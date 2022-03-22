Как агрессия России влияет на торговлю Беларуси с Украиной

Соучастие Беларуси в нападении России на Украину неизбежно приведет к серьезным проблемам в белорусской экономике. И дело не только в западных санкциях за пособничество агрессии, которые уже сильно сказываются, но и в том, что Беларусь теряет своего второго по значимости торгового партнера - Украину. Экономические отношения с ней заморожены из-за войны. По словам белорусских экономистов, это негативно отразится на ВВП, а белорусы могут столкнуться с ростом цен на продовольствие из-за отсутствия украинских продуктов в магазинах.

Из-за войны подавляющая часть торговых потоков остановится

Украина всегда занимала важное место в белорусской экономике. В 2021 году на Украину пришлось 13,6 % белорусского экспорта и 3,6% импорта (5,4 млрд долларов экспорта и 1,5 млрд долларов импорта.)

Дмитрий Крук

"Украина для Беларуси была важна тем, что это самая диверсифицированная экспортная, да и импортная корзина. Поэтому сокращение торговли затронет почти всех, многие бизнесы и отрасли, причем как частные, так и государственные предприятия", - говорит эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Вместе с тем экономист не считает, что сейчас торговля между странами полностью остановлена, ведь, возможно, по инерции какие-то грузы идут, а старые контракты исполняются.

"В краткосрочной перспективе часть белорусского экспорта, а возможно и импорта будет сохраняться из-за невозможности быстро найти замену. Но важно понимать, что война, во-первых, физически сворачивает экономическую активность, а, во-вторых, иметь дело с белорусскими контрагентами для украинцев сейчас, мягко говоря, зашквар. Поэтому я на 99% уверен, что в обозримой перспективе подавляющая часть торговых потоков остановится", - говорит Крук.

Представитель офиса Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович считает, что торговля Беларуси с Украиной сейчас почти невозможна. "Кроме того, что война не содействует бизнесу, сейчас технически нет возможности торговать: железнодорожного сообщения между странами больше нет, самолеты не летают, дальнобойщики также сталкиваются с проблемами из-за закрытой границы", - отмечает экономист.

В первую очередь пострадает экспорт белорусских нефтепродуктов и калия

Говоря о важности Украины как торгового партнера Беларуси, эксперты в первую очередь обращают внимание на экспорт белорусских нефтепродуктов. "Для наших НПЗ Украина была ключевым экспортным рынком. Новополоцкий НПЗ поставлял битум и мазут, а Мозырьский - бензин и авиатопливо. Для них закрытие украинского рынка - это трагедия", - считает Алесь Алехнович.

Мозырьский НПЗ

Кроме того, война в Украине уже затронула и экспорт калийных удобрений. После того, как Литва запретила транзит, Беларусь искала выходы через Украину и даже начала отгружать продукцию в ее порты, но теперь все остановилось. "И сейчас, как пишут белорусские СМИ, 3 из 5 рудоуправлений на "Беларуськалии" простаивают. Потенциальные покупатели в Индии, Китае и Бразилии могут и быть, но нет возможности переправить им товар. Российских портовых возможностей не хватает, а собственных портов в России у нас нет", - поясняет Алехнович.

В Беларуси можно ожидать рост цен на продукты питания

В свою очередь белорусский рынок может столкнуться с нехваткой продовольствия, которое Беларусь в большом количестве импортировала из Украины. Из-за войны Украина остановила экспорт ряда социально важных продуктов - мяса, зерна, сахара, соли.

Цены в белорусских магазинах будут расти

"Это повлияет на разнообразие потребительского выбора и на цены. Например, украинское подсолнечное масло будет недоступно, альтернатив будет меньше, и они будут дороже. Этот эффект почувствует все", - считает Крук. Вместе с тем экономист не прогнозирует дефицита каких-то продуктов, во всяком случае в ближайшей перспективе: "Но отложенные последствия будут, и они затронут Беларусь еще и по касательной, ведь Украина важный мировой поставщик продовольствия. Рост цен будет во всем мире, и в Беларуси тоже".

Замена украинских товаров собственными тоже не поможет. "У нас сейчас очень полюбили слово импортозамещение, но в итоге оно все равно означает более низкое качество товаров и более высокие цены. В худшем случае - дефицит по отдельным наименованиям", - говорит Крук.

Кроме того, белорусы могут столкнуться с нехваткой нужных лекарств. Так, "Белмедпрепараты" уже испытывают трудности с производством медикаментов, поскольку часть сырья для них привозилась в том числе из Украины.

Беларусь ждет спад ВВП, потери экспорта составят около 6 млрд долларов

Отсутствие торговых отношений с Украиной негативно отразится на белорусском ВВП, говорит Дмитрий Крук. "Экспортный шок ведет к прямым потерям для ВВП. Нам этот экспорт придется куда-то пристраивать. Потенциально нефтепродукты можно будет поставлять в Россию, но дело в том, что маржинальность поставок будет стремиться к нулю".

Отсутствие импорта, отмечает эксперт, когда речь идет о сырье и комплектующих, нарушает технологические производственные цепочки. "В сумме это все ведет к снижению ВВП, росту цен, падению доходов - такова цена разрыва с Украиной", - считает Дмитрий Крук.

Пытаясь оценить убытки Беларуси в денежном эквиваленте, Алесь Алехнович напоминает, что в прошлом году Беларусь поставила в Украину товаров на 5,4 млрд долларов. "А если учесть, что на ключевые позиции (нефтепродукты, калий) в мире значительно выросли цены, то если не было бы войны, экспорт мог бы составить еще большую цифру. Думаю, что ущерб можно оценивать примерно в 6 млрд долларов экспортных недопоставок".

И после войны украинцы будут настороженно относиться к Беларуси

Говоря о белорусско-украинских экономических отношениях после войны, эксперты указывают на политический фактор и на тот факт, что Беларусь поддержала Россию в этой войне. "Даже при самых оптимистичных прогнозах относительно завершения войны, восстановление торговли все равно займет большое время. Недоверие и скепсис будут еще долго. Такие вещи, как соучастие в агрессии, просто так не забываются", - считает экономист BEROC. Впрочем, при условии политических изменений в самой Беларуси, можно ожидать тренд на восстановление отношений.

Алесь Алехнович

Экономист Алехнович в свою очередь отмечает, что в этом случае и в случае победы Украины в войне есть все шансы восстановить торговые и другие отношения, ведь белорусское демократическое общество сейчас делает все возможное, чтобы помочь украинцам и показать им, что белорусы и Лукашенко это не одно и то же: "Думаю, что когда война закончится и когда в Беларуси сменится режим, Украина быстро возобновит торговлю с Беларусью".

Но поставок нефтепродуктов в Украину Беларусь лишится в любом случае. "Мне кажется, украинцы будут делать все, чтобы диверсифицировать свой рынок и не зависеть от Беларуси и России. Раньше они пытались избавиться от зависимости от российской нефти, покупая белорусские нефтепродукты, но последние события показали, что Беларусь стоит на стороне российской агрессии. Поэтому по этой категории экспорта точно будут изменения", - указывает Алесь Алехнович.

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