 По Германии - пешком. Популярные маршруты для походов | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

По Германии - пешком. Популярные маршруты для походов

Есть такое немецкое слово "wandern", означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе. | 11 фотографий

Фрагмент картины Странник над морем тумана (Der Wanderer über dem Nebelmeer)

Саксонская Швейцария глазами немецкого художника-романтика Каспара Давида Фридриха (1774-1840). Фрагмент картины "Странник над морем тумана"

Общая протяженность маршрутов для пешего туризма в Германии составляет около 200 тысяч километров. Представляем десять таких троп, дорог, путей - в разных немецких регионах и землях, длинных, коротких, необычных…

Тропа художников

Плауэншер Грунд (Szene aus dem Plauenschen Grund), Юхан Кристиан Клаусен Даль

Плауэншер Грунд - уголок Саксонской Швейцарии на картине норвежского живописца Юхана Кристиана Клаусена Даля (1788-1857)

110-километровый пешеходный маршрут Тропа художников (Malerweg) проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами. Среди них был Каспар Давид Фридрих (1774-1840). Картина "Странник над морем тумана" ("Der Wanderer über dem Nebelmeer"), фаргмент которой использован в качестве главной иллюстрации к этой публикации, является одним из знаковых произведений живописи эпохи романтизма. 

Европейский маршрут E5

Верхний Альгой

Около Оберстдорфа в регионе Верхний Альгой

Европейский дальний пешеходный маршрут E5 (Europäischer Fernwanderweg E5) проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

Путь Святого Иакова

Гарц

"Чертова стена" - одна из природных достопримечательностей на Пути Святого Иакова в Гарце

Паломническая дорога Путь Святого Иакова (Jakobsweg), вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

Овечий маршрут

Люнебургская пустошь

Овечки породы хайдшнуке в Люнебургской пустоши

Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый Овечий маршрут - Хайдшнукенвег (Heidschnuckenweg) проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

Рейнская тропа

Пфальцграфенштайн

Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

320-километровый маршрут Рейнская тропа (Rheinsteig) проходит вдоль Рейна - от Бонна до Висбадена. Маршрут богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. Частью маршрута является романтическая долина Среднего Рейна, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Германско-французская дорога замков

Burgruine Wasigenstein

33-километровый маршрут Германско-французская дорога замков (Deutsch-Französischer Burgenweg)  проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

Кольцевой маршрут вокруг Броккена

Броккен

Горный ботанический сад на вершине горы Броккен

26-километровый Кольцевой маршрут вокруг Броккена (Brocken-Rundwanderweg) проложен по горному массиву Гарц - популярному в Германии туристическому региону. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

Ренштайг

Массерберг

Туманный осенний день около тюрингского Массерберга

170-километровая пешая тропа Ренштайг (Rennsteig) проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

Зеленый пояс

Зальцведель

Бывшая пограничная вышка ГДР около Зальцведеля в Саксонии-Анхальт

Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут Зеленый пояс или Зеленая полоса (Grünes Band), напоминающий о временах раздела страны.

Прогулка по Ваттовому морю

Вестерхевер

Вестерхевер в земле Шлезвиг-Гольштейн

Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море - Wattwanderung. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.

Контекст

Туристические маршруты по Германии

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.  

Достопримечательности немецких земель

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.  

Саксонская Швейцария - cамая красивая в Германии

В Германии есть много разных "Швейцарий". Самый знаменитый такой регион - Саксонская Швейцария на Эльбе. | 10 фотографий  

Времена года в сказочном Гарце

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.  

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.  

Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость

Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | 20 фотографий  

Замок, в котором Янковский сыграл Мюнхгаузена

Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".  

На зимний Броккен - пешком, на поезде или велосипеде

Во времена ГДР на этой 1140-метровой вершине в Гарце несли службу пограничники, шпионы и метеорологи. Больше сюда никого не пускали.  

Зеленая полоса - маршрут вдоль бывшей германо-германской границы

Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.  

Германский винный путь - хмельной маршрут по "Немецкой Тоскане"

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.  

Дорога классиков в Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.  

Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.  

Сколько в Германии "Швейцарий"?

Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.  

Немецкая дорога замков: от Мангейма до Байройта

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".  

Немецкая дорога сказок, или В гостях у Красных Шапочек

Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.  

По Германии - на велосипеде: cамые популярные маршруты

Представляем самые популярные велосипедные маршруты в Германии. Рейтинг составлен на основе опроса, проведенного немецким клубом ADFC.  

Ссылки в интернете

www.saechsische-schweiz.de/malerweg

Тропа художников

fernwanderweg-e5.info

Европейский маршрут E5

jakobsweg.de

Путь Святого Иакова

heidschnuckenweg.de

Овечий маршрут - Хайдшнукенвег

rheinsteig.de

Рейнская тропа

pfalz.de

Германско-французская дорога замков

harzinfo.de

Кольцевой маршрут вокруг Броккена

rennsteig.de

Ренштайг

www.erlebnisgruenesband.de

Зеленый пояс

www.nordseetourismus.de

Информация о прогулках по Ваттовому морю

Также по теме

Nennig: Mosaiken im Roemischen Museum, Saarland

10 причин любить Саар 17.08.2022

Саар - земля маленькая по площади, но богатая разными достопримечательностями, да и до Франции и Люксембурга отсюда - рукой подать. | 11 фотографий

Scheinwerfer vorbeifahrender Radfahrer ziehen auf dem Elberadweg vor der Altstadtkulisse mit der Frauenkirche (l-r), dem Ständehaus, dem Rathaus, der Hofkirche dem Hausmannsturm, dem Italienischen Dörfchen und dem Residenzschloss Lichtspuren und spiegeln sich dabei in einer Pfütze. (Aufnahme mit langer Belichtungszeit)

По Германии - на велосипеде: cамые популярные маршруты 31.07.2022

Представляем рейтинги маршрутов для путешествий по Германии на велосипеде - по количеству поездок и результатам опроса туристов. | 12 фотографий

Marburg, Stadtansicht / Foto um 1925 Marburg an der Lahn (Hessen). - Stadtansicht. - Blick ueber die Lahn auf Altstadt mit Universitaet (ehem.Dominikanerkloster) und Schloss. Foto, um 1925.

Город когтистых крыш, или Марбург - где учились Пастернак и Ломоносов 08.08.2022

"Тут жил Мартин Лютер. Там - братья Гримм"... В 2022 году город Марбург в немецкой земле Гессен отметил свое 800-летние. | 12 фотографий