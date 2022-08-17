По Германии - пешком. Популярные маршруты для походов

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Есть такое немецкое слово "wandern", означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе. | 11 фотографий
Саксонская Швейцария глазами немецкого художника-романтика Каспара Давида Фридриха (1774-1840). Фрагмент картины "Странник над морем тумана"
Общая протяженность маршрутов для пешего туризма в Германии составляет около 200 тысяч километров. Представляем десять таких троп, дорог, путей - в разных немецких регионах и землях, длинных, коротких, необычных…
Плауэншер Грунд - уголок Саксонской Швейцарии на картине норвежского живописца Юхана Кристиана Клаусена Даля (1788-1857)
110-километровый пешеходный маршрут Тропа художников (Malerweg) проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами. Среди них был Каспар Давид Фридрих (1774-1840). Картина "Странник над морем тумана" ("Der Wanderer über dem Nebelmeer"), фаргмент которой использован в качестве главной иллюстрации к этой публикации, является одним из знаковых произведений живописи эпохи романтизма.
Европейский дальний пешеходный маршрут E5 (Europäischer Fernwanderweg E5) проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.
Паломническая дорога Путь Святого Иакова (Jakobsweg), вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.
Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый Овечий маршрут - Хайдшнукенвег (Heidschnuckenweg) проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.
320-километровый маршрут Рейнская тропа (Rheinsteig) проходит вдоль Рейна - от Бонна до Висбадена. Маршрут богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. Частью маршрута является романтическая долина Среднего Рейна, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
33-километровый маршрут Германско-французская дорога замков (Deutsch-Französischer Burgenweg) проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.
26-километровый Кольцевой маршрут вокруг Броккена (Brocken-Rundwanderweg) проложен по горному массиву Гарц - популярному в Германии туристическому региону. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.
170-километровая пешая тропа Ренштайг (Rennsteig) проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.
Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут Зеленый пояс или Зеленая полоса (Grünes Band), напоминающий о временах раздела страны.
Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море - Wattwanderung. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.
Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
В Германии есть много разных "Швейцарий". Самый знаменитый такой регион - Саксонская Швейцария на Эльбе. | 10 фотографий
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.
Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | 20 фотографий
Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".
Во времена ГДР на этой 1140-метровой вершине в Гарце несли службу пограничники, шпионы и метеорологи. Больше сюда никого не пускали.
Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.