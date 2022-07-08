Несмотря на войну и кризис. Почему IT-сфера в Беларуси продолжает расти?

Война России в Украине, а до этого политический кризис в Беларуси, сильно отразились на одном из самых успешных секторов экономики Беларуси - IT-индустрии. Белорусские айтишники начали массово покидать страну, опасаясь быть задержанными или призванными в армию, а IT-компании спешно релоцируются, ведь иностранные заказчики стали отказываться работать с разработчиками из Беларуси, а кроме того, появились проблемы с платежами и доступами к иностранным сервисами из-за западных санкций.

Вместе с тем, на белорусской экономической статистике это не отразилось. Хотя экономические показатели во всех секторах белорусской экономики падают, в IT они продолжают расти. Сейчас это единственная отрасль белорусской экономики, в которой сохраняется рост, сопоставимый с довоенными месяцами. Почему так происходит?

Рост IT сейчас - крохи по сравнению с тем, что могло бы быть

По данным Белорусского статистического комитета (Белстат), западные санкции серьезно повлияли на экономику страны. За январь-май текущего года ВВП Беларуси снизился на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года. Спад проявляется во всех отраслях: строительство просело на 12,4%, обрабатывающая промышленность - на 4,9%, сельское хозяйство - на 0,2%. Однако ситуация в IT-секторе совершенно другая: по итогам января-мая здесь был отмечен прирост на 8,3% - таким образом, IT сегодня остается единственным возможным драйвером экономики.

Дмитрий Крук

Экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук говорит, что в текущей ситуации уместнее сравнивать не с тем, что было, не с динамикой год к году, а смотреть на то, что могло бы быть. "Здесь очень важно использовать концепцию упущенной выгоды. Если бы не было всех этих перипетий с IT-сектором в виде бегства компаний, мы бы по-прежнему наблюдали его стремительный рост. То, что есть сейчас - это крохи по сравнению с тем, что могло бы быть", - говорит Крук.

Одной из причин роста IT-сектора в финансовых показателях Беларуси эксперт проекта о доходах и расходах бюджета "Кошт урада" Владимир Ковалкин называет особенности составления статистики. "В IT-сектор у нас записывают не только непосредственно айтишные компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения или продукта, но и информационно-коммуникационные компании, такие как А1 и МТС (операторы связи). Это довольно крупные компании и они могут сильно влиять на статистику", - считает эксперт.

На смену уехавшим пришли новые айтишники, но уехали самые компетентные

Вместе с тем, проблемы в IT действительно есть, в первую очередь, - с оттоком кадров. Недавняя статистика Белстата говорит о том, что за три месяца в стране уволилось более 5% сотрудников IT-сферы. Кроме того, многие крупные компании заявили, что закрывают или сокращают офисы в Беларуси: Wargaming, Epam Systems, Flo Health.

Это связано с тем, что зарубежные клиенты отказываются работать с компаниями и сотрудниками, находящимися внутри Беларуси. "Для зарубежных компаний, кроме репутационных издержек, это может грозить и реальными проблемами в бизнесе, ведь в любой момент ответственный на проекте человек может исчезнуть или быть призванным в армию. Для успешного проекта это будет большой проблемой, поэтому они давят на белорусские компании, вынуждая их релоцировать сотрудников", - говорит Владимир Ковалкин.

Но нужно понимать, что релоцируют не всех айтишников, речь идет о самых квалифицированных работниках. "Все концентрируют внимание на отъезде айтишников, но надо понимать, что на их место приходят новые. Однако тут есть важная оговорка: по качеству это нельзя рассматривать как полную компенсацию уехавших, ведь уезжают наиболее квалифицированные, а на их место приходят молодые, с меньшими компетенциями. Соответственно, с точки зрения зарплат, вклад в добавленную стоимость они приносят меньше, чем уехавшие. Но пока динамику это несколько сглаживает", - считает Дмитрий Крук.

IT-сектор может продолжать расти по инерции

Еще одной причиной, почему IT-сектор продолжает расти, Крук называет тот факт, что некоторые работники и компании, хотя и уехали и страны, формально остались налоговыми резидентами Беларуси. Соответственно, их финансовые платежи проходят через белорусские компании, белорусские банки и это вкладывается как добавленная стоимость в белорусский ВВП. Простой аргумент, почему так происходит - привлекательный налоговый режим Парка высоких технологий.

Но главный вопрос тут, по мнению экономиста BEROC, как долго будет сохраняться эта ситуация, ведь когда сами айтишники и их компании осознают, что эмиграция может быть долгой, они станут менять юридическую привязку.

Кроме того, Владимир Ковалкин говорит про эффект инерции: "Многие проекты достаточно длинные, речь идет про годы. Моментально в бизнесе ничего не происходит - та выручка, что мы видим сейчас, связана со старыми проектами. И сейчас происходит такой процесс, когда старые проекты еще не закрыты, но новые уже не открываются в стране. По мере того, как проекты будут завершаться, это будет все больше и больше отражаться на экономических показателях. Сейчас мы имеем инерцию прошлого периода, а не текущую ситуацию".

От чего зависит будущее IT-сектора

Вместе с тем, эксперт проекта "Кошт урада" прогнозирует, что заметное падение по финансовым показателям можно будет увидеть уже к осени, то есть через полгода после начала массового оттока. "Тогда многие из тех, кто уехал, станут налоговыми резидентами новых стран и перестанут платить налоги в Беларуси. И значит, мы увидим новую статистику, это сильно скажется на ВВП", - говорит Ковалкин.

По прогнозу Дмитрия Крука, в короткой перспективе (полгода-год) белорусский IT-сектор ждет стагнация. "Думаю, общая сегодняшняя картина на короткий период будет сохраняться, а что касательно длительного, - зависит в целом от перспектив развития страны. Если она будет все больше погружаться в омут обеднения и регресса, то рано или поздно это увлечет за собой и IT-отрасль. Как хорошо сформулирован бизнесмен Виктор Прокопеня: "Сеул в центра Пьхеньяна долго продержаться не может", - резюмирует экономист.

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