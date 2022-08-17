По Германии - пешком. Популярные маршруты для походов

Общая протяженность маршрутов для пешего туризма в Германии составляет около 200 тысяч километров. Представляем десять таких троп, дорог, путей - в разных немецких регионах и землях, длинных, коротких, необычных…

Тропа художников

Плауэншер Грунд - уголок Саксонской Швейцарии на картине норвежского живописца Юхана Кристиана Клаусена Даля (1788-1857)

110-километровый пешеходный маршрут Тропа художников (Malerweg) проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами. Среди них был Каспар Давид Фридрих (1774-1840). Картина "Странник над морем тумана" ("Der Wanderer über dem Nebelmeer"), фаргмент которой использован в качестве главной иллюстрации к этой публикации, является одним из знаковых произведений живописи эпохи романтизма.

Европейский маршрут E5

Около Оберстдорфа в регионе Верхний Альгой

Европейский дальний пешеходный маршрут E5 (Europäischer Fernwanderweg E5) проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

Путь Святого Иакова

"Чертова стена" - одна из природных достопримечательностей на Пути Святого Иакова в Гарце

Паломническая дорога Путь Святого Иакова (Jakobsweg), вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

Овечий маршрут

Овечки породы хайдшнуке в Люнебургской пустоши

Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый Овечий маршрут - Хайдшнукенвег (Heidschnuckenweg) проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

Рейнская тропа

Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

320-километровый маршрут Рейнская тропа (Rheinsteig) проходит вдоль Рейна - от Бонна до Висбадена. Маршрут богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. Частью маршрута является романтическая долина Среднего Рейна, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Германско-французская дорога замков

33-километровый маршрут Германско-французская дорога замков (Deutsch-Französischer Burgenweg) проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

Кольцевой маршрут вокруг Броккена

Горный ботанический сад на вершине горы Броккен

26-километровый Кольцевой маршрут вокруг Броккена (Brocken-Rundwanderweg) проложен по горному массиву Гарц - популярному в Германии туристическому региону. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

Ренштайг

Туманный осенний день около тюрингского Массерберга

170-километровая пешая тропа Ренштайг (Rennsteig) проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

Зеленый пояс

Бывшая пограничная вышка ГДР около Зальцведеля в Саксонии-Анхальт

Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут Зеленый пояс или Зеленая полоса (Grünes Band), напоминающий о временах раздела страны.

Прогулка по Ваттовому морю

Вестерхевер в земле Шлезвиг-Гольштейн

Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море - Wattwanderung. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.