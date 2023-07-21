Почему падает рейтинг немецких "зеленых" и растет - у АдГ?

Столь низким, как сейчас, рейтинг партии "Союз90/"зеленые" не был с 2018 года, а правых популистов - столь высоким. DW - о причинах изменчивости настроений немецких избирателей.

Казалось бы, все должно быть наоборот. Выпуски новостей в Германии то и дело открываются репортажами о лесных пожарах и экстремальной жаре на юге Европы и в США. Газеты и интернет пестрят фотографиями иссушенной земли и обмелевших озер. И даже опросы - репрезентативные и не очень - показывают, что немцы замечают изменение климата, и это их серьезно тревожит.

И тем не менее рейтинг той из правящих в Германии партий, которая больше всего ассоциируется с политикой защиты климата и природы, неуклонно снижается. А популярность одной из оппозиционных партий, по сути дела отрицающей рукотворность природных катаклизмов, наоборот растет.

Что показал опрос Deutschlandtrend

Если бы всеобщие парламентские выборы проходили в Германии уже в ближайшее воскресенье, то "зеленые" получили бы только 13% голосов. Такого низкого рейтинга у них не было с 2018 года. Более чем скромен и рейтинг двух других партий, сформировавших по итогам выборов 2021 года так называемую "светофорную" коалицию. "Красные" социал-демократы могут рассчитывать на поддержку 18% избирателей, "желтые" либералы - на 7%.

После праздничной вечеринки АдГ по итогам очередных выборов Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Лидируют в опросе Deutschlandtrend , только что проведенном по заказу первого канала телевидения ФРГ (ARD), оппозиционные консерваторы с 28%. А на втором месте - правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), уверенно набирающие электоральный вес и пользующиеся поддержкой 20% голосов избирателей. Посткоммунисты из Левой партии, согласно этому исследованию, вообще не преодолевают пятипроцентный барьер и не попадают в бундестаг.

При таком раскладе правящая коалиция, имеющая в сумме рейтинг в 38%, в результате выборов лишилась бы власти. Но и потенциальный союз консерваторов с "зелеными" не получил бы большинства. Единственно возможной (учитывая отказ всех партий сотрудничать с АдГ) была бы так называемая "Ямайка" - "черные" ХДС/ХСС, "зеленые" и либералы из СвДП.

Кумовство в Минэкономики?

Итак, на одном политическом полюсе - теряющие рейтинг убежденные защитники природы, на другом - набирающая популярность АдГ, которая выступает против экологических мер правительства ФРГ.

Роберту Хабеку пришлось перед журналистами оправдываться из-за подозрений в кумовстве Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Одной из причин "зеленых" электоральных проблем, хотя и явно не главной, немецкие аналитики называют недавний скандал, связанный с подозрениями в кумовстве в министерстве экономики и защиты климата, которым руководит вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "Союз 90"/"зеленые". "То, что там происходило, усилило впечатление о наличии "тесной спайки" между политиками, околозеленой энергетикой и наукой", - заявил политолог Хуберт Кляйнерт (Hubert Kleinert). Он считает, что, оказавшись в правительстве, "зеленые" утратили способность взглянуть на себя со стороны.

Глава Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп (Reint Gropp), в свою очередь, критикует фиксированность "зеленого" Минэкономики на узкую группу советников и исследовательских учреждений с "подходящей" экспертизой. "Министерство экономики, - говорит Гропп, - делает заказы у очень ограниченного числа институтов, пусть и имеющих неплохой опыт в изучении экологических проблем". Но ведь есть и другие научные центры, добавляет он, у которых свои представления о переходе на возобновляемую энергетику.

Медвежья услуга радикальных экоактивистов

Резкое отторжение в обществе вызвал и на скорую руку скроенный в ведомстве Хабека законопроект, который многие в Германии расценили как догматическую попытку заставить немцев заменить имеющиеся у них системы отопления на газе, мазуте или древесных гранулах на дорогостоящие и не всегда эффективные, но экологически безупречные тепловые насосы.

