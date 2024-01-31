Олаф Шольц: проблем в Германии все больше, а канцлер молчит

Никогда еще за последнюю четверть века рейтинг главы правительства ФРГ не был таким низким, как сейчас. DW - о причинах и последствиях.

"Смотрите, это наш федеральный канцлер", - говорит женщина и проводит двух десятилетних мальчишек вдоль шеренги фоторепортеров. "Вот тот маленький лысый человек?" - спрашивает один из мальчиков, глядя поверх заграждения на двух мужчин и женщину, стоящих в нескольких метрах рядом с мудреным комбайном для автоматизированного сбора клубники. "Да, именно он", - со смехом отвечает женщина и достает мобильный телефон, чтобы сделать фото: "канцлер на "Зеленой неделе", вот это да!"

Полтора часа провел Олаф Шольц (Olaf Scholz) на берлинской сельскохозяйственной выставке - выкопал вместе с лесниками символическую яму под новое дерево, разглядывал кастрюли и сковородки, месил тесто с булочниками. Но близко к канцлеру на подойдешь - охрана держит публику на приличном расстоянии.

Война, инфляция, пустая казна…

В такой дистанции есть нечто символическое. Многим в Германии кажется, что канцлер вот уже несколько месяцев не очень вникает в дела, редко появляется на публике. У власти социал-демократ Шольц с декабря 2021 года, возглавляет правительство, состоящее из трех партий: его СДПГ, "зеленых" и либеральной СвДП. Хлопотное хозяйство.

Канцлер на "Зеленой неделе", январь 2024 года Фото: Sabine Kinkartz/DW

Еще никогда немецкому правительству не приходилось одновременно иметь дело с таким количеством проблем. В результате широкомасштабной агрессии России против Украины взлетели цены на ставшие дефицитными энергоносители. Усилилась инфляция. Государство щедрыми субсидиями старалось смягчить ее последствия. Но теперь казна пуста. Совсем недавно это почувствовали на себе фермеры, которым правительство решило сократить субсидии на топливо.

По Германии прокатилась волна крестьянских протестов. Фермеров многие поддержали. Ремесленники сетуют на бюрократию. Машинисты поездов бастуют, требуя больше денег и сокращение рабочей недели.

Дороги, мосты, рельсы изношены, в переходе на цифровые технологии Германия безбожно отстала от других стран. В международном сравнении уровня образования немецкие школьники все сильнее отстают от своих сверстников в других странах.

Канцлер Шольц и споры в немецком правительстве

А что делает Олаф Шольц и его правительство, чтобы исправить ситуацию? Мало, считают жители страны. Хотя на самом деле СДПГ, "зеленые" и СвДП воплотили в жизнь приличную часть из того, о чем они договорились в своем коалиционном соглашении. Но уж очень много споров внутри правительства - особенно между либералами и "зелеными". Шольц же держится в стороне, предпочитает не вмешиваться. Люди это замечают.

В середине января DW провела небольшой опрос на улицах Берлина. "Когда я вижу супружескую пару, которая постоянно ссорится, но при этом утверждает, что счастлива, я им не верю", - говорит один прохожий. Женщина, когда ее спросили о Шольце, не чувствует, что канцлер прислушивается к людям: "Такое ощущение, что цены все растут и растут, а жизнь в Германии все хуже".

Рейтинг канцлера все ниже

По данным социологического института Infratest-dimap, только 19 процентов избирателей довольны работой Олафа Шольца. С момента начала опросов в 1997 году ни один канцлер до него не был настолько непопулярен. В то время правительство ФРГ возглавлял христианский демократ Гельмут Коль (Helmut Kohl). И год спустя он лишился власти, проиграв выборы 1998 года.

"Людям нужно объяснять, что им предстоит и почему. И что оставлять все, как есть, нельзя", - сказала DW одна из опрошенных в Берлине женщин.

Протесты немецких фермеров Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Но именно этого Олаф Шольц не делает. Канцлер говорит только в случае крайней необходимости. А если и говорит, то всегда лаконично и без эмоций. Шольц успокаивает граждан: все, мол, будет хорошо. Доверия такие заявления не вызывают.

Разумеется, на фоне происходящих в мире радикальных перемен возникают острые проблемы, говорит в интервью DW глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер (Marcel Fratzscher). Но нельзя, по его словам, приукрашивать ситуацию: "Шольц должен говорить честно и открыто о том, что правительство может сделать, а что нет. И он должен быть ближе к людям, правильно к ним обращаться. Ему надо добиваться доверия граждан, в том числе предпринимателей".

Как канцлер в народ ходит

Быть ближе к людям, не будить завышенных ожиданий. То есть, речь не идет о бездействии Шольца. Ведь нельзя сказать, что он целыми днями просиживает в своем кабинете, взирая свысока на проблемы страны. В его ведомстве говорят, что Шольц куда активнее ищет непосредственный контакт с гражданами, чем его предшественница Ангела Меркель (Angela Merkel). Правда, как правило это тщательно отобранные для него собеседники, будь то во время посещения "Зеленой недели", встречи с представителями большого бизнеса или визита в городскую больницу.

Олаф Шольц в зоне наводнения, декабрь 2023 года Фото: Alexander Koerner/Getty Images

А что происходит, когда канцлер неожиданно встречается с гражданами, было видно во время его поездки в зоны наводнения, а также на матче чемпионата Европы по гандболу с участием немецкой сборной. Олафа Шольца болельщики дружно освистали.

Канцлеру не удается со своей политикой достучаться до людей. "Постоянное присутствие на публике не означает большого влияния на умы (сограждан. - Ред.), - поясняет в интервью DW Урсула Мюнх (Ursula Münch), директор Академии политического просвещения в Тутцинге. - Особенно это касается канцлера, встревоженного тем, что его настойчивость и влияние оказались не такими, какими они ему представлялись в самом начале".

Звезда Шольца на грани заката?

Мюнх намекает на фразу, которую однажды сказал сам Шольц: "Если вы хотите от меня руководства, вы его получите". С точки зрения граждан, федеральный канцлер и в самом деле должен уметь руководить, быть лидером. Но в правительственной коалиции СДПГ, "зеленых" и либералов Шольц видит себя, скорее, в роли посредника, а не начальника.

Борис Писториус - будущий кандидат СДПГ в канцлеры? Фото: Political Moments/IMAGO

Но и на мировой арене, говорят оппоненты канцлера, Шольц не играет роль лидера. А ведь являясь крупнейшей экономикой Европы, Германия и среди стран, поддерживающих Украину деньгами и оружием, занимает второе место после США.

Уже которую неделю эксперты спорят о том, поставит ли Германия крылатые ракеты TAURUS Украине, и если да, то когда. От Шольца - ни слова на эту тему. На Всемирный экономический форум в Давосе канцлер тоже не поехал. Без объяснения причин. Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон там был.

Так что неудивительно, что недовольство канцлером растет и в рядах его партии. Журнал Der Spiegel даже сообщает о неких секретных совещаниях, на которых социал-демократы, якобы, обсуждают идею выдвинуть кандидатом в канцлеры от СДПГ на следующих выборах не Шольца, а популярного министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius). От Шольца и об этих слухах - ни слова.

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