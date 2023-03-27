  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Теплая одежда
Фото: Ute Grabowsky/Imago Images
КультураГермания

Этой зимой немцы топили меньше - мерзли больше

Марина Борисова
1 ч. назад

Девять из десяти жителей Германии зимой отапливали свои дома меньше. 40 процентов - часто мерзли. Самыми теплыми помещениями были гостиная и детская: 21 градус. При этом изменение привычек далось немцам легко.

https://p.dw.com/p/4PKM1

Многие жители Германии прислушались к советам экономить энергию. Курс на изменение энергетической политики был взят на всех уровнях. Как это отразилось на домашних хозяйствах? С приходом весны пришло и время подводить итоги. Девять из десяти жителей Германии этой зимой отапливали свои квартиры и дома меньше. Таков главный результат репрезентативного опроса, проведенного немецкой ассоциацией цифровой индустрии Bitkom среди 1008 человек, который был представлен 27 марта в Берлине. Опрос проводился среди населения старше 18 лет в январе и феврале 2023 года.

Большинство опрошенных отапливали свои дома меньше

Если разобрать структуру ответов, то получается, что 58 процентов респондентов экономили осознанно, почти треть - 32 процента - заявили, что "скорее экономили", то есть - с оговоркой. Еще пять процентов "скорее не экономили", лишь четыре процента ответили, что не экономили "ни при каких обстоятельствах".

Несмотря на тот факт, что абсолютное большинство придерживалось режима экономии, многим - а это почти 80 процентов опрошенных - не хватало прозрачности, возможности в реальном времени следить за тем, сколько удалось сэкономить энергии, сколько потребляется энергии и так далее. Контроль за отопительной системой и датчиками, особенно в домах старой застройки, напоминает полет на автопилоте, считают эксперты. Чтобы отапливать дома эффективно, недостаточно информировать потребителей раз в год об их затратах на энергию, считают в Bitkom. Даже ежемесячный отчет о расходах не решит задачу повышения эффективности. Немецкие эксперты уверены, что потребитель должен получать информацию в актуальном режиме - как при вождении автомобиля или со смартфоном. Поэтому без "умных систем" здесь не обойтись. И они должны быть доступны каждому домашнему хозяйству.

Как именно немцы экономили на отоплении?

Но вернемся к зиме, с которой немцы уже попрощались, хотя погода в марте еще преподносит сюрпризы в виде града и заморозков. Так вот, нынешней зимой каждый третий немец забыл про то, что в Германии называется "приятной для тела температурой". Почти 40 процентов опрошенных Bitkom заявили, что из-за экономии на отоплении в январе и феврале им приходилось часто мерзнуть дома. Более половины опрошенных (59 процентов) признались, что одеваются теперь дома теплее.

А вот средней температуры по дому практически нет: она сильно варьируется в зависимости от помещений. Если в детской комнате и в гостиной немецкие домашние хозяйства поддерживали температуру на уровне 21 градуса, то в спальне термометр опускался до 17-ти. Кухня оказалась где-то посередине - 19 градусов. Теплее было в ванной - 20 градусов.

При этом из актуального опроса нельзя сделать вывод, что немцы были чем-то недовольны этой зимой. Скорее - наоборот: как отметили более 90 процентов респондентов, изменения отопительных привычек дались им легко.

Так актуальную ситуацию прокомментировал DW эксперт Клаас Мольтрехт (Klaas Moltrecht) из Bitkom: "Люди в Германии хотят активно поддерживать изменения в энергетической политике страны. Война в Украине привлекла внимание населения к теме энергосбережения еще больше. Сейчас мы находимся на этапе, когда есть потребность в информации и практической помощи. Пока нет технологий, с помощью которых мы постоянно получали бы обновленные данные о расходах. Как раз в сфере отопления последовательный переход на цифровые технологии помог бы нам существенным образом снизить расход энергии и повысить эффективность ее использования. Для экономии энергии нам необходимо не только классическое санирование энергетического сектора, но в первую очередь умное управление отопительной системой в целом - как в коммерческой недвижимости, так и в частых домашних хозяйствах".

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Зеленая лампочка

Немецкие эксперты: почему экономия энергии часто приводит к ее перерасходу

Немецкие эксперты: почему экономия энергии часто приводит к ее перерасходу

На Западе много делают для того, чтобы сэкономить ресурсы и снизить расход электроэнергии. Но вот парадокс: энергосберегающие меры часто приводят к прямо противоположным результатам.
Культура17 февраля 2020 г.
Символический вентиль на газовой трубе и флаги Германии и России

Как ФРГ удалось так быстро преодолеть зависимость от газа из России?

Как ФРГ удалось так быстро преодолеть зависимость от газа из России?

Газовый шантаж Путина в 2022 году не сработал. В Москве недооценили политическую решимость Берлина, финансовую мощь Германии, гибкость ее бизнеса и самодисциплину немцев.
Экономика и бизнес30 декабря 2022 г.
Бранденбургские ворота, репетиция подсветки

Без российского газа: берлинский фестиваль перешел на возобновляемые источники энергии

Без российского газа: берлинский фестиваль перешел на возобновляемые источники энергии

7 октября в Берлине открывается Festival of Lights. Немецкая столица вновь предстанет в ярких красках. Но у нынешнего фестиваля есть и ограничения.
Культура7 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Питер Стано

ЕС ждет реакции Минска на заявление Путина о ядерном оружии

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: Серый мужчина в темных очках и костюме. На плечах у него - два человечка, которые разговаривают друг с другом по мобильному телефону. Один говорит: "Нас могут прослушитвать". Второй ему отвечает: "Это вряд ли".

Разговор Пригожина и Ахмедова: кто виноват в утечке?

Разговор Пригожина и Ахмедова: кто виноват в утечке?

Политика3 ч. назад
Кадр из фильма

Геноцид глазами преступника. Переосмысление прошлого

Геноцид глазами преступника. Переосмысление прошлого

Культура3 ч. назад
Протестный плакат в Киеве, октябрь 2020 года

Ядерное оружие возвращается в РБ. Какими будут последствия?

Ядерное оружие возвращается в РБ. Какими будут последствия?

Политика29 мин. назад
Мюнхенский аэропорт, 27 марта 2023 года. Все рейсы отменены

Забастовка транспортников Германии: что нужно знать

Забастовка транспортников Германии: что нужно знать

Экономика и бизнес6 ч. назад
Разрушения в городе Киреевск Тульской области после взрыва беспилотника

Взрыв дрона под Тулой и другие события 396-го дня войны

Взрыв дрона под Тулой и другие события 396-го дня войны

Конфликты22 ч. назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО ищет генерального секретаря. Кто сменит Столтенберга?

НАТО ищет генерального секретаря. Кто сменит Столтенберга?

Политика26 марта 2023 г.
На главную страницу