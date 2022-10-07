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Бранденбургские ворота, репетиция подсветки
Бранденбургские ворота, репетиция подсветки, 2022 годФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance
КультураГермания

Фестиваль света в Берлине - без газа из России

Виктор Вайц
2 ч. назад

7 октября в Берлине открывается Festival of Lights. Немецкая столица вновь предстанет в ярких красках. Но у нынешнего фестиваля есть и ограничения.

https://www.dw.com/ru/bez-rossijskogo-gaza-berlinskij-festival-peresel-na-vozobnovlaemye-istocniki-energii/a-63369560

Ежегодно в октябре памятники, здания и площади Берлина становятся главными действующими лицами вечернего светового шоу.В рамках Festival of Lights светодизайнеры и профессионалы в области 2D- и 3D-графики используют архитектурное пространство немецкой столицы как объект для мультимедийных и световых инсталляций. 

Несмотря на то, что многие общественные здания в Берлине из-за экономии электроэнергии больше не освещаться ночью, как это было прежде, организаторы Берлинского фестиваля света не отказались от его проведения. Однако у Festival of Lights в нынешнем году есть ограничения.

Фестиваль делает ставку на возобновляемые источники энергии

Берлинский Festival of Lights проходит уже в 18-й раз. Многие достопримечательности, такие как Берлинский собор или Бранденбургские ворота, с 7 по 16 октября станут частью художественных световых инсталляций. Подсветкой можно будет любоваться каждый вечер.

Дворец Шарлоттенбург, репетиция подсветки, 2022 год
Дворец Шарлоттенбург, репетиция подсветки, 2022 годФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Директор фестиваля Биргит Цандер (Birgit Zander) в интервью столичной газете Berliner Zeitung подчеркнула, что в этом году проведение Festival of Lights стало возможным благодаря возобновляемым источникам энергии. "Мы хотели быть абсолютно уверены в том, что нам не придется сжигать российский газ", - заявила она.

Свет будет выключаться на час раньше

"Нам пришлось сократить программу", - подчеркивает Биргит Цандер. Световые установки в этом году должны будут выключаться на один час раньше: не в полночь, а в 23 часа. Кроме того, будет освещено меньше объектов, чем обычно.

Организаторы считают, что в нынешнем году у фестиваля особое значение. Уходящий год был очень сложным из-за войны в Украине и связанных с ней кризисов. В такое трудное время именно искусство придает людям сил - чтобы не потерять веру в лучшее будущее. Поэтому так важно сейчас дарить людям радость, свет и яркие краски, отмечает оргкомитет Festival of Lights.

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