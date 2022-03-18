44 тысячи выданных виз: чем Польша привлекает белорусских айтишников

Более 44 тысяч белорусов получили визы для релокации квалифицированных специалистов и их семей Polish business harbour (PBH). Данные польского МИД на середину июля приводит Rzeczpospolita. Между тем, по информации Пограничной службы Польши, на 10 июля только 9,5 тысяч граждан Беларуси и членов их семей въехали в страну по такой визе.

Напомним, что Варшава запустила Poland. Business Harbour в сентябре 2020 года с целью помочь белорусским специалистам из IТ-сектора, которые хотели уехать в Польшу в ситуации, когда власти с применением насилия подавляли массовые протесты, захлестнувшие страну после президентских выборов. В июле 2021 года Варшава программу расширила, включив в нее айтишников из Армении, Грузии, Молдовы, России (исключены после вторжения в Украину) и Украины.

PBH позволяет IT-специалистам и их семьям, а также владельцам и сотрудникам компаний ускоренный иммиграционный режим и возможность свободно трудоустраиваться в Польше без получения разрешения на работу и вести предпринимательскую деятельность наравне с польскими гражданами (в том числе, как индивидуальные предприниматели) без каких-либо дополнительных условий.

Как белорусские IT-специалисты устраиваются в Польше и собираются ли возвращаться на родину? DW пообщалась с уехавшими по программе PBH.

Работа по схеме Business-to-Business

"Мы с женой работали в IT-секторе, планировали покупать жилье в Беларуси, но после 2020 года наступила апатия, ситуация в стране ухудшалась с каждым днем. В ноябре 2021-го мы перебрались в Варшаву по программе PBH", - рассказывает Андрей. Компания, в которой он работал, также постепенно релоцировалась в Польшу. Андрей продолжает с ней сотрудничество, но уже как индивидуальный предприниматель (ИП). "Основное преимущество, которое дает PBH, - это возможность открыть бизнес. Когда ты работаешь в Польше по схеме B2B (business-to-business), то платишь налог в 12,5%, что значительно ниже, чем когда ты наемный работник", - делится собеседник.

Минский Парк высоких технолоний, где зарегистрировано большинство IT-компаний РБ

Срок действия виз, полученных по программе Poland. Business Harbour, у Андрея и его семьи уже истек. Белорусы подали документы на получение временного вида на жительство в Польше. "Здесь комфортный климат, многое сделано для людей, особых трудностей я не замечаю. Я пессимистично смотрю на ситуацию в Беларуси, мы с семьей пока не видим возможности для возвращения", - признался Андрей.

Алексей переехал в Гданьск несколько месяцев назад, в Беларуси он более десяти лет проработал в государственной организации. "Для получения визы по программе PBH я предоставил диплом о техническом образовании, трудовую книжку (у меня было несколько должностей, связанных со сферой информационных технологий) и дипломы с курсов повышения квалификации. Этого было достаточно", - вспоминает Алексей. С февраля 2022 года претенденту на визу из Беларуси нужна рекомендация от одной из компаний-партнеров программы.

Cитуация в Беларуси заставляет IT-специалистов уезжать за рубеж?

Пока Алексей с женой обустраиваются на новом месте, учат польский язык и ищут работу: "Преимущество визы по PBH в том, что ты не привязан к определенному месту работы, можешь жить здесь год, самостоятельно трудоустраиваться, платить налоги, открыть ИП. Эта виза дает больше возможностей найти работу, которая тебе нравится". При этом Алексей, как и Андрей, пока о возращении в Беларусь не думает.

Многие IT-специалисты покидают Беларусь, потому что пессимистично оценивают ситуацию в стране

В свою очередь, Артур, еще один собеседник DW, говорит, что релоцироваться в Польшу не планировал - этого потребовал заказчик проекта, в котором он был занят. "Надо было либо выходить из проекта и искать новый, где бы согласились работать с белорусами в Беларуси, а таких немного, либо переезжать. И политическая, и экономическая ситуация заставляет IT-сектор релоцироваться в Европу, клиенты не хотят платить налоги в белорусский бюджет и спонсировать режим", - констатирует Артур.

В Польше он с июня, но пока так и не выбрал определенное место проживания. Свое пребывание здесь Артур называет командировкой и говорит, что вернется домой, как только появится такая возможность: "Поработаю полгода-год в Польше, а потом решу, что делать дальше. Иногда езжу в Беларусь на выходные. Это моя страна, я стараюсь и за границей продвигать наш язык и культуру".

"Польша подходит белорусам ментально"

"Я решил подать документы на визу по программе PBH весной 2021 года, когда стало ясно, что протест в Беларуси схлопывается и надо иметь запасной вариант. Несмотря на то, что очень не хочется покидать родину, ты понимаешь: когда опускается железный занавес, лучше остаться по ту его сторону, а не внутри. В первую очередь, думаешь о детях, не хочется, чтобы система через образование готовила из них адептов Северной Кореи", - объясняет свои мотивы Анатоль.

Он уехал из Беларуси в конце 2021 года, изначально планировал пожить какое-то время в одной из стран Западной Европы (виза PBH дает право пребывания в других странах ЕС до 90 дней в течение полугода. - Ред.), но в итоге решил обосноваться в Польше. "Думаю, Польша подходит белорусам ментально. К тому же цены на жилье, питание здесь ниже, чем в Западной Европе, а зарплаты в IT-сфере везде примерно одинаковые. Кроме того, в другой стране пришлось бы искать возможности для легализации, открывать рабочую визу", - рассказывает Анатоль.

Что касается перспектив возвращения на родину, то, по его словам, если бы вдруг в Беларуси завтра все наладилось, то он вернулся бы уже на следующий день.

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