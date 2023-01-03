В ФРГ прибыл первый груз сжиженного природного газа из США

Партия СПГ из США доставлена на только что открытый терминал в Вильхельмсхафене. Сжиженный газ преобразуют в газообразную форму и закачают в германскую газопроводную сеть.

В Германию на только что открытый терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) во вторник, 3 января, доставлена первая партия СПГ из Соединенных Штатов. Танкер Maria Energy с грузом СПГ пришвартовался к терминалу в Вильхельмсхафене, сообщил немецкий энергетический концерн Uniper. Теперь сжиженный газ перегрузят на специальное судно Höegh Esperanza, где он будет преобразован в газообразную форму, после чего закачан в германскую газопроводную сеть.

Плавучий терминал для приема СПГ в Вильхельмсхафене был открыт наряду с целым рядом аналогичных объектов только в декабре. Правительство ФРГ на фоне войны России против Украины и прекращения поставок природного газа из РФ форсирует создание инфраструктуры для импорта СПГ. К открытию готовятся еще четыре плавучих терминала. Параллельно в Любмине запущен в эксплуатацию еще один частный проект.

Немецкая Экологическая организация (DUH) резко раскритиковала импорт сжиженного природного газа из США, поскольку там он добывается с использованием экологически спорной технологии фрекинга. Представитель DUH назвал прибытие в Германию первой партии СПГ "историческим ударом ниже пояса для защиты климата и окружающей среды". "Помимо исключительно вредной для климата эмиссии метана, фрекинг при каждом бурении требует несколько миллионов литров воды, что может вызвать землетрясения", - пояснили в DUH.

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