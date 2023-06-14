Новоселы в Германии больше не хотят газового отопления
Чем отапливать жилье? Еще недавно большинство жителей Германии предпочитало природный газ. Однако прошлогодний энергетический кризис, вызванный сначала резким сокращением, а затем полным прекращением поставок из России, резко ускорил и без того нараставший в последние годы тренд к переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Использование импортируемого газа стало теперь в глазах растущего числа немцев слишком дорогостоящим и ненадежным делом.
Бум солнечной энергетики в жилищном секторе ФРГ
И вот результат: в прошлом году лишь 28% новых жилых зданий в Германии были оснащены системой газового отопления. Всего годом раньше, в 2021-м, доля таких домов составляла еще 34,4%, а в 2015-м их вообще было абсолютное большинство в 51,5%. Это следует из опубликованного 12 июня сообщения Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).
В то же время уже 57% построенных в 2022 году жилых домов были оснащены геотермальными или воздушными тепловыми насосами, использующими тепло земли или атмосферный воздух. Именно такие электрические устройства, схожие с кондиционерами, стали в Германии главными конкурентами газа, точнее говоря - газовых котлов отопления. О быстро растущей популярности тепловых насосов говорит то, что всего годом раньше их устанавливали в 50,6% новых домов, а в 2015-м - лишь в 31,4%.
Destatis причисляет тепловые насосы к ВИЭ, исходя из того, что они не используют ископаемые энергоносители, а электричество все чаще получают от установленных на крышах домов солнечных батарей. 13 июня Федеральное объединение предприятий солнечной энергетики (BSW) сообщило, что бум фотовольтаики с ежегодным двухзначным ростом продолжается в Германии вот уже седьмой год подряд. В 1-м квартале нынешнего года только на крышах жилых домов были введены в строй 159 000 установок, что в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Гелиотермальные установки, вырабатывающие тепло с помощью солнечной энергии, Destatis, естественно, тоже включает в категорию зеленых технологий, равно как и различные системы, работающие на биогазе или биометане. К возобновляемым источникам ведомство относит также древесину в виде топливных пеллетов или дров для каминных топок.
Лидеры перехода на ВИЭ - дома на две семьи
Исходя из такой классификации, немецкие статистики пришли к выводу, что в 2022 году почти три четверти (74,7%) новых жилых зданий в Германии получили отопительные системы, полностью или частично использующие возобновляемые источники энергии. Годом раньше данный показатель составлял 70,7%, в 2015 году - 61,5%.
Destatis подчеркивает: в абсолютном большинстве введенных в прошлом году в строй новых жилых домов (61,4%) ВИЭ являются основным источником получения тепла.
При этом самыми активными сторонниками их внедрения выступают владельцы домов на одну, но особенно на две семьи. В прошлом году 80,9% переданных заказчикам дуплексов, домов с двумя отдельными входами, были оснащены отопительными системами, использующими возобновляемую энергию. Двум домовладельцам, видимо, легче решиться на совместное капиталовложение в установку соответствующего оборудования, чем хозяину индивидуального дома или будущим жильцам многоквартирной новостройки.
Закон об отоплении жилищного фонда ускорит отказ от газа
Проанализировав выданные в прошлом году разрешения на строительство новых жилых зданий, Destatis пришло к выводу, что роль ВИЭ и особенно тепловых насосов будет и дальше быстро расти, а доля газовых систем отопления - стремительно падать. Из тех домов, которые, по всей видимости, будут передаваться заказчикам в 2023 или 2024 годах, газом планируется обогревать лишь 13,9%. А 71% новых жилых зданий будет оснащен тепловыми насосами.
Так что уже в прошлом году все шло к тому, что роль газа в немецких новостройках вскоре окажется маргинальной. Теперь же этот процесс еще больше ускорится, поскольку партии правящей в ФРГ коалиции 13 июня, после долгих и жарких споров, все-таки согласовали проект экологического закона об отоплении жилищного фонда, так что бундестаг сможет принять его еще до летних каникул.
Первоначальный вариант закона предполагал запрет установки работающих на газе (или нефтепродуктах) отопительных систем в новых домах уже с 1 января 2024 года. Теперь этот пункт существенно смягчили различными исключениями, тем не менее, правительство Германии подает потенциальным домовладельцам недвусмысленный сигнал: в новостройках у газового отопления будущего нет.
В то же время на имеющийся жилищный фонд запрет не распространяется, действующие газовые системы, а они обогревали в 2022 году почти половину немецких домашних хозяйств (49,3%), можно продолжать эксплуатировать до их полного износа. Подчеркнем: вопреки широко распространенному мнению, будто "вся Германия" топит газом, этим энергоносителем обогревается "только" каждое второе домохозяйство. Еще четверть использует нефтепродукты. В то же время доля тепловых насосов в действующем жилфонде пока составляет очень скромные 3%, тогда как в новостройках, как видим, они уже доминируют.
Спрос на газ для обогрева жилья неминуемо будет снижаться
"Государственное регулирование и технический прогресс в области тепловых насосов (снижение стоимости эксплуатации) приведут к тому, что в предстоящие годы тепловые насосы смогут увеличить свою долю в действующем жилфонде. Однако не следует ожидать чудес", - такой прогноз дает Аналитический центр Deutsche Bank (DB Research), указывая на сдерживающие факторы: нехватка как самих тепловых насосов, так и специалистов по их установке и обслуживанию, а также ограниченные финансовые возможности многих домовладельцев.
Если же посмотреть на описанные здесь тенденции с точки зрения потребностей крупнейшего в Евросоюзе немецкого газового рынка, то вывод очевиден: спрос на природный газ со стороны домохозяйств в ближайшие годы останется высоким, однако он неуклонно будет снижаться. Расти он точно не будет.
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