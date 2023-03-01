ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

Вот уже полгода ФРГ живет без поставок от "Газпрома". Немецкая энергетика успешно продержалась до нынешней весны. Подготовиться к следующему отопительному сезону будет труднее?

Энергетика Германии пережила самую трудную зиму за последние десятилетия, так и не столкнувшись с дефицитом газа. К началу календарной весны газовый рынок ФРГ, крупнейший в Евросоюзе, подошел в стабильном состоянии, хотя вот уже ровно полгода живет без трубопроводных поставок из России.

По состоянию на 1 марта уровень заполнения немецких газохранилищ, тоже крупнейших в ЕС, составил 70,1%, импорт трубопроводного газа из Норвегии и Нидерландов шел без перебоев, первые три СПГ-терминала наращивали прием сжиженного газа, а биржевые цены на голубое топливо были существенно ниже, чем в начале февраля 2022 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. Обо всем этом свидетельствуют данные Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA).

2023 год: заполнять газохранилища придется без "Газпрома"

Формально отопительный период продлится в Германии еще два месяца, до 30 апреля, и как минимум в первых числах марта, судя по прогнозам, будет довольно холодно, особенно по ночам. Тем не менее совершенно очевидно, что в этом сезоне тему газового кризиса в ФРГ уже можно закрыть. Теперь вопрос состоит в том, сумеет ли немецкая энергетика столь же стабильно пройти и следующую зиму 2023/2024?

Основная причина для сомнений состоит в том, что в прошлом году Германия, до недавнего времени - крупнейший в мире покупатель российского трубопроводного газа, все еще продолжала его получать. Правда, Россия сначала ограничила, а с июня, под предлогом проблем с турбинами Siemens, сильно сократила объемы поставок.

Карикатура на тему поставок российкого газа в Германию Фото: DW

Однако какое-то количество газа все еще поступало вплоть до 31 августа, когда "Газпром", объявив о трехдневном внеплановом ремонте "Северного потока", остановил прокачку и больше ее уже не возобновлял. Спустя почти месяц, 26 сентября, этот газопровод был разрушен в ходе загадочной диверсии.

Так что коренное отличие нынешнего года состоит в том, что Германии придется накапливать в своих подземных хранилищах запасы на следующую зиму без каких-либо трубопроводных поставок из России. Это, безусловно, усложняет задачу. С другой стороны, на сей раз закачка газа в ПХГ начнется при значительно более высоком уровне заполнения, чем год назад.

INES: К началу периода закачки ПХГ будут еще наполовину полными

На 1 апреля прошлого года немецкие газохранилища были заполнены, по данным BNetzA, всего на 27%, в том числе потому, что "Газпром" искусственно держал фактически пустыми подконтрольные ему на тот момент немецкие ПХГ. В этом году, согласно базовому сценарию Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern), заполнение на 1 апреля ожидается на уровне 48%. Но этот показатель может оказаться и существенно выше, если учесть, что сейчас, по окончании зимы, он все еще превышает 70%.

ПХГ Rehden - крупнейшее газохранилище не только в Германии, но и во всем ЕС Фото: astora.de

Иными словами, если в прошлом году закачка газа начиналась, когда ПХГ были заполнены лишь на четверть, то в этом году наращивание запасов будет стартовать при наполовину полных хранилищах. И это, безусловно, существенно облегчит задачу.

Поэтому объединение INES еще в начале января выступило с прогнозом, согласно которому в нынешнем году дефицит газа не будет угрожать Германии даже при самых неблагоприятных обстоятельствах: особенно холодной погоде, резком росте спроса на СПГ в Китае и полном прекращении поставок российского газа в ЕС через Украину и по "Турецкому потоку".

Ведь в таком случае ФРГ, скорее всего, пришлось бы поделиться частью запасов из своих ПХГ с восточноевропейскими партнерами по Евросоюзу. Но даже в такой ситуации уже к 1 октября 2023 года удастся на 100% заполнить немецкие газохранилища, считают представители отрасли.

DIW: ФРГ обошлась и обойдется без газа из России

Аналогичной точки зрения придерживаются и ученые Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW). В опубликованном в конце февраля исследовании коллектив авторов приходит к выводу, что "спустя год после начала российской агрессии против Украины подтвердились сценарии, согласно которым энергоснабжение Германии гарантировано и без природного газа из России".

Избежать дефицита минувшей зимой удалось, по их словам, благодаря увеличению импорта из Норвегии трубопроводного газа и сжиженного через терминалы в Бельгии и Нидерландах, а также благодаря значительной экономии топлива как промышленными предприятиями, так и домашними хозяйствами, чему весьма способствовала сравнительно мягкая зима. Дальнейшее экономное потребление топлива индустрией и населением останется и в этом году важным фактором, подчеркивается в исследовании.

Рассмотрев различные сценарии, ученые DIW пришли к выводу, что "в 2023-м и в последующие годы снабжение газом без России обеспечено". Объем в 31 млрд кубометров газа, который Германия, по их подсчетам, еще получила в прошлом году из России, вполне можно компенсировать путем импорта СПГ как через терминалы в Бельгии и Нидерландах, так и через новые плавучие терминалы в самой Германии. "Мощностей для импорта СПГ достаточно, чтобы обеспечить даже растущий спрос в Германии", - указывается в исследовании.

