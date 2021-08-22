Туристические маршруты по Германии

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
Сейчас число таких тематических, туристических или отпускных маршрутов по Германии, если также считать те из них, которые продолжаются в соседних странах, превышает две сотни. В этом досье собраны фотогалереи и статьи о самых известных и популярных.
Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части.
Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут протяженностью 3500 километров, на котором находится более сотни городов. Попытаемся окинуть взором необъятное...
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. Бонн был тогда столицей ФРГ.
И как только викинги обходились без велосипедов?! Именно на этом средстве передвижения разработчики тематического маршрута предлагают отправиться в многодневную экспедицию по их следам.
Есть такое немецкое слово wandern, означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе.
Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен.