Как и зачем белорусские айтишники переезжают в Германию

Налоги — около 40%, но в ФРГ едут не за деньгами. Истории двух белорусских айтишников, которые переехали в Берлин.

Зарплаты IT-специалистов в Германии сопоставимы с белорусскими. При этом налоги значительно выше, расходы на жизнь — тоже. С точки зрения финансовой выгоды Германия эта страна — не самое популярное направление для релокации наших IT-специалистов. Но едут туда "точно не ради денег", говорят наши собеседники.

Мы продолжаем серию публикаций о переезде белорусов в Германию. Рассказываем истории врачей, айтишников, рабочих, студентов и белорусов, бежавших от политического преследования. Зачем они едут в Германию, через какие сложности проходят, и что их ожидает в стране с одной из самых сильных экономик Европы - в совместном проекте "DW Беларусь" и "Зеркала" .

Михаил: до переезда был в Германии всего три раза

В Берлине Михаил живет второй год, до этого больше 10 лет работал айтишником в Минске, где дорос до позиции техлида. Мы созваниваемся с ним в 17 часов - в это время он уже свободен от всех рабочих обязанностей. "С work-life balance здесь стало гораздо лучше", - говорит он.

О релокации Михаил задумался летом 2020 года. Первый европейский оффер он получил именно из Германии - до этого никогда не рассматривал ее как страну для переезда. Собеседование на позицию в Гамбурге мужчина проходил за день до того, как в Беларуси отключили интернет в августе 2020-го. О том, что ему предложили работу, узнал спустя несколько дней - после того, как интернет включили.

Но от предложения он отказался: "На семейном совете пришли к выводу, что не нужно принимать поспешных решений, сперва нужно посмотреть, что за страна, пойти на курсы, подучить язык".

До переезда Михаил был в Германии три раза: проездом. Любовь к стране пришла в процессе изучения языка: на курсах он узнавал много нового для себя. Одним из открытий стало то, что отпуск в Германии длится 30 рабочих дней. Для человека, который любит путешествовать, это было большим плюсом.

Предложение от немецкого автопрома: з/п на уровне белорусской

Весной 2021-го года в LinkedIn к Михаилу вновь постучались - на этот раз эйчар из Берлина. Предложили позицию IT-консультанта в одном из подразделений известного производителя автомобилей - и белорус согласился. Чем он сейчас занимается? "Помогаю менеджменту понимать технические вопросы, а разработчикам — управленческие. В Беларуси таких людей называют архитекторами", - объясняет.

По словам Михаила, ему всегда хотелось поработать в большой иностранной компании, "которая создает что-то осязаемое": "Часто в белорусской айтишке, ориентированной на аутсорс, не видишь результата своей работы, конечный продукт. Предложение из Германии заинтересовало тем, что это автопром, то есть можно поучаствовать в создании автомобилей и, возможно, однажды воспользоваться тем, к чему ты приложил руку".

Берлин Фото: Christoph Soeder/picture alliance

К офферу прилагались 30 оплачиваемых дней отпуска. Заработная плата, по словам Михаила, после вычета налогов оказалась соизмерима с тем, что он зарабатывал в Беларуси."Сумма нетто (зарплата на руки - Ред.) не сильно изменилась. А расходы, естественно, выросли. Не могу сказать, что здесь приходится на чем-то экономить. Уровень жизни и то, что могу себе позволить, не изменился. Просто в Беларуси после каждой зарплаты откладывалась одна сумма, в Германии она стала несколько меньше", - объясняет он.

Система налогообложения в стране прогрессивная: чем больше зарабатывает сотрудник, тем выше налоговая ставка к нему применяется. Из заработка Михаила высчитывают чуть более 40%.

Blue Card как быстрый путь к ПМЖ

В Германию Михаил, его жена и их кот приехали летом 2021-го. Немецкую визу - они переезжали по Blue Card - семейная пара получила буквально за неделю. "Здесь мы впервые столкнулись с немецкой бюрократией, которая оказалась абсолютно логичной и не страшной. Все предопределено, и ты достигаешь результата, если следуешь правилам и перечню документов. Мы подались на Blue Card, через неделю нам позвонили и пригласили прийти на вклейку виз в паспорта - сначала на полгода. Уже находясь в Германии, получаешь карточку ВНЖ. В нашем случае - на четыре года. Это максимальный срок", - рассказывает Михаил..

Blue Card - это вид на жительство, который выдается квалифицированным специалистам не из ЕС. Чтобы его получить, нужно иметь рабочий контракт с годовым доходом от 56 400 евро до вычета налогов и признанное в Германии образование. Михаил полностью подпадал под нужные критерии, его жена переезжала как член семьи, позже она тоже получила Blue Card.

