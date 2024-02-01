В Каталонии из-за засухи ввели режим ЧС

После падения из-за засухи уровня воды в водохранилищах ниже 18 процентов от нормы власти Каталонии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Власти Каталонии объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи, продолжающейся в Барселоне и окрестностях города. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщило агентство AFP.

Глава каталонского регионального правительства Пере Арагонес объявил об этом решении после того, как уровень воды в водохранилищах упал ниже критической отметки в 16 процентов. "Каталония страдает от самой сильной засухи за последние 100 лет", - подчеркнул Арагонес.

Чрезвычайная ситуация подразумевает сокращение количества воды, используемой ежедневно для частных и муниципальных целей, до максимум 200 литров на человека. Начиная с 2 февраля жителям Барселоны и близлежащих муниципалитетов будет запрещено мыть машины водой из-под крана и наполнять частные бассейны кроме как переработанной водой.

В случае ухудшения ситуации максимальный объем воды в день может быть снижен до 180 или 160 литров на человека. В сельскохозяйственном секторе потребление воды должно быть сокращено на 80 процентов, а промышленность должна довольствоваться на 25 процентов меньшим количеством воды, следует из постановления властей.

Рекордная засуха продолжается в Испании с 2021 года. Особенно сильна она в Каталонии и на юге страны. В августе 2023 года власти Каталонии уже вводили аналогичный режим ЧС из-за падения уровня воды в водохранилищах.

Смотрите также: