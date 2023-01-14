Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

"Вся Россия уменьшилась теперь на рынке ИКТ до размеров Баден-Вюртемберга". Таким образным сравнением генеральный директор немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder) проиллюстрировал свежие данные о последствиях войны в Украине и международных санкций для российской отрасли информационно-коммуникационных технологий. Ее выручка сократилась в 2022 году на четверть, а доля РФ на мировом IT-рынке упадет в этом году ниже 0,8%.

"В России хорошая конъюнктура теперь только для хакеров"

Баден-Вюртемберг - это одна из 16 федеральных земель Германии со столицей в Штутгарте, она третья по числу жителей, которых здесь 11 миллионов. В этом индустриально высокоразвитом немецком регионе, подсчитали в Bitkom, предприятия IT-индустрии зарабатывают примерно столько же, сколько во всей России с ее 146-миллионным населением.

Генеральный директор ассоциации Bitkom Бернхард Роледер Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

А ведь в предыдущие годы российский рынок информационно-коммуникационных технологий и услуг быстро развивался, еще в 2021 году рост составил почти 15%, напомнила ассоциация Bitkom 12 января в сообщении для прессы. "Сырье было основой российской экономики, а мощная сфера IT - ее надеждой на будущее", - подчеркнул Бернхард Роледер. Однако Россия, по его словам, своей агрессией против Украины обрушила эту отрасль.

"Россия и в цифровом мире превратилась в парию, она отрезала себя от глобальных инноваций", - считает гендиректор Bitkom и прогнозирует продолжение "тренда к превращению России в цифрового карлика" ("digitale Verzwergung Russlands"). По его мнению, в сегодняшней РФ "хорошая конъюнктура теперь только для хакеров", и улучшения ждать не приходится: "Из-за исхода многих тысяч IT-специалистов у России в обозримом будущем уже не будет возможности преодолеть цифровое отставание".

"Прием IT-специалистов из России и Беларуси ослабит агрессора"

В Bitkom весь прошлый год внимательно следили за тем, как Россию волнами покидали айтишники, и еще в начале июля выступили с инициативой прицельно привлекать их в Германию. После проверки на благонадежность они могли бы заместить хотя бы часть тех вакансий, которые неуклонно растут в немецкой цифровой индустрии, считает организация, лоббирующая интересы этой отрасли.

Президент ассоциации Bitkom Ахим Берг Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Если мы возьмем к себе IT-специалистов из России и Беларуси, это ощутимо ослабит агрессора и одновременно укрепит экономику Германии", - заявил тогда президент ассоциации Ахим Берг (Achim Berg).

Продолжая отстаивать такой подход, Bitkom в декабре раскритиковала практику отказа в предоставлении немецких рабочих виз айтишникам из России только на том основании, что ранее они работали в компаниях, находящихся из-за войны в Украине под международными санкциями. "Мы критически относимся к общему и принципиальному отказу в выдаче визы из-за предыдущей работы в компании, которая попала под санкции", - заявил DW Бернхард Роледер.

Он подчеркнул, что "в центре внимания решения о виде на жительство - независимо от предыдущих работодателей - должна быть однозначная приверженность нашим основным демократическим ценностям, понятное и заслуживающее доверия осуждение российской агрессивной войны против Украины и успешно пройденная проверка службами безопасности".

Мировой ИКТ-рынок будет расти, а российский - падать

Так что Bitkom будет и дальше выступать за активное привлечение в Германию айтишников из России (и Беларуси). Тем более, что, с одной стороны, в ФРГ число рабочих мест в отрасли увечится в этом году, согласно прогнозу ассоциации, до 1,352 млн, тогда как в российской IT-сфере, с другой стороны, продолжится спад.

Презентация новых российских разработок на 13-м международном IT-форуме в Ханты-Мансийске в июне 2022 года Фото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Правда, в ассоциации ожидают, что после прошлогоднего обрушения сразу на 25,1% темпы падения замедлятся. Согласно представленному 12 января прогнозу, спад составит 5,6%. В итоге российский ИКТ-рынок за два года уменьшится примерно на треть: по оценке Bitkom, его объемы сократятся, в пересчете, до 30,64 млрд евро, тогда как в 2021 году еще достигали 43,35 млрд евро.

Причем это сокращение будет происходить на фоне дальнейшего роста глобальной выручки отрасли, которая, согласно другому прогнозу Bitkom, представленному 10 января, увеличится на 4,8% до 4,33 триллионов или 4 330 млрд евро. В результате доля России на мировом ИКТ-рынке снизится с 1,1% в 2021 году до менее 0,8% в нынешнем.

Лидеры в сфере информационных технологий: США, ЕС и КНР

Одним из столпов IT-индустрии ФРГ является концерн SAP - производитель софта для управления бизнесом Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Для сравнения: доля бесспорного мирового лидера, Соединенных Штатов, составит в этом году, по прогнозу Bitkom, 35,7%, у Китая будут 11,7%, у Японии 5,7%, у Великобритании 4,5%, у Германии 4,2%, у Индии 2,4%. Если же рассматривать все страны Евросоюза как единое целое, то их суммарная доля достигнет 16%, и тогда тройка мировых лидеров будет выглядеть так: США, ЕС, КНР.

В Германии, по оценке Bitkom, выручка ИКТ-отрасли увеличится в нынешнем году на 3,8% и будет, таким образом, расти медленнее, чем в среднем в мире, и заметно медленнее, чем в Китае, Индии и Великобритании. Тем не менее оборот немецкой цифровой индустрии впервые превысит 200 млрд евро. Свой вклад в это, естественно, внесет и федеральная земля Баден-Вюртемберг.

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