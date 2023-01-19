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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер
Министр финансов ФРГ Кристиан ЛинднерФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Министр: Германия больше не зависит от энергоресурсов из РФ

Даниил Сотников
1 ч. назад

До начала российского вторжения в Украину Германия получала из РФ 55 процентов необходимого ей природного газа, половину каменного угля и 35 процентов сырой нефти.

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Германия полностью перестала зависеть от импорта энергоресурсов из России, заявил в интервью британской медиакомпании BBC в четверг, 19 января, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner). По его словам, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру и нашла новые источники энергии после вторжения России в Украину. "Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков", - подчеркнул Линднер.

Власти ФРГ в рамках диверсификации энергетической инфраструктуры возобновили работу угольных электростанций, отложили планы закрытия трех оставшихся в стране АЭС, нарастили импорт газа не из России и создали дополнительные хранилища для топлива, импортируемого из Норвегии, США и других стран. Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Линднер особо подчеркнул строительство в рекордные сроки терминала для приема СПГ. "Это лишь один пример огромных изменений в политике Германии", - сказал министр.

"Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера Меркель. Та эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего", - заявил Кристиан Линднер.

ФРГ до войны импортировала из РФ больше половины необходимого газа

До начала российского вторжения Германия получала из России 55 процентов необходимого ей природного газа, половину каменного угля и 35 процентов сырой нефти. В марте прошлого года министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) прогнозировал, что достичь независимости от российского газа удастся не ранее середины 2024 года.

Через три дня после начала войны канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил о сооружении в Германии двух терминалов по приему сжиженного природного газа. К этому моменту ФРГ была единственной крупной страной Евросоюза, не имевшей на своей территории инфраструктуры для приема СПГ, поскольку всецело полагалась на трубопроводные поставки из России.

В декабре 2022 года вошел в строй первый немецкий СПГ-терминал в порту Вильгельмсхафена на Северном море. Через месяц в восточногерманском Лубмине официально открыли второй немецкий плавучий завод по регазификации сжиженного газа. 

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