Акции активистов из "Последнего поколения" доводят автолюбителей до белого каления Фото: Annegret Hilse/REUTERS

А еще злую шутку, скорее всего, сами того не ведая, сыграли с "зелеными" радикалы из экологической группировки "Последнее поколение". С некоторых пор радикально настроенные защитники климата в знак протеста против политики "светофорного" правительства в этой сфере приклеивают себя к немецким автострадам и взлетно-посадочным полосам, доводя до белого каления автолюбителей и авиапассажиров.

"Последнее поколение" не имеет прямого отношения к партии защитников природы, но многие в Германии считают эту группировку если и не родственной, то идеологически близкой "зеленым". Некоторые шутят, что радикальным экоактивистам приплачивают политические соперники "зеленых", чтобы дискредитировать эту партию в глазах рядовых избирателей.

Деловая элита разочарована в "зеленых"

Но и экономическая элита Германии разочарована работой "зеленых" министров в правительстве канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), как показывает опрос института Allensbach, опубликованный одновременно с исследованием Deutschlandtrend.

Анналена Бербок Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Год назад 91% (!) опрошенных предпринимателей и топ-менеджеров в ФРГ позитивно оценивали деятельность Хабека и также "зеленой" Анналены Бербок (Annalena Baerbock) - министра иностранных дел. Теперь работой министра экономики удовлетворены только 24% представителей немецких деловых кругов, а Бербок - 49%.

Для главы немецкой дипломатии это весьма скромный показатель, ведь руководители МИД ФРГ, часто мелькающие на телеэкранах, традиционно пользуются в стране большим вниманием и уважением. В июне 2022 года 73% опрошенных институтом Allensbach считали "зеленых" движущей силой правящей коалиции, теперь - 42%. Более трех четвертей респондентов (76%) считают, что своей политикой правительство Шольца ослабляет страну.

"Климатические" контраргументы правых популистов

А тем временем по немецким социальным сетям активно распространяется видеозапись одного из недавних заседаний комитета бундестага по экономике, на котором выступал один из бывших "экономических мудрецов" Германии, близкий к АдГ профессор экономики университета в Мюнстере Ульрих ван Зунтум (Ulrich van Suntum).

Профессор так доказывал бессмысленность европейских усилий по сокращению выбросов СО2: "С 1990 до 2020 года Евросоюз уже сократил на треть эмиссию своих парниковых газов. В то же время в мире выбросы таких газов увеличились на две трети. И поскольку мир больше, чем ЕС, то в абсолютных цифрах это еще больше. Это значит, что региональный подход, ограниченный Евросоюзом, для экологии ничего не даст. Доля ЕС в общемировой эмиссии парниковых газов сегодня составляет 9,5%".

Строгие экологические предписания для субъектов рынка и отказ европейцев от ископаемых энергоносителей ван Зунтум вообще считает контрпродуктивным. Во-первых, поясняет он, потому что растущие издержки будут побуждать предприятия переносить свои производства в страны, где природоохранные нормы не столь жесткие. Кроме того, продолжает ван профессор, "если мы в ЕС откажемся от ископаемых энергоносителей, то мировые цены на них снизятся, что приведет к повышению спроса на них в других странах".

Тезисы профессора из Мюнстера не бесспорны, но на потенциальных избирателей АдГ действуют. Плюс в Германии растет недовольство миграционной политикой правительства, что также играет на руку правым популистам, причем не только на востоке Германии, где по популярности (32% в июне) они опережают все прочие партии.

В экономически процветающей федеральной земле Баден-Вюртемберг, единственной из всех, в которой правит "зеленый" премьер-министр, АдГ также укрепляет свои электоральные позиции. Ее рейтинг сейчас составляет здесь 19% - плюс 7 процентных пунктов в сравнении с мартовским опросом. Даже на пике миграционного кризиса - в сентябре 2016 года - "Альтернативу для Германии" готовы были поддержать только 17% избирателей Баден-Вюртемберга.

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