Где Брежнев разбил "Мерседес" и Далай-лама спал на полу

Отель "Петерсберг" около Бонна долгое время был гостиницей для монархов, президентов и других высоких гостей правительства ФРГ. | 19 фотографий

Этот гранд-отель гордо возвышается над романтической долиной Рейна около бывшей столицы ФРГ - Бонна. За свою долгую историю он видел многих коронованных особ, сильных мира сего и знаменитостей. Здесь жил Чемберлен, Аденауэр делал первые дипломатические шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал в своем номере на полу…

Петерсберг и другие вершины Семигорья из Годесберга на картине 1841 года Фото: akg-imagespicture alliance

"Петерсберг" - гранд-отель немецкой истории

"Петерсберг" долгое время имел статус гостевого дома правительства Германии и продолжает находиться в федеральной собственности. "Grandhotel Petersberg - Gästehaus der Bundesregierung" - так он сейчас обозначен на карте специального туристического маршрута по Бонну "Путь демократии" (Weg der Demokratie). Управляет отелем компания Steigenberger.

Хотя столица давно переехала в Берлин, здесь проводились и будут проводиться важные политические мероприятия и международные встречи. Есть вертолетная площадка и могут быть обеспечены все необходимые меры безопасности. В 2013-2018 годах была осуществлена генеральная реконструкция, на которую потратили 35 миллионов евро. Вскоре после этого в бывшем павильоне для охраны на въезде был открыт небольшой музей - экспозиция, посвященная истории этого места.

На одной из вершин Семигорья

Долина Рейна и Бонн со смотровой площадки на горе Драхенфельс. "Петерсберг" скрыт за деревьями - находится на соседней горе справа Фото: Hady Khandani/JOKER/picture alliance

Если в отеле как раз не проходят какие-то особенные мероприятия, заказать номер может любой желающий. Сюда также можно просто приехать на обед, кофе с тортиком или просто, чтобы полюбоваться ландшафтами.

Отель находится на пересечении нескольких прогулочных дорожек и троп для пеших походов по здешним невысоким лесистым холмам и горам - живописному и богатому разными достопримечательностями Семигорью (Siebengebirge).

На смотровой площадке "Петерсберга" всегда можно увидеть туристов с рюкзаками и велосипедистов, делающих короткую передышку после затяжного подъема в гору. Особенно многолюдно - в погожие выходные дни.

Первый отель на горе Петерсберг

"Привет из Семигорья" - почтовая открытка около 1900 года Фото: picture-alliance/arkivi

На старой почтовой открытке изображена панорама Семигорья на рубеже XIX и XX веков. На берегу - город Кёнигсвинтер. Справа возвышаются руины средневекового замка Драхенфельс. Как повествует легенда, один из героев "Песни о Нибелунгах" - Зигфрид по пути из Ксантена в Вормс убил в этих местах дракона Фафнира, обитавшего здесь на горе - "Скале дракона". Рядом находится "Замок дракона" - Драхенбург, возведенный в конце XIX века в стиле историзма.

Отель "Петерсберг" виден слева от центра и выгляди иначе, чем в наши дни. Этот первый отель, построенный в стиле немецкого неоренессанса, был открыт в 1892 году. Среди августейших гостей были германская императрица Августа Виктория, королева Швеции и Норвегии София Нассауская, а также сербский король Александр I. Рейнская романтика была в моде и привлекала сюда знатных и состоятельных людей, но это не стало гарантией коммерческого успеха…

"Отель на горе Петерсберг" на фотографии около 1900 года Фото: public domain

Первый владелец столкнулся с трудностями, поэтому в 1911 году отель был продан Фердинанду Мюленсу - представителю состоятельной местной династии производителей кельнского одеколона "4711". Он расширил гостиницу, перестроил весь комплекс в стиле необарокко, создав условия для санаторного лечения и отдыха, а также проведения конференций.

Уже через несколько месяцев после повторного открытия в 1914 году началась Первая мировая война и отель опустел - закрылся на долгие шесть лет. После окончания войны здесь некоторое время были расквартированы британские солдаты.

Отель на горе Петерсберг, тогда - "Куротель Мюленс" (Kurhotel Mülhens), в середине 1930-х годов Фото: Karl Heinrich Lämmel/United Archives/VisualEyze/picture alliance

Между двумя мировыми войнами отель несколько раз перестраивали и расширяли. В 1938 году здесь останавливался британский премьер-министр Невилл Чемберлен, прибывший на переговоры с Гитлером. Гитлер жил в отеле "Дреезен" на противоположном берегу Рейна. На этой встрече 23 сентября Чемберлен пытался договориться с ним о судьбе Судетской области в Чехословакии.

"Петерсберг" после Второй мировой войны

Только что избранный первым канцлером ФРГ Конрад Аденауэр 21 сентбря 1949 года покидает отель "Петерсберг" после встречи с верховными комиссарами западных держав-победительниц Фото: picture-alliance/AP Photos

Еженедельное заседание верховных комиссаров западных держав-победительниц в отеле "Петерсберг" в 1951 году Фото: akg-images/picture alliance

После Второй мировой войны в отеле расположились верховные комиссары западных держав-победительниц. Первая фотография выше сделана здесь осенью 1949 года, когда Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ. В отеле "Петерсберг" проходили переговоры с представителями США, Великобритании и Франции о полномочиях новых немецких властей и расширении суверенитета западногерманского правительства.

Королева Ирана Сорайя и президент ФРГ Теодор Хойс Фото: Gillhausen/AP/picture alliance

В 1952 году верховные комиссары покинули "Петерсберг" и через два года здесь вновь открылся отель. Сразу же после этого он стал использоваться для размещения высоких зарубежных гостей и проведения государственных приемов. В 1955 году Бонн посетил шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. На фотографии выше изображены королева Ирана Сорайя Исфандияри-Бахтиари и президент ФРГ Теодор Хойс (Theodor Heuss) во время государственного приема в отеле "Петерсберг".

