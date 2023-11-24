В Германии названы лучшие отели

Лучший немецкий отель находится в Гамбурге. В рейтинге также есть девять категорий - от гранд-отелей до курортных гостиниц.

В Германии насчитывается около двенадцати тысяч отелей разных типов и категорий. При поисках подходящего можно ориентироваться на количество звезд, отзывы в системах бронирования, оценки на туристических порталах и так далее.

Создатели рейтинга "101 лучший отель Германии" ("Die 101 besten Hotels Deutschlands"), впервые опубликованного в 2020 году, разработали систему, которая должна учитывать как субъективные, так и объективные критерии, а также оценки экспертов и результаты международных исследований, исключив при этом возможности влияния со стороны представителей отрасли.

Результаты четвертого по счету рейтинга - сезона 2023/2024 годов, представленные в ноябре, опубликовали, в частности, газета немецких деловых кругов Handelsblatt и популярный туристический сайт Travelbook.

Лучшие отели Германии

Лучшей гостиницей в Германии назван Hotel Vier Jahreszeiten ("Времена года") в Гамбурге, расположенный на берегу озера Альстер. Этот гранд-отель, открытый в 1897 году, входит в число мировых лидеров и многократно получал как немецкие, так и международные награды.

Уединенный отель года расположен в замке Эльмау (Schloss Elmau). В 2022 году здесь проходил саммит G7 Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Второй и третий отели общего рейтинга die-101-besten.com получили почетный ранг грандиозных (Grandios), следующие семь в первой десятке - выдающихся (Herausragend), остальные - отличных (Ausgezeichnet).

Помимо победителя общего рейтинга также были определены лучшие отели в девяти отдельных категориях:

Дизайн-отель года: The Fontenay, Гамбург

Гольф-отель года: Der Öschberghof, Донауэшинген

Гранд-отель года: Breidenbacher Hof, Дюссельдорф

Уединенный отель года: Schloss Elmau, Эльмау

Отель года в историческом здании: Hotel Europäischer Hof, Гейдельберг

Отель года для гурманов: Hotel Bareiss, Байерсбронн

Лучший курортный отель для семейного отдыха: Spa & Resort Bachmair Weissach, Вайсах

Лучший оздоровительный и спа-отель: Severin's Resort & Spa, Зюльт

Лучший городской отель: Mandarin Oriental Munich, Мюнхен

Дизайн-отель The Fontenay в Гамбурге был открыт в 2018 году Фото: Chris Emil Janssen/IMAGO

Как составляется рейтинг?

Создатели рейтинга подробно объясняют критерии составления, а также подчеркивают приверженность принципам открытости и прозрачности.

В сборе и анализе данных участвует немецкий частный вуз Международный Университет прикладных наук IU (IU Internationale Hochschule) и швейцарская консалтинговая фирма Institute for Service- and Leadership Excellence.

На начальном этапе составители рейтинга собирают данные двух порталов - booking.com и Tripadvisor. Первый представляет собой закрытую систему, оценки в которой могут выставлять только клиенты, бронировавшие гостиничные услуги. На втором сайте - любые зарегистрированные пользователи.

В следующий этап отбора на этой стадии проходят отели, имеющие пять звезд или пунктов на одном из порталов и не менее четырех на другом. При этом значение также имеют число отзывов за год - не менее 120-ти, число номеров - не менее 15-ти, а также наличие ряда обязательных сервисов - ресторанов и баров. На основе этих данных отели получают оценки по 100-бальной шкале.

Один из залов в лучшем отеле года для гурманов Hotel Bareiss в Байерсбронне. Главный ресторан этого отеля прочно удерживает три звезды гида "Мишлен". При этом в самом Байерсбронне есть еще один трехзвездочный ресторан - в отеле Traube-Tonbach Фото: Markus Kirchgessner/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Далее для второго модуля собираются данные разных международных рейтингов, исследований и премий - в частности, швейцарского экономического журнала Bilanz и наград Forbes Travel Guide Star Award. В последнем в 2023 году было представлено полтора десятка немецких отелей.

Затем отели, претендующие на включение в рейтинг, проходят проверку в соответствии с критериями специально каталога. Целью этого третьего модуля является оценка качества сервиса и услуг независимыми экспертами.

Данные всех трех модулей используются для подсчета финальных результатов, имея при этом равный вес.

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