Для отелей в Германии 2023 год стал одним из лучших

2023 год оказался вторым в истории Германии по количеству ночевок в отелях и других предприятиях отрасли. Важнейшим фактором является внутренний туризм.

В 2023 году туристическая отрасль в Германии продолжила успешно преодолевать последствия коронавирусной пандемии. Число ночевок в отелях и других предприятиях гостиничного бизнеса оказалось всего лишь на 1,7 процента ниже показателя предпандемийного и рекордного 2019 года. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Общее количество ночевок по стране в прошлом году превысило 487 миллионов, что более чем на восемь процентов выше уровня предыдущего 2022 года, когда власти начали постепенно отменять профилактические ограничения. Во время пандемии в 2020 и 2021 годах этот показатель составлял около 300 миллионов ночевок ежегодно.

При этом результаты внутреннего туризма уже слегка превысили уровень 2019 года, составив 406,4 миллиона ночевок. На долю гостей из-за рубежа пришлось 80,9 миллиона ночевок - 16,6 процента от общего числа. В 2019 году этот показатель составил рекордные 18,1 процента.

Важнейший фактор - внутренний туризм

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на отраслевое туристическое объединение DTV, 2023 год стал вторым по результатам годом в истории гостиничного сектора в Германии - после самого лучшего 2019 года, когда общее количество ночевок превысило 495 миллионов.

Согласно прогнозам, в текущем году тенденция должна продолжиться. В объединении DTV особо подчеркнули важность внутреннего туризма в качестве позитивного экономического фактора. Германия была и остается самой популярной страной для путешествий и отдыха среди самих немцев.

В целом итоги 2024 года для отрасли будут зависеть от развития потребительского климата и уровня инфляции - в том числе, будут ли жители страны располагать достаточными средствами для регулярных коротких поездок на выходные и праздники.

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