Bitkom: Есть работа для 59 000 айтишников из РФ и Беларуси

Потенциал огромный, но до трудоустройства доходит редко. Ассоциация цифровой индустрии Германии опубликовала опрос немецких фирм и объяснила особый подход к айтишникам из Украины.

В Германии резко обострился дефицит IT-специалистов. Предприятия из самых разных отраслей не могут найти айтишников на 137 000 вакансий. На поиск подходящего сотрудника уходит в среднем 7 месяцев. Таковы ключевые результаты репрезентативного опроса, проведенного немецкой ассоциацией цифровой индустрии Bitkom среди 854 немецких фирм. Она представила их 16 ноября в Берлине.

Почему в Германии растет дефицит айтишников

Данные ассоциации показывают, насколько стремительно нарастает проблема нехватки IT-специалистов, ставшая в Германии уже хронической. Если десять лет назад число вакансий составляло 43 000, то к 2019 году оно почти утроилось и достигло 124 000. Во время пандемии COVID-19 спрос на айтишников несколько снизился, однако в этом году дефицит достиг новой рекордной отметки.

Президент Bitkom Ахим Берг Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

При этом 70% опрошенных предприятий ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. В ближайшие годы она "драматически обострится", предупреждает президент Bitkom Ахим Берг (Achim Berg). Ведь по мере цифровизации экономики и всего общества спрос на IT-специалистов будет расти, в то же время в силу демографических причин все больше айтишников старшего поколения уходят на пенсию, а поступающей на рынок труда молодой смены с соответствующей квалификацией явно недостаточно.

Едва ли не главная причина тому: более половины студентов, изучающих в немецких вузах информатику, не выдерживают высокие требования и прерывают учебу. К тому же вот уже два года падает само число тех учащихся, которые поступили на факультеты данного профиля.

Поэтому Bitkom не видит иного выхода, как всемерно содействовать притоку квалифицированных кадров из-за рубежа, и призывает правительство ФРГ всячески облегчить трудовую миграцию - приезд в страну и трудоустройство иностранных специалистов. При этом ассоциация отводит особую роль айтишникам из России и Беларуси.

Украинским IT-специалистам надо помочь остаться на родине

А почему не украинским IT-специалистам? Ахим Берг подчеркнул на презентации результатов опроса: не следует ставить задачу переманить их в Германию, поскольку это ослабило бы Украину, что абсолютно нежелательно.

Считается, что среди уехавших в Грузию от мобилизации россиян много IT-специалистов Фото: Shakh Aivazov/AP/picture alliance

Вместо этого сейчас необходимо "по-партнерски стабилизировать украинские IT-компании", подчеркнул глава Bitkom, и "удержать их в цифровых цепочках создания добавленной стоимости". Иными словами, немецкая ассоциация видит задачу в том, чтобы помочь украинским айтишникам продолжить работу у себя на родине, а для этого надо всячески поддерживать IT-индустрию в Украине в ее стремлении сохранить и развить свой бизнес - в том числе в тесном взаимодействии с партнерами и клиентами в Евросоюзе.

"Другое дело - Россия", - указал Ахим Берг. Возглавляемая им ассоциация считает, что IT-специалистов из РФ и Беларуси следует целенаправленно привлекать в Германию и после соответствующей проверки государственными органами на благонадежность долгосрочно интегрировать в экономику и общество ФРГ.

Треть немецких фирм готова нанимать россиян и белорусов

Потенциал для этого весьма значительный, хотят и не повсеместный. В ходе опроса 25% фирм сообщили, что вполне допускают заполнение вакансий айтишниками из России и Беларуси. Еще 11% - что "после начала войны" (имеется в виду широкомасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 года) пытались нанять IT-специалистов из этих двух стран, но трудоустройству помешали бюрократические препоны. От всего лишь 1% опрошенных фирм поступил ответ, что "после начала войны" они взяли на работу в свои IT-подразделения россиян и белорусов.

Пару лет назад Минск славился своими айтишниками, работавших в том числе в Парке высоких технологий Фото: Janka Rondo

Таким образом, в общей сложности готовность доверять свои IT-системы специалистам, приехавшим из России и Беларуси, в той или иной форме проявляет примерно каждая третья из опрошенных немецких фирм, а именно 37%.

В то же время 16% указали, что не хотели бы нанимать айтишников из России и Беларуси, поскольку "в нынешней ситуации обеспокоены вопросами безопасности". 18% ответили "нет", поскольку считают, что прием их на работу потребовал бы чрезмерных административных усилий. 26% сказали, что в принципе не заинтересованы в иностранных IT-специалистах. 3% не дали ответа.

Процесс идет намного медленнее, чем ожидала Bitkom

На основе результатов опроса и числу вакансий в конкретных фирмах, участвовавших в нем, ассоциация Bitkom пришла к выводу, что "немецкие предприятия могли бы принять на работу 59 000 IT-специалистов из России и Беларуси".

Тут следует учесть, что с призывом прицельно переманивать айтишников из этих двух стран в Германию Bitkom выступила еще в начале июля этого года. "Если мы возьмем к себе IT-специалистов из России и Беларуси, это ощутимо ослабит агрессора и одновременно укрепит экономику Германии", - заявил тогда глава ассоциации Ахим Берг.

Однако результаты опубликованного ныне опроса показывают, что этот процесс идет крайне медленно и трудно. Ведь пока высококвалифицированные россияне и белорусы сумели - или захотели - трудоустроиться в минимальном количестве опрошенных немецких фирм.

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