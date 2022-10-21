Шенгенская виза для россиян: что изменилось при оформлении

Иностранная страховка, выписки со счетов в банках, действующих без ограничений в ЕС, - оформить германскую визу шенгенского образца россиянам стало еще труднее. Что надо учитывать при подаче документов?

В конце сентября в визовых отделах консульств Германии начали действовать новые требования к набору документов, необходимых россиянам для получения германской визы шенгенского образца. Информация об этом появилась, в частности, на сайте официального сервисного партнера представительства Германии в РФ VisaMetric. Подтвердили это DW и в МИД ФРГ.

Речь идет о визе, которая дает право на пребывание на территории стран Шенгенской зоны в течение не более чем 90 дней. При этом целью поездки может быть туризм, посещение друзей или родственников, бизнес, получение медобслуживания, посещение культурных мероприятий или спортивных соревнований. Что теперь следует учитывать россиянам при подаче документов на шенгенскую визу и готовится ли полный запрет на выдачу турвиз ФРГ гражданам РФ?

Чем объясняют ужесточение визовых правил

Как поясняется на сайте VisaMetric, ужесточение требований к пакету документов на получение шенгенской визы, выдаваемой Германией, связано с полным прекращением действия договора об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом с 12 октября 2022 года по решению Совета ЕС.

Среди дополнительных требований к россиянам, желающим получить шенгенскую визу, теперь значатся оформленная в ЕС медицинская страховка, а также выписки за последние три месяца со счета в банке, работающем на территории Евросоюза. Визовый сбор для россиян повышается с 35 до 80 евро (для детей в возрасте от 6 до 12 лет - с 35 до 40 евро), а срок оформления визы увеличивается с 10 до 15 дней.

Иностранная медицинская страховка

По новым правилам, медицинская страховка на время поездки в Германию, оформленная российскими компаниями, больше не принимается консульствами ФРГ. Как пояснили DW в МИД Германии, это связано с тем, что из-за санкций ЕС получение страховых выплат от российских компаний больше невозможно.

В объединении страховых обществ Германии, занимающихся страхованием частных лиц (PKV-Verband), DW рассказали, что "возможность оформить медицинскую страховку на ограниченный период пребывания в Германии для лиц, проживающих за границей, есть". Однако такая услуга не является стандартным продуктом и каждый страховщик решает сам, на каких условиях и какому кругу лиц он ее предоставляет.

Судя по данным PKV, следующие страховые компании в Германии в 2020 году оказывали услугу медицинского страхования "гостей из-за рубежа" по критериям, которым соответствуют граждане РФ: HanseMerkur и входящая в группу HanseMerkur компания Advigon, Allianz, AXA, Hallesche, R+V, UKV и VRK.

18 октября DW направила письменный запрос в каждую из этих компаний, чтобы выяснить, готовы ли они в новых условиях заключить договор медицинского страхования для "гостей из РФ".

Какие немецкие компании готовы застраховать россиян

К моменту публикации материала DW получила ответы пяти компаний из этого списка. Только HanseMerkur Reiseversicherung AG, UKV и Generali подтвердили, что и сегодня готовы - сами или через компанию-партнера - предоставить услугу медстрахования россиянам, готовящимся посетить Германию.

Карикатура Сергея Елкина Фото: DW

Как пояснили в пресс-службе UKV, оформить медицинскую страховку для прибывающего в ФРГ иностранца (так называемую Incoming-Auslandsreisekrankenversicherung) должен его родственник, друг или иной представитель на территории ФРГ. Срок действия подобной страховки, оформленной в этой компании, составляет от шести недель до пяти лет. Ее стоимость - от 83,30 евро в месяц.

Со своей стороны, в концерне Generali отметили, что с весны 2022 года подразделение Generali Deutschland Krankenversicherung AG больше не предоставляет услуг частного медицинского страхования для гостей из-за рубежа. Однако его клиенты могут обратиться к компании-консультанту по управлению имуществом DVAG, предлагающей подобную услугу через подрядчика DR-WALTER GmbH по тарифу ProVisit.

"Разумеется, перед предоставлением страховки компания DR-WALTER GmbH проверяет, не находится ли клиент в санкционном списке ЕС или США", - добавила представительница Generali Николь Скалики (Nicole Skalicky). Аналогичную оговорку сделали и в концерне HanseMerkur.

По данным компании VisaMetric, предоставлять оригинал страхового полиса при оформлении визы необязательно, его копии будет достаточно.

Выписки со счетов в каких банках подходят при оформлении визы?

Требование предоставить выписку за последние три месяца со счета в банке, работающем в ЕС, также связано с необходимостью иметь гарантии, что у россиян во время пребывания в Германии будет доступ к своим средствам, пояснили DW в МИД ФРГ.

При этом речь идет об оформлении именно туристических виз, подчеркнули в министерстве: "Для поездок с другими целями (то есть не туристических) гарантии финансирования могут быть предоставлены иными способами - например, через подтверждение финансирования со стороны приглашающего лица, если речь идет о гостевой поездке".

Эти данные, однако, противоречат информации на сайте компании VisaMetric. Там указано, что и при оформлении шенгенской гостевой визы (то есть для посещения друзей (частная), родственников или близких родственников , являющихся гражданами Германии или ЕС), необходима выписка со счета заявителя в "поддающемся проверке банке, действующем в странах-членах ЕС".

На горячей линии VisaMetric уточняют, что нужно также письменное подтверждение от банка, что он работает на территории ЕС "в обычном режиме". По сведениям компании, российские банки сейчас на территории ЕС не работают. Подходящим может оказаться один из европейских банков или банков соседних с Россией стран, однако "обязательно с документальным подтверждением, что он работает в ЕС без ограничений". Кроме того, должно быть видно движение средств на счете.

Ожидается ли прекращение выдачи Германией шенгенских виз россиянам?

На VisaMetric указано, что россиянам больше не будут выдавать долгосрочных виз, а также виз, разрешающих многократный въезд.

В связи с этим появились слухи, что Германия готовится к полному прекращению выдачи виз гражданам России по примеру балтийских стран, Польши и Чехии.

Власти стран-членов Шенгенского соглашения хотят быть уверены, что у россиян будет доступ к их средствам во время пребывания за границей Фото: Petr Svancara/CTK Photo/IMAGO

Комментируя по просьбе корреспондента DW вероятность подобного развития на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 октября, официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger), заявил, что не может "анонсировать изменение практики выдачи виз" гражданам РФ. При этом он напомнил о дискуссии на эту тему в ЕС и опасениях стран Восточной Европы, касающихся возможного массового въезда в ЕС россиян, "особенно в контексте того, что Россия применяет методы гибридной войны".

По словам Бургера, для Германии результатом этой дискуссии стало то, что "при выдаче записи на подачу документов на визу в диппредставительствах ФРГ в России поездки с целью туризма в настоящий момент не имеют приоритета".

"В целом надо отметить, что из-за массовой высылки наших сотрудников в посольствах наши мощности по обработке заявлений на визы ограничены. Проще говоря, мы выдаем меньше виз. А в условиях дефицита записи на подачу документов поездки с целью туризма, с нашей точки зрения, утратили приоритет", - резюмировал представитель МИД ФРГ.

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