Кого из российских айтишников не пустят работать в Германии

В немецких рабочих визах стали часто отказывать действующим и некоторым бывшим сотрудникам российских фирм, попавших под санкции ЕС за войну России против Украины.

В Германии - острый дефицит квалифицированных кадров, в частности IT-специалистов. Чтобы снять напряженность на немецком рынке труда, правительство Германии шаг за шагом упрощает режим выдачи рабочих виз имеющим подходящую квалификацию иностранцам из стран, не входящих в Европейский Союз или приравненных к ним.

В последнее время, однако, стали поступать сообщения , что российским айтишникам отказывают в таких визах на том основании, что они работают или работали на фирмах, оказавшихся под санкциями ЕС за развязанную Россией войну против Украины. За разъяснениями корреспондент DW обратился в немецкий МИД.

Подсказка из МИД ФРГ

Ответ пришел в понедельник, 19 декабря. Пресс-служба МИД ФРГ для начала подчеркивает, что "решение о выдаче национальной визы всегда принимается в индивидуальном порядке", но в данном случае речь не идет о немецкой самодеятельности. Дипломаты ссылаются на директиву Еврокомиссии.

МИД ФРГ Фото: Thomas Robbin/imageBROKER/picture-alliance

"На фоне агрессивной войны, начатой Россией, - говорится в ответе корреспонденту DW, - государства-члены ЕС договорились о едином порядке рассмотрения заявлений на получение визы от граждан России. Наши визовые отделы придерживаются этой линии при обработке заявлений на национальные визы. Соответственно, заявки на получение национальной визы от граждан РФ, имеющих деловые, политические или семейные связи с организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, в настоящее время подлежат отклонению по принципиальным соображениям".

Далее МИД ФРГ сообщает, что из этого "принципа" могут делаться исключения в зависимости от конкретных обстоятельств и - как бы в виде подсказки - отмечает, что "в рамках визовой процедуры заявители не обязаны предоставлять информацию о предыдущих работодателях".

Неясным, однако, остается, как без описания своей трудовой биографии можно подтвердить наличие опыта работы по требуемой квалификации, что необходимо для получения немецкой рабочей визы.

IT-специалисты бывают разные

На просьбу корреспондента DW устно разъяснить новый визовый порядок Франциска Обермайер (Franciska Obermeyer) из МИД Германии сказала, что речь идет не о том, что "лица, которые когда-либо в своей карьере работали на какой-нибудь российский государственный концерн или попавшее под санкции предприятие, теперь ни при каких обстоятельствах не смогут получить визу, а конкретно об ответе на вопрос, нужно ли исходить из того, что вследствие близости лица к государству существует серьезная угроза интересам Германии".

Посольство Германии в Москве Фото: Thomas Körbel/dpa/picture alliance

В качестве иллюстрации Франциска Обермайер привела два примера. Одно дело - ученая, занимающаяся фундаментальными ядерными исследования в "Росатоме", которая хотела бы продолжить научные изыскания в Германии. И совсем другое - российский IT-специалист, который занимался обеспечением кибербезопасности вплоть до того дня, пока не подал заявление на рабочую визу в Германию, чтобы продолжить трудиться по профессии в немецком Deutsche Bank.

По словам сотрудницы дипломатической пресс-службы, немецкие консульства в России по-прежнему визы выдают, в том числе для работы в Германии. Так, в октябре и ноябре текущего года россияне получили, заявила она, более 600 немецких рабочих виз.

Поддержка агрессивной войны в Германии запрещена

Но причина отказа может быть не только в угрозе для немецкой критической инфраструктуры, к которой относится и вся сфера IT. Человеку, который в прошлом работал в санкционированной российской государственной или коммерческой структуре, также не выдадут визу, если на прежнем месте работы он занимал должность, которая позволяет исходить из того, что такой человек по-прежнему поддерживает цели и действия этой организации. Например, выступает в поддержку российской агрессии против Украины, что запрещено немецкими законами.

При этом, однако, пояснил источник DW в немецких дипломатических кругах, поскольку в ходе визовой процедуры не требуется предоставлять информацию о бывших работодателях, консульства ФРГ имеют соответствующую информацию только в том случае, если лицо занимало особенно видное положение в такой организации.

Немецкие IT-фирмы готовы рисковать

Тем временем дефицит айтишников в Германии продолжает обостряться. По оценке немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom, фирмы из самых разных отраслей в ноябре не могли найти айтишников на 137 000 вакансий, на поиск подходящего сотрудника уходит в среднем 7 месяцев.

Бернхард Роледер Фото: DW/H. Kiesel

"Мы критически относимся к общему и принципиальному отказу в выдаче визы из-за предыдущей работы в компании, которая попала под санкции. В центре внимания решения о виде на жительство - независимо от предыдущих работодателей - должна быть однозначная приверженность нашим основным демократическим ценностям, понятное и заслуживающее доверия осуждение российской агрессивной войны против Украины и успешно пройденная проверка службами безопасности". Так по просьбе DW прокомментировал ужесточение визовых правил для россиян руководитель Bitkom Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder).

В ходе опроса, который эта ассоциация проводила минувшей осенью, четверть немецких IT-фирм сообщили, что вполне допускают заполнение вакансий айтишниками из России и Беларуси. Еще 11% заявили, что пытались нанять IT-специалистов из этих двух стран уже и после начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. То есть более трети немецких IT-фирм сегодня готовы доверять свои системы айтишникам из России и Беларуси.

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