Отель на Балтике отказался принимать детей

Курортный отель с уютным названием "Маленький замок из песка" или "Маленький пляжный замок" (Hotel Kleine Strandburg) в поселке Цинновиц на популярном среди туристов острове Узедом объявил, что больше не будет принимать маленьких детей. Как сообщило местное издание Ostsee-Zeitung, с июня в этой гостинице смогут остановиться лишь отдыхающие в возрасте от 14 лет и старше - согласно концепту "adults only".

По словам хозяйки отеля, за сезон детей и так приезжало совсем немного, к тому же для их развлечения нет подходящих условий - ни игровых площадок, ни качелей. И хотя в принципе никто против детского присутствия ничего не имеет, но… лучше сосредоточиться только на взрослых.

Отель Отель "Кляйне Штрандбург" (Hotel "Kleine Strandburg") Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Отдых без детей?

Как отмечает канал DW в Telegram "Что там у немцев" , это не первый подобный случай в регионе. Еще в 2023 году похожее решение приняло руководство ресторана "Шкиперский дом" (Schipperhus) в общине Дирхаген на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Согласно изменениям в правилах распорядка, о которых сообщили на сайте ресторана, вход в заведение запрещается детям до 12 лет. Объяснялось это тем, что в последнее время из-за крикливых и непоседливых малышей в ресторане произошло слишком много "неприятных инцидентов".

Как в прошлом году, так и сейчас идея не пускать детей в гостиницы и рестораны вызвала бурные дискуссии в немецких соцсетях: кто-то возмущен, а кто-то и одобряет подобные нововведения. Между тем, такие отели в Германии вовсе не исключение: некоторые туристические агентства уже отметили новый тренд и предлагают на выбор места для отдыха, куда пустят только взрослых, на Балтийском море, вдоль Рейна и в Баварии.