Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ

"Из-за энергетического кризиса Германия забыла про свою климатическую повестку, отвернулась от возобновляемых источников энергии, вспомнила про атомную энергетику и, главное, изо всех сил сжигала уголь". Примерно так звучит довольно распространенное объяснение того, как ФРГ удалось в прошлом году - и нынешней зимой - обеспечить себя электроэнергией и избежать перебоев в энергоснабжении, хотя Россия в лице "Газпрома" сначала резко сократила, а затем полностью прекратила поставки трубопроводного газа.

Уголь обеспечивает треть электроэнергии в ФРГ

В какой мере такое объяснение стабильного функционирования немецкой электроэнергетики соответствует действительности? Что тут миф, что реальность? Разобраться в этом помогут свежие данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) за минувший год. Развернутое сообщение под заголовком "Производство электроэнергии 2022: треть из угля, четверть из ветра" было опубликовано 9 марта.

Итак, Destatis подтверждает: "Как и в предыдущие годы, уголь оставался и в 2022 году важнейшим энергоносителем при производстве электроэнергии в Германии". Причем выработка электричества угольными электростанциями, действительно, выросла, хотя далеко не столь сильно, как могло показаться пользователям СМИ: на 8,4%. В результате доля угля (60% местного бурого и 40% импортного каменного) в генерации электроэнергии увеличилась с 30,2% в 2021 году до 33,3% в прошлом.

Добыча бурового угля в карьере Garzweiler близ Кёльна Фото: Mircea Gherase

Иными словами, две трети электричества были произведены не из угля, так что ни о каком-то тотальном возвращении немецкой электроэнергетики к сжиганию этого особенно вредного для климата и экологии энергоносителя не может быть и речи. Ренессанс угля в Германии - это явный миф.

Тут, правда, следует уточнить, что Destatis включает в свою статистику только те генерирующие мощности, которые производят электроэнергию для всеобщего пользования, и не учитывает заводские электростанции, обслуживающие только данные предприятия. В прошлом году целый ряд таких заводских электростанций в рамках общенациональной кампании экономии энергии и из-за чрезвычайной дороговизны газа перешел на уголь, так что, в конечном счете, его доля, по-видимому, оказалась на пару процентных пунктов выше указанных 33%, но она в любом случае не стала доминирующей.

Доли газа и фотовольтаики почти сравнялись

Кстати, о газе. Из-за особо высокой зависимости от России в газовой сфере правительство ФРГ стремилось в прошлом году максимально снизить потребление этого энергоносителя, и его использование в немецкой электроэнергетике сократилось на 11,3%, а доля природного газа уменьшилась до 11,4%. Так что он остался третьим по важности энергоносителем при выработке электричества, но уже в этом году может опуститься на четвертое место.

Солнечная электростанция Weesow-Willmersdorf под Берлином вошла в строй в 2020 году и стала крупнейшей в ФРГ Фото: EnBW/Paul Langrock

Дело в том, что в 2022 году мощный рывок сделала фотовольтаика. Производство электричества с помощью солнечной энергии увеличилось в Германии на 19,5%. Destatis объясняет это как масштабной установкой новых солнечных батарей (их суммарная мощность выросла на 13%), так и большим количеством солнечных часов.

Так что если в 2021 году доля фотовольтаики в производстве электричества составляла 8,7%, то в прошлом году она достигла уже 10,4% и тем самым почти вплотную приблизилась к доле природного газа. Все эти данные в очередной раз развеивают миф о том, будто в такой "северной" стране, как Германия, у солнечной энергетики мало перспектив.

Роль ВИЭ и особенно ветра продолжает расти

И все же главным возобновляемым источником энергии (ВИЭ) в ФРГ был, остается и останется ветер. Немецкая ветроэнергетика увеличила в прошлом году производство электричества на 9,4%. Destatis, правда, объясняет это низкой базой сравнительно бедного на ветер 2021 года, ведь установка новых ветрогенераторов в последнее время скорее пробуксовывала. Тем не менее доля ветроэнергетики выросла за год с 21,6% до 24,1%. Тем самым ветер закрепил за собой статус второго по важности энергоносителя в электроэнергетике Германии.

В то же время роль гидроэнергетики была и остается весьма скромной (доля в 3,2%), к тому же в прошлом году из-за особо засушливого лета выработка электроэнергии на немецких ГЭС сократилась на 12%. В Германии вода как энергоноситель уступает даже биогазу (5,8%).

Биогазовая установка в местечке Шпакебюль на самом севере Германии Фото: Gero Rueter/DW

Если же сложить все виды ВИЭ, то их суммарная доля, составлявшая в 2021 году 42,3%, выросла в прошлом году до 46,3%. Это наглядно показывает: свертывание возобновляемой энергетики в Германии - чистый миф. Destatis подчеркивает в своем сообщении, что с 2018 года доля конвенциональных энергоносителей (ископаемое топливо + атом) неуклонно снижается. Тогда она составляла 62,8%, в прошлом году она сократилась до 53,7%. А в этом году, по-видимому, впервые составит меньше половины, что в отдельные кварталы уже случалось.

Атомные реакторы сопоставимы с биогазовыми установками

Ведь самое позднее в середине апреля ожидается окончательное отключение последних трех энергоблоков немецких атомных электростанций. Их должны были вывести из эксплуатации еще 31 декабря 2022, однако правительство ФРГ в условиях энергетического кризиса решило для подстраховки продлить их работу на несколько месяцев.

До отключения атомной электростанции Isar 2 в Баварии осталось около месяца Фото: picture alliance/dpa

Широко распространен миф о большой роли оставшихся АЭС в немецкой электроэнергетике. Из сообщения Destatis следует, что их доля составила в прошлом году 6,4%. Это означает, что немецкие ядерные реакторы произвели лишь ненамного больше электричества, чем немецкие биогазовые установки, эксплуатация и тем более строительство которых обходится несравнимо дешевле. Не говоря уже о вопросах безопасности и захоронения отходов.

Уникальная ситуация из-за проблем французских АЭС

Мифом, во всяком случае в конкретных условиях 2022 года, оказалось и утверждение, что Германия, с одной стороны, отказывается от атомной энергетики, а с другой стороны импортирует электричество, выработанное на французских АЭС. В прошлом году атомная энергетика Франции, как известно, переживала очень серьезный кризис: какое-то время примерно половина атомных станций простаивала из-за различных технических проблем.

Теперь Destatis зафиксировало последствия всех этих сбоев: импорт электроэнергии из соседней страны упал на целых 62%. "2022 год стал первым годом за все время ведения статистики с 1990 года, когда Германия больше экспортировала электроэнергии во Францию, чем импортировала оттуда", - констатирует ведомство.

Германия из года в год больше экспортирует электроэнергии в соседние страны, чем импортирует Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Однако его сотрудники не могут определить, с помощью каких энергоносителей было произведено то электричество, которое ушло во французские энергосети. Вполне возможно, что для поддержки партнера по ЕС пришлось дополнительно сжигать уголь и газ. Так что если в этом году Франции удастся стабилизировать работу своих АЭС, то Германия, возможно, сэкономит существенные объемы ископаемых энергоносителей. И тем самым поспособствует дальнейшему увеличению доли ВИЭ в своей электроэнергетике - и дальнейшему снижению цен на уголь, газ и электроэнергию.

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