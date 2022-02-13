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Отели в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких отелях.

Досье о немецких отелях.

Гостиница особого значения: Петерсберг - гранд-отель немецкой истории

Гостиница особого значения: "Петерсберг" - гранд-отель немецкой истории 13.02.2022

В мае 2022 года отель "Петерсберг" вновь окажется в центре внимания мировых СМИ - здесь пройдет встреча министров финансов G7.
Почему вымирают пчелы? (фото)

Почему вымирают пчелы? (фото) 20.05.2021

20 мая - Всемирный день пчел. Популяция этих насекомых-опылителей продолжает сокращаться.
Голливудская звезда сыграет принцессу Диану в Германии (фото)

Голливудская звезда сыграет принцессу Диану в Германии (фото) 29.01.2021

Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
Замок Кронберг в Гессене

Замок Кронберг в Гессене 29.01.2021

В этом немецком замке около Франкфурта-на-Майне сейчас снимают новый фильм о принцессе Диане.
Балтийские курорты в Германии готовятся к приезду туристов (фото)

Балтийские курорты в Германии готовятся к приезду туристов (фото) 10.05.2020

Эти розовые очки ждут туристов на немецком курорте Цингст. Здешние отели должны вновь открыться 25 мая.

Германия сверху: Город Линдау на Боденском озере (видео)

Германия сверху: Город Линдау на Боденском озере (видео) 22.10.2019

Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Кемпинг посреди кукурузы - альтернатива массовому туризму (фото)

Кемпинг посреди кукурузы - альтернатива массовому туризму (фото) 28.08.2019

Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают комнаты туристам, но и все чаще также предоставляют места для автомобильного кемпинга.
Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр²

Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр² 03.07.2019

Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях.
Иностранные туристы вновь установили рекорд по ночевкам в Германии

Иностранные туристы вновь установили рекорд по ночевкам в Германии 08.02.2019

Германия продолжает набирать популярность среди иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные по итогам прошлого года.
Жарьте цыпочек, или Аппетитные курочки для Октоберфеста (фото)

Жарьте цыпочек, или Аппетитные курочки для Октоберфеста (фото) 20.09.2018

Гости и посетители Октоберфеста за две недели этого праздника тратят в Мюнхене примерно миллиард евро - на пиво, еду, транспорт, отели и другие расходы.
Сотрудников отеля научили оказывать первую помощь Шарикам и Тузикам

Сотрудников отеля научили оказывать первую помощь Шарикам и Тузикам 27.06.2018

Эта фотография сделана в Мюнхене. Не беспокойтесь, пес Макс чувствует себя прекрасно - он выступает в роли четвероногого пациента на специальных курсах для сотрудников отеля.
Где находится Поросячий рай?

Где находится "Поросячий рай"? 19.01.2018

Такие пожизненные пансионы для животных называют в Германии словом Gnadenhof - что-то вроде благотворительных подворий, где им гарантированы уход и забота до последних дней.
Где будет ночевать Барак Обама (фото)

Где будет ночевать Барак Обама (фото) 15.04.2016

В конце апреля президент США посетит немецкий город Ганновер. Для него здесь забронирован небольшой и уютный отель.
Какие туристы особенно любят Германию

Какие туристы особенно любят Германию 15.03.2016

Почти все места в первой десятке заняли европейские страны. Число размещений туристов из России, по данным Национального туристического офиса (DZT), сократилось на 30 процентов.
Германия шестой год подряд увеличивает популярность среди туристов (фото)

Германия шестой год подряд увеличивает популярность среди туристов (фото) 10.02.2016

Рост числа иностранных гостей в немецких отелях превысил 5 процентов. При этом количество туристов из России значительно снизилось.
В бывшем нацистском замке Фогельзанг открывается частная гостиница (фото)

В бывшем нацистском замке Фогельзанг открывается частная гостиница (фото) 07.01.2016

Этот замок, построенный нацистами в регионе Айфель примерно в 70 километрах от Кельна, должен был стать местом подготовки будущих гауляйтеров и других функционеров НСДАП.
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