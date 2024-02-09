В январе инфляция в ФРГ стала минимальной с июня 2021 года

По итогам января 2024 года цены в Германии выросли на 2,9 процента. Это стало самым низким уровнем инфляции с лета 2021 года.

Инфляция в Германии по итогам января 2024 года опустилась до 2,9 процента, сообщило в пятницу, 9 февраля, Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене. Последний раз более низкий уровень инфляции был зафиксирован в июне 2021 года и составлял 2,4 процента.

Основным драйвером снижения показателя стали цены на энергоносители. Топливо подешевело на два процента, топочный мазут - на 9,3 процента, твердое топливо - на 13,9 процента, электроэнергия - на 6,8 процента, а природный газ - на 6,2 процента. При этом плата за централизованное теплоснабжениее выросла на 13,3 процента.

Драйвером роста цен вновь стали продукты питания, подорожавшие в январе на 3,8 процента. Цены на сахар, варенье, мед и другие кондитерские изделия выросли на 10,7 процента, фрукты и овощи подорожали на 10,2 и 8 процентов соответственно, хлебные изделия - на 5,4 процента, а молочные продукты, наоборот, подешевели на 4,6 процента.

Аналитики предсказывают дальнейшее снижение инфляции в ФРГ

В январе также снизились цены на растительные масла (на 21,6 процента) и на сливочное масло (17,5 процента). Оливковое масло, наоборот, подорожало на 46 процентов из-за вызванных засухой неурожаев в южной Европе. Услуги подорожали на 3,4 процента, а цены в предприятиях общественного питания выросли на 6,6 процента - в том числе из-за возврата к стандартной налоговой ставке в 19 процентов вместо 7 процентов, установленных во время пандемии COVID-19 в качестве меры помощи общепиту.

Как отмечает институт экономических исследований ifo, есть признаки того, что инфляция ослабнет в 2024 году. Аналитики ifo ожидают, что уровень инфляции по итогам года составит всего 2,2 процента. В 2023 году цены выросли на 5,9 процента. Снижения инфляции по итогам года ожидают и в Deutsche Bank.

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