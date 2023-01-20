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Плавучий терминал для приема СПГ
Плавучий терминал для приема СПГФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В Германии появился третий терминал для приема СПГ

Виталий Кропман
10 мин. назад

Германия полагается на СПГ, чтобы компенсировать отсутствие поставок российского газа, и быстрыми темпами создает соответствующую инфраструктуру.

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Германия сделала еще один шаг к обеспечению надежного энергоснабжения: в стране готов начать работать третий плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Судно-терминал Höegh Gannet в пятницу, 20 января, пришвартовалось в промышленном порту Брунсбюттель (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в устье Эльбы. "С плавучим терминалом в Брунсбюттеле мы обеспечиваем безопасность наших поставок газа и открываем новые возможности в будущем, например, импорт водорода", - заявил на церемонии приема судна глава правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther).

Судно Höegh Gannet длиной 294 м и шириной 46 м будет принимать сжиженный газ из танкеров, преобразовывать его обратно в газообразное состояние для транспортировки по трубопроводам. На первоначальном этапе, указывает агентство dpa,  с помощью Höegh Gannet в сеть будет подано 3,5 млрд кубометров газа, а после завершения строительства  соединительного трубопровода - 7,5 млрд.

Германия полагается на СПГ, чтобы компенсировать отсутствие поставок российского газа, и быстрыми темпами создает соответствующую инфраструктуру. В целом правительство ФРГ рассчитывает покрыть до трети своего текущего спроса на газ зимой 2023/2024 года с помощью плавучих терминалов СПГ. На сегодняшний день их уже три: в Вильгельмсхафене в Нижней Саксонии, в Лубмине в Западной Померании и в Брунсбюттеле в Шлезвиг-Гольштейне. Кроме того, в городе Штаде на Нижней Эльбе идет строительство еще одного причала для приема судов со сжижженым газом, которое будет завершено следующей зимой. Там же к 2026 году будет построен стационарный терминал.

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