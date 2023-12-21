В Германии назвали самые гостеприимные города и регионы

Самым гостеприимным небольшим городом Германии является Руст в земле Баден-Вюртемберг - во всяком случае, если взять за основу соотношение числа жителей и количества туристов, которые останавливаются здесь в отелях разных типов, гостевых апартаментах или комнатах на одну или несколько ночей.

В Русте на каждого жителя в прошлом году пришлось почти 187 гостей. Об этом говорится в отчете по результатам исследования, проведенного немецким туристическим порталом Holiday Check . Авторы вычислили коэффициенты GpE (Gäste pro Einwohner) для небольших городов и общин от пяти тысяч жителей, крупных городов от 100 тысяч жителей, земельных районов и федеральных земель. В основу были положены официальные сведения из региональных баз данных за 2022 год.

Небольшие города и общины

Согласно отчету, в прошлом году в Русте, население которого составляет немногим более пяти тысяч жителей, переночевало около 930 тысяч человек. Подавляющее большинство туристов приезжает в Руст, чтобы посетить здешний парк развлечений Европа-парк - крупнейший в Германии и второй по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда - более шести миллионов в год.

Второе и третье места в этом списке заняли популярные курорты на Балтийском море - Бинц (71,4) и Херингсдорф (63,2). На четвертом месте - горный курорт Виллинген (52,7) в Гессене, где в 2023 году открыли 665-метровый подвесной мост для пешеходов. На пятом оказался еще один балтийский морской курорт - Кюлунгсборн (47,0).

Какие места вошли в первую двадцатку этого рейтинга - смотрите в фотогалерее DW:

Крупные города Германии

В свою очередь, среди больших немецких городов, население которых превышает 100 тысяч жителей, первое место занял Франкфурт-на-Майне (GpE 6,1 / 4,75 миллиона гостей / 773 тысячи жителей) - важный финансовый центр, место проведения книжной и других крупных ярмарок, город музеев и место расположения крупнейшего международного аэропорта Германии.

Исторический центр Франкфурта зимой во время снегопада Фото: Frank Rumpenhorst/picture-alliance/dpa

Далее следуют столица Баварии и место проведения Октоберфеста - Мюнхен (4,6) и романтический Гейдельберг (4,2). Четвертое и пятое места поделили между собой Вюрцбург и Трир (4,0) - города, в которые туристов привлекают, в том числе, здешние памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Земельные районы

Федеральные земли Германии делятся на земельные районы (Landkreis или Kreis), которых насчитывается в общей сложности почти три сотни. При этом около сотни крупных немецких городов подчиняются непосредственно федеральным землям и в составы районов не входят.

В этом рейтинге гостеприимства на первом месте оказался популярный регион для зимнего спорта и отдыха на природе в Баварии - земельный район Гармиш-Партенкирхен , административным центром которого является одноименная община. Показатель GpE составил здесь 12,4 пункта.

Вид на Гармиш-Партенкирхен и Цугшптице - самую высокую горы Германии Фото: R. Goldmann/picture alliance

Второе и третье места заняли Северная Фризия (9,7) - район на побережье Северного моря , в который входят популярные среди туристов острова, а также район Передняя Померания - Рюген на Балтийском море (9,3).

Далее на четвертом месте следует винодельческий район на Мозеле в земле Рейнланд-Пфальц - Кохем-Целль (9,2). На пятой строчке находится альпийский район Верхний Альгой (9,1) в Баварии.

Федеральные земли

Среди федеральных земель самый большой показатель GpE имеет Мекленбург - Передняя Померания (4,5) со своими популярными курортами на Балтийском море, живописными озерами и старыми ганзейскими городами. Далее следуют Берлин (3,6) и Гамбург (2,8) - два города, имеющие статус федеральных земель. Четвертое место заняла Бавария (2,6), пятое - Шлезвиг-Гольштейн (2,5).

Остров Хиддензе в Мекленбурге - Передней Померании Фото: F. Herrmann/blickwinkel/picture alliance

Авторы исследования также собрали данные по отдельным городским округам Берлина. В 2022 году в городе побывало 10,4 миллиона посетителей, ночевавших в отелях, гостевых квартирах или комнатах. Лидером по показателю GpE оказался административный округ Берлин-Митте (11,9). Затем идут Шарлоттенбург-Вильмерсдорф (5,2) и Фридрихсхайн-Кройцберг (4,8). Замыкает этот список округ Марцан-Хеллерсдорф (0,2) в северо-восточной части немецкой столицы.

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