"Послушав людей, которые переехали в другие страны, я понял, что Германия - это самый быстрый путь к европейскому ПМЖ. Спустя 21 месяц после переезда можно подаваться на ПМЖ при условии сдачи немецкого на уровне В1", - объясняет он.

Поиск жилья в Берлине: предложений мало, цены высокие

Первое немецкое слово, которое учат релоканты в Германии, - Termin (запись на прием, встречу - Ред.). Релокацией Михаила занималась его компания, она же назначала нужные "термины" и помогала решить все базовые вопросы: с пропиской, открытием банковского счета, оформлением медицинской страховки, визитом в миграционную службу.

Жилье в Берлине Михаил искал сам, хотя работодатель предлагал свою помощь. Перед приездом он знал, что будет непросто: предложений об аренде мало, цены довольно высокие: "Нас пригласили на просмотр порядка 10 квартир, мы подали документы на пять, в итоге три арендодателя предложили заключить контракт. Все оказалось легче, чем мы думали. Из процесса поиска я вынес для себя несколько правил. Нельзя искать слишком дорогую квартиру — обычно смотрят, чтобы аренда составляла не больше трети зарплаты одного члена семьи. Не стоит искать слишком дешевое жилье, потому что кому-то нужнее — такой момент социализма здесь присутствует".

"Здесь я счастлив на 10 из 10"

В Германию Михаил переезжал с уровнем немецкого А2. Говорит, что учить язык в Берлине довольно сложно: нет такой жизненной необходимости - многие знают английский.

Весна в Берлине Фото: XAMAX/dpa/picture alliance

"Только в госорганах предпочитают говорить на родном языке. Второй раз, когда мне очень пригодится немецкий, - в автошколе. Спустя 6 месяцев жизни в Германии нужно получать местные права, для этого требуется сдать теоретический и практический экзамены. В англоязычных школах - огромные очереди, а вот в немецкую можно записаться быстро", - говорит он.

Жизнь в Берлине Михаилу очень нравится. По его словам, город оправдал все ожидания: "Здесь постоянно что-то происходит: концерты, фестивали, выставки, ярмарки. И все районы очень разные: сравнить Кройцберг и Шарлоттенбург - ощущение, будто попадаешь в разные страны, даже не в разные города. За год мы совершенно не соскучились. Здесь я счастлив на 10 из 10: все мои ожидания и от работы, и от жизни оправдались".

Алексей и Карина: "Сначала спустились на уровень вниз"

Алексей разработчик, Карина - рекрутер в IT-компании. Совсем скоро они станут владельцами собственной квартиры в Берлине: вложили деньги от продажи минского жилья и взяли ипотеку. Спустя пять лет жизни в Германии семья чувствует себя на своем месте: есть достаток, возможности для карьерного развития и качественного отдыха, перспективы для их дочери.

Алексей и Карина Фото: Privat

Сразу после переезда было иначе. "Мы прямо почувствовали, что спустились на уровень вниз, - вспоминает Карина. - В Минске у нас была комфортная жизнь, можно сказать, денег не считали. Но когда переехали, я узнала, что такое магазины Aldi (магазины низкой ценовой категории - Ред.), скидки и прочее. Работал только Леша, его зарплата казалась неплохой, но огромная ее часть уходила на квартиру плюс налоги, более высокие цены".

Вместе Карина и Алексей с 2008 года. Первые мысли о переезде у пары появились после выборов 2010-го. "Тогда мы увидели четкие индикаторы, что волеизъявление народа у нас в стране не работает", - говорит Алексей. Уехала семья только в марте 2017 года: за годы работы в IT 2010-й стал забываться, жизнь в Минске и то, как он развивался, молодым людям нравились.

"Мое резюме лежало в агентстве, внезапно оттуда написали и предложили вариант в Берлине. Про Германию мы никогда не думали, - объясняет Алексей. - Не готовились специально, не сравнивали налоговые базы разных стран - просто пришел вот такой оффер, решили на него согласиться. Слышал до этого, что Берлин суперклассный - и теперь я с этим полностью согласен. Он подходит для айтишников: здесь миллион предложений по работе, классная стартап-сцена. Да и многие глобальные фирмы имеют свои офисы".

Разработчик может найти работу за пару месяцев

На оформление всех документов у Алексея и Карины ушло порядка двух с половиной месяцев. Переезжали по Blue Card, которую одобрили за несколько дней. Их дочери на тот момент было полтора года.