В настоящий момент в ФРГ действуют три регазификационных судна, следующей зимой их будет шесть (возможно семь), при этом проектная мощность каждого составляет не менее 5 млрд кубометров в год.

Глава Enel: Электроэнергетике Европы понадобится меньше газа

Однако Германии, подчеркивают ученые DIW, еще предстоит обеспечить загрузку всех этих мощностей, найдя на мировом рынке соответствующих поставщиков. "Так что пока еще, возможно, рано утверждать, что мы полностью независимы от России", - предупреждает немецкую и в целом европейскую общественность в интервью экономической газете Handelsblatt глава итальянской энергетической компании Enel Франческо Стараче. "Но скоро, - добавляет он, - мы будем знать, сможет ли Европа обойтись без российского природного газа".

По мнению топ-менеджера, в апреле-июне станет окончательно ясно, насколько реалистично выполнение всех тех договоренностей о поставках трубопроводного и сжиженного газа, которые в последнее время были заключены странами ЕС с самыми разными поставщиками. "Если этот газ действительно поступит, то в комбинации с растущим производством электроэнергии из возобновляемых источников, включая те мощности ВИЭ, которые войдут в строй в 2023 году, наверняка удастся обеспечить заполнение газохранилищ, и тогда мы хорошо пройдем зиму".

Солнечная электростанция Weesow-Willmersdorf под Берлином вошла в строй в 2020 году и стала крупнейшей в ФРГ Фото: EnBW/Paul Langrock

Таким образом, глава итальянского энергетического гиганта указывает на большую роль электроэнергетики в подготовке всей Европы к следующей зиме. Ведь чем больше электричества удастся произвести с помощью ветра, солнца и других возобновляемых источников, тем меньше топлива придется сжигать на газовых электростанциях.

Это, с одной стороны, ускорит заполнение европейских ПХГ к следующей зиме, а с другой - в среднесрочной перспективе будет неуклонно снижать потребность в газе, прежде всего российском. По данным Франческо Стараче, в странах ЕС теперь ежегодно будут вводиться в строй дополнительные мощности ВИЭ, позволяющие сокращать потребление газа в электроэнергетике на 20-30 миллиардов кубометров в год.

В любом случае нынешний год окажется для европейской электроэнергетики менее трудным, чем прошлый, убежден глава Enel. "Следует учитывать, что в 2022-м мы столкнулись с невероятным сочетанием различных событий. Наряду с войной в Украине серьезным вызовом стал выход из строя многочисленных французских атомных электростанций. А потом еще в Европе разразилась "засуха века", из-за которой гидроэлектростанции произвели так мало энергии, как никогда", - напомнил Франческо Стараче.

В результате, подчеркнул он, Италии, Испании и Германии (а это крупнейшие европейские потребители трубопроводного и сжиженного газа) пришлось экспортировать во Францию огромные объемы электроэнергии. Но теперь отремонтированные французские АЭС вновь наращивают производство, да и погодные условия для работы ГЭС, похоже, улучшились.

Короче, для выработки электричества европейцам, скорее всего, понадобится в этом году существенно меньше газа. Так что окончательное отключение немецких АЭС в середине апреля "на практике особо ничего изменит", считает глава Enel, хотя лично он в данной ситуации подождал бы с их закрытием, указал он в интервью Handelsblatt.

МЭА: предупреждение о росте спроса на СПГ в Китае

Но что, если Германия и другие страны ЕС все же не получат те объемы сжиженного газа, на которые рассчитывают? В прошлом году предложение СПГ на мировом рынке выросло всего на 5,5%, сообщило в Париже Международное энергетическое агентство.

"Если глобальный спрос на СПГ вернется на докризисный уровень, это обострит конкуренцию на мировом рынке и неминуемо приведет к росту цен", - предупредил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори. По его мнению, "самый большой фактор неопределенности в 2023 году - это Китай". После отмены ковидных ограничений в КНР китайской экономике может потребоваться на 35% больше СПГ, чем в прошлом году.

В 2023 году конкуренция между Европой и Азией за поставки СПГ может вновь обостриться Фото: E.on-Ruhrgas/dpa/picture-alliance

По мнению ученых DIW, решению проблемы существенного превышения глобального спроса над предложением будет способствовать "готовность Германии платить больше, чем в Азии". Отметим, что такую готовность ФРГ, а конкретно - национализированные компании Uniper и Sefe (в прошлом Gazprom Germania), убедительно продемонстрировала в 2022 году, что и позволило крупнейшей экономике ЕС пройти закончившуюся теперь зиму без физического дефицита газа.

Впрочем, пока о чрезмерно высоких ценах на газ не может быть и речи. Апрельский фьючерс стоил в последний день календарной зимы 47,4 евро за киловатт-час, сообщило BNetzA. Это около 500 долларов за тысячу кубометров и существенно меньше, чем было до войны: 1 февраля 2022 года аналогичный контракт торговался за 76 евро. А в конце прошлого лета цена взлетала почти до 340 евро.

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