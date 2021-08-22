 Туристические маршруты по Германии | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.09.2021

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По Германии

Туристические маршруты по Германии

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.

Берхтесгаден в Баварских Альпах

Сейчас число таких тематических, туристических или отпускных маршрутов по Германии, если также считать те из них, которые продолжаются в соседних странах, превышает две сотни. В этом досье собраны фотогалереи и статьи о самых известных и популярных.

Туристические маршруты

Тропа вдоль Берлинской стены - Berliner Mauerweg

Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части.  

Немецкий фахверковый путь - Deutsche Fachwerkstrasse

Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут протяженностью 3500 километров, на котором находится более сотни городов. Попытаемся окинуть взором необъятное...  

Романтическая дорога - Romantische Straße

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.  

Дорога замков - Burgenstraße

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".  

Немецкая дорога сказок - Deutsche Märchenstraße

Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.  

Германский винный путь - Deutsche Weinstraße

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.  

Дорога классиков - Klassikerstraße

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.  

Путь демократии в Бонне - Weg der Demokratie

"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. Бонн был тогда столицей ФРГ.  

Маршрут викингов и фризов - Wikinger-Friesen-Radfernweg

И как только викинги обходились без велосипедов?! Именно на этом средстве передвижения разработчики тематического маршрута предлагают отправиться в многодневную экспедицию по их следам.  

Маршруты для пеших походов по Германии

Есть такое немецкое слово wandern, означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе.  

Маршруты для поездок на автомобиле по Германии

Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен.  

Велосипедные маршруты по Германии

Представляем самые популярные велосипедные маршруты в Германии. Рейтинг составлен на основе опроса, проведенного немецким клубом ADFC.  

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