Спустя пять лет жизни в Германии Алексей и Карина чувствуют себя на своем месте Фото: Privat

"Если дело касается документов, то разницы нет никакой: переезжать вдвоем или с ребенком. Но с ребенком нужно искать квартиру в определенном районе. В Берлине огромная беда с садами", - рассказывает Карина.

Первый год после переезда она занималась решением бытовых вопросов и не работала. После того как устроила дочку в сад, пошла на интенсивный курс немецкого языка: "Мне казалось, что немецкий обязателен, если я хочу работать рекрутером в Берлине".

Сперва Карина нашла работу в агентстве, спустя время устроилась рекрутером в стартап: "Мне было сложнее с поисками, чем Леше. Но в итоге нашла то место, где мне нравится. Даже без идеального немецкого".

У Алексея как разработчика проблем с поиском новых позиций не было. За пять лет он сменил четыре компании: "На первом месте я пробыл год и начал искать что-то другое: понял, что мне недоплачивают. Новую работу нашел довольно быстро. Получил два оффера и даже выбирал. Процесс занял два месяца".

"Здесь можешь быть разным”

С внешним миром и Карина, и Алексей в основном общаются на английском. "Но с появлением ребенка появляется большая потребность в немецком языке. Начиная от врачей - заканчивая покупкой квартиры", - говорит Алексей.

Карина: "Берлин очень дружелюбен к детям" Фото: Privat

Над вопросом, к чему за пять лет жизни в Берлине им все еще сложно привыкнуть, Алексей и Карина долго думают. В результате озвучивают несколько коротких пунктов: дорогой и не очень качественный интернет и такая же мобильная связь, бюрократия, не всегда качественные услуги.

"Есть много мелких вещей, которые периодически раздражают. Но, на самом деле, не так сильно, чтобы всерьез хотелось уехать из Берлина, - говорит Алексей.

Карина продолжает: "Мне нравится берлинский вайб, я здесь очень комфортно себя чувствую. Ты можешь быть разным и быть собой. Можно прийти на детскую площадку с ребенком и пивом, и на тебя не вызовут органы опеки. Даже если я этого не делаю, классно, что существует такая опция. Берлин очень дружелюбен к детям. А еще по душе, что немцы следят, куда уходят их налоги. Пример: в школе собирают деньги на что-то. Если эта сумма больше двух евро, немецкие родители обязательно выскажутся: "Как так? Зачем?" Есть чувство безопасности, есть люди, которые следят за государством, чтобы их деньги не уходили непонятно куда".

Алексей на рабочем месте Фото: Privat

На прежний уровень комфорта семья вернулась, когда Карина вышла на работу: "Рост благосостояния в Германии нелинейный. Для кого-то высокая зарплата - 50 тысяч евро в год, для кого-то - 150 тысяч. Средний айтишник может делать в два раза больше среднего заработка в 2 тысячи евро".

Что поможет при переезде?

Где искать работу?

По опыту Михаила, в Беларуси чаще приходят к тебе, в Германии - идешь ты. Рекомендуется не просто написать эйчару "я хочу у вас работать", а к каждому CV приложить сопроводительное письмо, почему кандидат хочет работать именно в этой компании, обращаться к рекрутеру лично, по имени.

В Беларуси для поиска работы чаще используют LinkedIn, в Германии рекрутеры "хантят" сотрудников на платформе Xing. "Это немецкая сеть, здесь любят свои национальные продукты", - объясняет Михаил.

Виза: Blue Card или обычная рабочая

Если у специалиста бессрочный контракт, ВНЖ выдают на 4 года. Если ограничен, то только на срок действия контракта. В Беларуси обладателям Blue Card выдают мультивизу для въезда в Германию, после переезда необходимо записаться в управление по миграции и подать документы на ВНЖ (Blue Card). Сам пластик присылают в течение шести недель по почте.

Есть еще одна опция для айтишников - переезд по обычной рабочей визе. Ее главное отличие - ВНЖ привязан к конкретному работодателю. Если работодатель меняется, об этом нужно уведомить миграционную службу.

Налоги и график

Налоги взимаются по прогрессивной шкале: чем больше человек зарабатывает, тем выше ставка к нему применяется. Из зарплаты высчитывается подоходный налог , пенсионные взносы, взносы за медицинскую страховку и другие.

Переработки сведены к минимуму. Работа строго с 8 до 17 часов - абсолютно нормальное явление.

Заработная плата

На уровне техлида, архитектора или менеджера среднего звена зарплаты сопоставимыми с белорусскими — после выплаты налогов. "Условно: если в Беларуси разница между зарплатами джуна и синьора составляет 10 раз, то в Германии — 2-3 раза", - приводит пример Михаил.

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