В Беларуси прекратили уголовное производство против IT-компании PandaDoc

Генпрокуратура Беларуси прекратила производство по уголовному делу в отношении сотрудников IT-компании PandaDoc. Речь идет об уголовном деле в отношении директора минского офиса PandaDoc Дмитрия Рабцевича и проектного менеджера Виктора Кувшинова, которые обвинялись по статье о мошенничестве в особо крупном размере, заявило белорусское ведомство в Telegram в понедельник, 30 августа.

"В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления", - указывается в заявлении. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, они возместили ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию на сумму более 77 тысяч белорусских рублей (в пересчете более 30,5 тысячи долларов США).

В Генпрокуратуре утверждают, что Рабцевич и Кувшинов "обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг)". При этом заявление содержало ложные сведения о сделках, более 38 тысяч белорусских рублей было возвращено на счет PandaDoc, а сотрудники "завладели ими и распорядились по своему усмотрению", утверждает ведомство.

Дело против PandaDoc

В середине августа 2020 года, после начала в Беларуси массовых протестов сооснователь PandaDoc, переехавший из Беларуси в США Микита Микадо поддержал протестующих и предложил помощь силовикам, которые уволились сами или были уволены из правоохранительных органов Беларуси.

В начале сентября были арестованы четыре сотрудника минского офиса PandaDoc. Бухгалтера Юлию Шардыко, директора минского офиса Дмитрия Рабцевича, менеджеров Виктора Кувшинова и Владислава Михолапа обвинили в хищении бюджетных средств, им грозило от трех до десяти лет лишения свободы. Поэтому Микадо был вынужден приостановить свой проект. Руководство компании объявило о прекращении деятельности в Беларуси и намерении вывезти из страны 250 сотрудников.

В середине октября Рабцевича, Шардыко и Михолапа отпустили под подписку о невыезде. 20 августа 2021 года вышел на свободу из СИЗО последний из четырех задержанных Виктор Кувшинов.

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