Сорайя была очень известна и популярна в Германии, ведь мать будущей королевы Ирана была немкой из Берлина, где она сама провела часть детства, так как отец Сорайи работал здесь в те годы на разных дипломатических должностях.

Исторический визит британской королевы

Королева Елизавета II и принц Филипп встречают в отеле "Петерсберг" президента ФРГ Генриха Любке и Вильгельмину Любке перед началом торжественного ужина, который гости устроили в честь федерального президента Германии Фото: picture-alliance/K. Rohwedder

В 1965 году в "Петерсберге" принимали Елизавету II. Чтобы готовить чай для королевы, воду тогда привезли из Лондона, как и королевское столовое серебро - для организации официального приема. Это был первый визит Елизаветы II в Федеративную Республику и вообще первый государственный визит британского монарха в Германию после 1909 года - после Первой и Второй мировой войн, за которым последуют еще три визита - в 1992, 2004 и 2015 годах.

Торжественный ужин во время визита Елизаветы II в Германию. Отель "Петерсберг", 19 мая 1965 года Фото: Kurt Rohwedder/dpa/picture alliance

В 1965 году эта первая поездка продолжалась одиннадцать дней. В общей сложности Елизавета II и принц Филипп проделали по Германии путь длинной в 3000 километров - в частности, на специальном поезде и речном теплоходе. Елизавета II и принц Филипп посетили Бонн, Мюнхен, Штутгарт, Кельн, Дюссельдорф, Западный Берлин, Ганновер и Гамбург.

Специально для Брежнева

Леонид Брежнев и Вилли Брандт в отеле "Петерсберг" 18 мая 1973 года Фото: picture-alliance/akg-images

Несмотря на проведение здесь разных международных мероприятий, в первые послевоенные десятилетия отель не смог стать рентабельным и был вновь закрыт в 1969 году. В 1973 году гостиницу ненадолго открыли - специально для того, чтобы разметить здесь делегацию из СССР во время визита в ФРГ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который встречался с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Леонид Брежнев за рулем только что полученного подарка - автомобиля Mercedes 450 SLC на территории отеля "Петерсберг" 19 мая 1973 года Фото: picture-alliance/dpa

На этой фотографии Леонид Ильич как раз усаживается за руль Mercedes 450 SLC - подарка гостю от правительства Германии. Ночью генеральный секретарь решил прокатиться на этом новеньком автомобиле и… врезался в дерево на одном из здешних поворотов. Сам не пострадал, но машину разбил.

"Петерсберг" после воссоединения Германии

Михаил Горбачев в отеле "Петерсберг" 10 ноября 1990 года. Также на фотографии - председатель СвДП Отто Ламбсдорф (Otto Graf Lambsdorff), министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher) Фото: picture-alliance/dpa/T. Brakemeier

В 1979 году по настоянию тогдашнего канцлера Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt) отель был приобретен в федеральную собственность и модернизирован. Реконструкция продолжалась около десяти лет. В ноябре 1990 года здесь на горе около Бонна остановился Михаил Горбачев - первый глава иностранного государства, официально посетивший только что объединившуюся Германию.

Ханнелоре Коль (Hannelore Kohl) и Хиллари Клинтон, Билл Клинтон и Гельмут Коль (Helmut Kohl) перед началом официального приема в отеле "Петерсберг" по случаю визита в Германию президента США в 1994 году Фото: picture-alliance/United Archives/W. Kühn

В 1990-е годы по списку гостей этого отеля можно было составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике". Среди них - император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела и президент США Билл Клинтон.

Далай-лама XIV во время пресс-конференции в отеле "Петерсберг" в конце апреля 1994 года Фото: picture-alliance/U. Baumgarten

В 1994 году в отеле останавливался духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Из его номера попросили убрать кровать, так как Далай-лама предпочитает спать на полу. Тогда он приехал в Бонн, чтобы выступить перед комитетом по правам человека бундестага, но заседание было перенесено и состоялось в 1995 году.

Ясир Арафат и министр внутренних дел Германии Отто Шили (Otto Schily) в отеле "Петерсберг" в феврале 1999 года Фото: picture-alliance/dpa/Abdallah Frangi

В 1999 году в этой гостинице принимали лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Он прибыл в Германию, чтобы обсудить ход ближневосточного мирного процесса. Гостиницу тогда заблаговременно расселили и взяли под усиленную охрану. Также при соблюдении максимальных мер безопасности в "Петерсберге" в 2001 году прошла первая международная конференция ООН по Афганистану.

Гости свадьбы Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) и Корины Шумахер (Corinna Schumacher) после церемонии в часовне переходят в отель "Петерсберг" в 1995 году Фото: picture-alliance/dpa/Gerten

На территории отеля находится часовня эпохи барокко, построенная монахами-цистерцианцами из соседнего аббатства и освященная в 1764 году. В часовне можно провести обряд венчания, как это в 1995 году сделали Михаэль и Корина Шумахеры. Папарацци пришлось арендовать вертолеты и воздушный шар… Дроны тогда еще не имели широко распространения.

Участники встречи министров финансов и глав центральных банков "большой семерки", проходившей в отеле "Петерсберг" в мае 2022 года Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Бонн перестал быть столицей, но имеет статус города федерального значения - здесь продолжают находиться некоторые министерства и ведомства, работают разные подразделения ООН и других международных организаций, проводятся конференции и важные международные мероприятия. Последний снимок сделан в мае 2022 года на террасе "Петерсберга" во время встречи министров финансов и глав центральных банков G7.