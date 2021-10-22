IT-страна Беларусь: все еще "Кремниевая долина Восточной Европы"? | Ток-шоу "В самую точку"

PandaDoc, EPAM, Viber, World of Tanks - белорусская IT-отрасль достигла заметных успехов на мировом рынке. Но после протестов 2020 года "Кремниевая долина Восточной Европы" оказалась под ударом. Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной.

Гости выпуска: Валерий Цепкало, создатель Парка высоких технологий; Кирилл Волошин, IT-предприниматель, бизнес-ангел, соучредитель Tut.by; Александр Шимановский, берлинский стартапер.