Новоселы в Германии больше не хотят газового отопления

Чем отапливать жилье? Еще недавно большинство жителей Германии предпочитало природный газ. Однако прошлогодний энергетический кризис, вызванный сначала резким сокращением, а затем полным прекращением поставок из России, резко ускорил и без того нараставший в последние годы тренд к переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Использование импортируемого газа стало теперь в глазах растущего числа немцев слишком дорогостоящим и ненадежным делом.

Бум солнечной энергетики в жилищном секторе ФРГ

И вот результат: в прошлом году лишь 28% новых жилых зданий в Германии были оснащены системой газового отопления. Всего годом раньше, в 2021-м, доля таких домов составляла еще 34,4%, а в 2015-м их вообще было абсолютное большинство в 51,5%. Это следует из опубликованного 12 июня сообщения Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

В то же время уже 57% построенных в 2022 году жилых домов были оснащены геотермальными или воздушными тепловыми насосами, использующими тепло земли или атмосферный воздух. Именно такие электрические устройства, схожие с кондиционерами, стали в Германии главными конкурентами газа, точнее говоря - газовых котлов отопления. О быстро растущей популярности тепловых насосов говорит то, что всего годом раньше их устанавливали в 50,6% новых домов, а в 2015-м - лишь в 31,4%.

Жилые дома с солнечными батареями во Фрайбурге на юго-западе Германии Фото: imago stock&people

Destatis причисляет тепловые насосы к ВИЭ, исходя из того, что они не используют ископаемые энергоносители, а электричество все чаще получают от установленных на крышах домов солнечных батарей. 13 июня Федеральное объединение предприятий солнечной энергетики (BSW) сообщило, что бум фотовольтаики с ежегодным двухзначным ростом продолжается в Германии вот уже седьмой год подряд. В 1-м квартале нынешнего года только на крышах жилых домов были введены в строй 159 000 установок, что в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Гелиотермальные установки, вырабатывающие тепло с помощью солнечной энергии, Destatis, естественно, тоже включает в категорию зеленых технологий, равно как и различные системы, работающие на биогазе или биометане. К возобновляемым источникам ведомство относит также древесину в виде топливных пеллетов или дров для каминных топок.

Лидеры перехода на ВИЭ - дома на две семьи

Исходя из такой классификации, немецкие статистики пришли к выводу, что в 2022 году почти три четверти (74,7%) новых жилых зданий в Германии получили отопительные системы, полностью или частично использующие возобновляемые источники энергии. Годом раньше данный показатель составлял 70,7%, в 2015 году - 61,5%.

Destatis подчеркивает: в абсолютном большинстве введенных в прошлом году в строй новых жилых домов (61,4%) ВИЭ являются основным источником получения тепла.

Бурение скважины для установки геотермального теплового насоса для индивидуального дома в Регенсбурге Фото: argum/imago

При этом самыми активными сторонниками их внедрения выступают владельцы домов на одну, но особенно на две семьи. В прошлом году 80,9% переданных заказчикам дуплексов, домов с двумя отдельными входами, были оснащены отопительными системами, использующими возобновляемую энергию. Двум домовладельцам, видимо, легче решиться на совместное капиталовложение в установку соответствующего оборудования, чем хозяину индивидуального дома или будущим жильцам многоквартирной новостройки.

Закон об отоплении жилищного фонда ускорит отказ от газа

Тепловой насос в подвале жилого дома Фото: biky/IMAGO

Проанализировав выданные в прошлом году разрешения на строительство новых жилых зданий, Destatis пришло к выводу, что роль ВИЭ и особенно тепловых насосов будет и дальше быстро расти, а доля газовых систем отопления - стремительно падать. Из тех домов, которые, по всей видимости, будут передаваться заказчикам в 2023 или 2024 годах, газом планируется обогревать лишь 13,9%. А 71% новых жилых зданий будет оснащен тепловыми насосами.

Так что уже в прошлом году все шло к тому, что роль газа в немецких новостройках вскоре окажется маргинальной. Теперь же этот процесс еще больше ускорится, поскольку партии правящей в ФРГ коалиции 13 июня, после долгих и жарких споров, все-таки согласовали проект экологического закона об отоплении жилищного фонда, так что бундестаг сможет принять его еще до летних каникул.

Система газового отопления в подвале жилого дома Фото: Goldmann/picture alliance

Первоначальный вариант закона предполагал запрет установки работающих на газе (или нефтепродуктах) отопительных систем в новых домах уже с 1 января 2024 года. Теперь этот пункт существенно смягчили различными исключениями, тем не менее, правительство Германии подает потенциальным домовладельцам недвусмысленный сигнал: в новостройках у газового отопления будущего нет.

В то же время на имеющийся жилищный фонд запрет не распространяется, действующие газовые системы, а они обогревали в 2022 году почти половину немецких домашних хозяйств (49,3%), можно продолжать эксплуатировать до их полного износа. Подчеркнем: вопреки широко распространенному мнению, будто "вся Германия" топит газом, этим энергоносителем обогревается "только" каждое второе домохозяйство. Еще четверть использует нефтепродукты. В то же время доля тепловых насосов в действующем жилфонде пока составляет очень скромные 3%, тогда как в новостройках, как видим, они уже доминируют.

Спрос на газ для обогрева жилья неминуемо будет снижаться

"Государственное регулирование и технический прогресс в области тепловых насосов (снижение стоимости эксплуатации) приведут к тому, что в предстоящие годы тепловые насосы смогут увеличить свою долю в действующем жилфонде. Однако не следует ожидать чудес", - такой прогноз дает Аналитический центр Deutsche Bank (DB Research), указывая на сдерживающие факторы: нехватка как самих тепловых насосов, так и специалистов по их установке и обслуживанию, а также ограниченные финансовые возможности многих домовладельцев.

Производство тепловых насосов на заводе фирмы Viessmann в Аллендорфе Фото: Fabian Bimmer/Reuters

Если же посмотреть на описанные здесь тенденции с точки зрения потребностей крупнейшего в Евросоюзе немецкого газового рынка, то вывод очевиден: спрос на природный газ со стороны домохозяйств в ближайшие годы останется высоким, однако он неуклонно будет снижаться. Расти он точно не будет.

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