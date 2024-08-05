Журнал Time выбрал бункер в Германии

Американский журнал Time опубликовал список экстраординарных мест для путешествий в 2024 году. Два находятся в Германии.

Американский журнал Time опубликовал свой очередной список туристических рекомендаций - "The World's Greatest Places of 2024" . На этот раз в сотню избранных мест по всему миру попали один новый отель в Гамбурге и культурно-выставочный центр в Берлине. В прошлом году Германия была представлена островом Зюльт в Северном море.

В 2024 году составители решили обратить внимание на необычные места - для ночлега и для посещения. Своих кандидатов в список могли предложить корреспонденты и другие сотрудники этого издания. Заявки также могли подать сами претенденты. В результате авторы проекта подготовили два впечатляющих списка: "Places to Stay" (50) и "Places to Visit" (51).

"Зеленый бункер" - старая новая достопримечательность Гамбурга Фото: ABBfoto/picture alliance

Отель в зенитной башне

В первый из них попал гамбургский отель "Reverb by Hard Rock Hotel" , открытий этим летом в "Зеленом бункере" - перестроенной зенитной башне люфтваффе времен Второй мировой войны. В ходе реализации проекта высота примерно 38-метровой бетонного сооружения была увеличена на двадцать метров - построено пять новых этажей.

На крыше бункера теперь находится открытый для общественности сад площадью 1400 квадратных метров со смотровой площадкой. По внешней стороне вокруг здания на крышу ведет 560-метровая "Горная тропа", состоящая из лестниц и пандусов.

Вид на Гамбург со смотровой площадки "Зеленого бункера" Фото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Зеленая лужайка в саду на крыше бункера Фото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Во время Второй мировой войны такие высотные бункеры возводились для организации воздушной обороны больших городов и использования в качестве вертикальных бомбоубежищ. После войны в этом гамбургском бункере некоторое время находились студии и помещения телерадиокомпании NDR и офисы издательства Axel-Springer-Verlag. Завершенная недавно реконструкция заняла около десяти лет. Помимо отеля здесь теперь расположены ресторан, кафе, бар, спортивный центр и концертный зал.

Стекло, бетон, тростник

"Тростниковый дом" (Reethaus) в Берлине Фото: Jürgen Ritter/IMAGO

Второе место из списка Time в Германии находится в немецкой столице на берегу реки Шпрее недалеко от Трептов-парка. В 2025 году здесь должны завершить возведение центра культуры и отдыха "Flussbad" - кампуса "Речная купальня". Архитектурным символом этого комплекса и новой берлинской достопримечательностью уже стал "Reethaus" - "Тростниковый дом", открытый в 2023 году.

Новый комплекс находится в берлинском районе Лихтенберг Фото: Jürgen Ritter/IMAGO

Терраса "Тростникового дома" Фото: Jürgen Ritter/IMAGO

Необычное здание для проведения концертов, выставок, семинаров и других культурных мероприятий возведено из современных стекла и бетона, но в качестве материала для покрытия острой крыши 12-метровой высоты использован традиционный материал растительного происхождения - тростник.

Жилые и прочие здания, покрытые тростником, широко распространены в северных регионах Германии. Этот материал используется сейчас не только для ремонта старых домов с такими крышами, но и при возведении новых. В следующем году рядом на территории речного кампуса "Flussbad" в Берлине должны завершить строительство отеля и клубного комплекса.

Другие рекомендации

Какие другие отели и места в разных странах мира попали в сотню туристических рекомендаций журнала Time? Отметим два единственных места на территории бывшего СССР. Это Музей горских евреев в Азербайджане, находящийся на территории Красной слободы в городе Губа - Museum of Mountain Jews . В список популярного американского изданий также включен один небольшой отель в Грузии - Communal Hotel Kutaisi .