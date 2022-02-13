Отели в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких отелях.
Досье о немецких отелях.
В мае 2022 года отель "Петерсберг" вновь окажется в центре внимания мировых СМИ - здесь пройдет встреча министров финансов G7.
20 мая - Всемирный день пчел. Популяция этих насекомых-опылителей продолжает сокращаться.
Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
В этом немецком замке около Франкфурта-на-Майне сейчас снимают новый фильм о принцессе Диане.
Эти розовые очки ждут туристов на немецком курорте Цингст. Здешние отели должны вновь открыться 25 мая.
Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают комнаты туристам, но и все чаще также предоставляют места для автомобильного кемпинга.
Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях.
Германия продолжает набирать популярность среди иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные по итогам прошлого года.
Гости и посетители Октоберфеста за две недели этого праздника тратят в Мюнхене примерно миллиард евро - на пиво, еду, транспорт, отели и другие расходы.
Эта фотография сделана в Мюнхене. Не беспокойтесь, пес Макс чувствует себя прекрасно - он выступает в роли четвероногого пациента на специальных курсах для сотрудников отеля.
Такие пожизненные пансионы для животных называют в Германии словом Gnadenhof - что-то вроде благотворительных подворий, где им гарантированы уход и забота до последних дней.
В конце апреля президент США посетит немецкий город Ганновер. Для него здесь забронирован небольшой и уютный отель.
Почти все места в первой десятке заняли европейские страны. Число размещений туристов из России, по данным Национального туристического офиса (DZT), сократилось на 30 процентов.
Рост числа иностранных гостей в немецких отелях превысил 5 процентов. При этом количество туристов из России значительно снизилось.
Этот замок, построенный нацистами в регионе Айфель примерно в 70 километрах от Кельна, должен был стать местом подготовки будущих гауляйтеров и других функционеров НСДАП.
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