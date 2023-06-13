Самые длинные песчаные пляжи в ГерманииВ первую тройку входят многокилометровые пляжи на островах Узедом, Зюльт и Боркум.Фото: Jochen Eckel/dpa/picture allianceУзедомСамый длинный песчаный пляж в Германии находится на острове Узедом - 42 километра. Фото: Ralf Bitzer/vizualeasy/picture allianceЗюльтПляж на западной стороне острова Зюльт протянулся на 40 километров. Фото: C. Kaiser/blickwinkel/picture allianceБоркумОбщая протяженность пляжа на острове Боркум составляет 26 километров.Фото: Michael Narten/picture alliance ЮстПляж на острове Юст растянулся на 17 километров. Максимальная ширина острова - 500 метров.Фото: Dirk Rueter/Zoonar/picture alliance АмрумДлина пляжа Книпзанд на острове Амрум составляет 15 километров. Фото: C. Kaiser/blickwinkel/picture allianceФишланд-Дарс-ЦингстЗападный пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст - 14 километров.Фото: Rico Ködder/Shotshop/picture alliance Санкт-Петер-Ординг12-километровый пляж курорта Санкт-Петер-Ординг очень популярен среди любителей серфинга.Фото: imageBROKER/picture alliance7 фото7 фотоТуризмГерманияМаксим Нелюбинhttps://p.dw.com/p/4SV9vРеклама