Первый танкер с СПГ прибыл к терминалу в Лубмине

Для начала коммерческой эксплуатации СПГ-терминала в Лубмине необходимо успешное завершение испытаний и получение соответствующего разрешения.

Первый малый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) - Coral Furcata - в пятницу, 30 декабря, подошел к танкеру Seapeak Hispania, стоящему в Лубмине, у берегов острова Рюген в Балтийском море, и принял СПГ. Об этом сообщил представитель компании Deutsche ReGas Штефан Кнабе (Stephan Knabe) в интервью агентству dpa.

Отмечается, что доставленный этим танкером сжиженный газ будет использоваться, прежде всего, для охлаждения систем терминала и для проведения технических испытаний.

По словам Кнабе, необходимое охлаждение отсеков терминала до температуры в минус 163 градуса займет несколько дней. Лишь после этого можно будет закачивать газ в систему газового снабжения Германии. После успешного завершения фазы испытаний и получения разрешения на эксплуатацию терминала будет официально начата его коммерческая эксплуатация, пояснил он.

Работа СПГ-терминала в Лубмине

Coral Furcata - один из трех малых танкеров, которые должны перевозить СПГ через мелководную бухту Грайфсвальд-Бодден. При этом более крупное судно Seapeak Hispania будет служить в качестве промежуточного хранилища СПГ. В компании Deutsche ReGas говорят в этой связи о "виртуальном трубопроводе".

Принимать СПГ и переводить его в газообразную форму в Лубмине будет специальный плавучий терминал Neptun. Ожидается, что с его помощью в сеть Германии будет ежегодно закачиваться 5,2 млрд кубометров газа в год.

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