/Dumont/G. Knoll

"Скальный замок" - Фельсбург (Felsburg) в деревне Тюхерсфельд. Это место считается своего рода воротами во Франконскую Швейцарию - живописную горную местность в Баварии.

Кёнигсзе

Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

"Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) в баварском национальном парке Берхтесгаден. На этой фотографии - паломническая церковь Святого Варфоломея, покровителя пастухов и косарей.

Ваттовое море в Шлезвиг-Гольштейне

Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Ваттовое море (Wattenmeer) в земле Шлезвиг-Гольштейн. Другие части Ваттового моря находятся на территориях Нижней Саксонии, а также соседей Германии - Нидерландов и Дании. Там не менее красиво.

Водопад Рётбахфаль

Фото: Christian Zappel /imago images/Westend61

Самый высокий водопад в Германии - баварский Рётбахфаль (Röthbachfall) в регионе Берхтесгаденер-Ланд. Высота водопада - 380 метров.

Кимзе

Фото: picture-alliance/Dumont/C. Baeck

"Баварским морем" называют в народе это живописное озеро - Кимзе (Chiemsee), расположенное в 60 км от Мюнхена. В 1878 году король Людвиг II приказал заложить на одном из здешних островов свой роскошный загородный дворец - Херренкимзе, известный также как "Баварский Версаль".

Трибергские водопады

Фото: picture-alliance/dpa/McPhoto

Трибергские водопады (Triberger Wasserfälle) на реке Гутах входят в десятку самых больших водопадов Германии. Находится этот живописный каскад в регионе Шварцвальд в земле Баден-Вюртемберг. Общий перепад высот превышает 160 метров.

Долина реки Боде

Фото: Kevin Prönnecke/imageBROKER/picture alliance

Долина реки Боде (Bodetal), вернее - двух небольших рек: Варме ("Теплой") Боде и Кальте ("Холодной") Боде, находится в регионе Гарц в земле Саксония-Анхальт. На 10-километровом участке долины между воздушным курортом Трезебургом и городом Тале река протекает по живописному ущелью, глубина которого составляет от 140 до 280 метров. Так эти места выглядят зимой.

Тойфельсмауэр

Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Наше следующее чудо природы также находится в регионе Гарц: "Чертова стена" - Тойфельсмауэр (Teufelsmauer). Эта необычная формация скал из песчаника около деревни Веддерслебен впервые была взята под охрану местными властями еще в первой половине XIX века. В 2006 году была внесена в список важнейших Национальных геотопов Германии (Nationaler Geotop).

Брухгаузенские камни

Фото: Jochen Tack/dpa/picture alliance

Брухгаузенские камни (Bruchhauser Steine) также имеют статус Национального геотопа. Эта формация скал находится в земле Северный Рейн - Вестфалия в горах средней высоты Ротхаргебирге. Примерно в шестом веке до нашей эры между этими скалами было возведено укрепление - одно из старейших в регионе Зауэрланд.

Эксерские камни

Фото: imago/blickwinkel/S. Ziese

Возраст скал Экстернштайне (Externsteine), они же - Эксерские камни, в Тевтобургском лесу оценивается в 70 млн лет. Возможно, что у этих скал на свои культовые церемонии собирались кельты или древние германцы. Здешний барельеф со сценой снятия Христа с распятия датируется приблизительно 1150 годом и является одним из важнейших скульптурных изображений романской эпохи в Германии.

Чёртов стол

Фото: picture-alliance/blickwinkel

Чёртов стол - Тойфельстиш (Teufelstisch) виден издалека и похож на огромный гриб. Эта 14-метровая скала из красного песчаника находится на трехсотметровом горном хребте около Хинтервайденталя в земле Рейнланд-Пфальц. Вес каменной столешницы превышает 280 тонн, высота несущей колонны составляет 11 метров. Согласно легенде, этот стол сложил для себя сам черт, остановившийся в этих местах на ночлег.

Кратерные озера

Фото: Helmut Gassen/Natur- und Geopark Vulkaneifel/picture alliance

Такие кратерные озера (Maare) можно увидеть в Национальном парке Айфель - вулканическом регионе на западе Германии. Парк находится в земле Рейнланд-Пфальц между реками Мозель и Рейн.

Меловые скалы

Фото: picture-alliance/imagebroker/J. de Cuveland

Меловые скалы (Kreidefelsen) - прибрежный ландшафт балтийского острова Рюгена в земле Мекленбург - Передняя Померания. В 2011 году эти скалы вместе со старым буковым лесом в национальном парке на полуострове Ясмунд были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гроты Фей

Фото: picture-alliance/imagebroker/S. Lubenow

Гроты Фей (Feengrotten) - бывший рудник около тюрингского города Зальфельда, открытый для публики в 1913 году. На протяжении нескольких столетий здесь добывали разные полезные ископаемые, затем рудник забросили, и под землей постепенно возникли такие сталактитовые образования. В 1993 году они были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как "Самые колоритные гроты в мире", которые можно посетить.

Мюриц

Фото: picture-alliance/blickwinkel/L. Bertram

Озеро Мюриц (Müritzsee) - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное внутри страны. Отметим, что самым большим озером ФРГ является Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Площадь Мюрица - 117 квадратных километров.

Люнебургская пустошь

Фото: Jochen Tack/dpa/picture alliance

Люнебургская пустошь (Lüneburger Heide) в Нижней Саксонии - большая вересковая пустошь, простирающаяся между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Самое красивое время здесь - во время цветения вереска в августе-сентябре.

Петля Саара

Фото: Alexander Schnurer/ imageBROKER/picture alliance

Петля Саара или Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная излучина реки Саар в коммуне Метлах. Этим местом еще в середине XIX века во время одного из своих путешествий по Европе восхищался французский писатель Виктор Гюго. Такой вид на петлю открывается со смотровой площадки на скале Клёф (Cloef) со 180-метровой высоты.

"Длинная Анна"

Фото: picture-alliance/dpa

Скала "Длинная Анна" ("Lange Anna") является хорошо узнаваемым символом острова Гельголанда (Шлезвиг-Гольштейн) в Северном море - единственного немецкого острова за пределами территориальных вод Германии.