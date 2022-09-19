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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в Лубмине 19 сентября 2022 года
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в ЛубминеФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В Лубмине начинается строительство терминала по приему СПГ

Жан Рофе
8 мин. назад

Фирма Deutsche ReGas 20 сентября приступит к строительству терминала по приему сжиженного природного газа в Лубмине на севере ФРГ. Первая партия газа может быть доставлена уже в декабре.

https://www.dw.com/ru/v-nemeckom-lubmine-nacinaetsa-stroitelstvo-terminala-po-priemu-spg/a-63172203

Немецкая компания Deutsche ReGas, занимающаяся реализацией инфраструктурных проектов в области энергетики, начнет во вторник, 20 сентября, строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в коммуне Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Строительные работы, как отмечается, направлены на модернизацию промышленного порта Лубмина, который до этого использовался только небольшими судами, и создание безопасного причала.

По данным Deutsche ReGas, проект финансируется за счет частных инвестиций. Планируется, что первая партия газа будет доставлена уже в декабре этого года. СПГ будет поставляться в гавань на небольших судах с танкеров и затем подаваться в существующую газовую сеть.

В Лубмине воспользуются инфраструктурой для "Северных потоков"

Сразу два плавучих СПГ-терминала будут в обозримой перспективе действовать в Лубмине. Здесь выходят на берег два проложенных по дну Балтийского моря российских газопровода - действовавший в последнее время лишь на 20 процентов своей мощности "Северный поток" и так и не вошедший в строй "Северный поток - 2".

Поэтому здесь же, сразу на побережье, начинаются три мощных немецких газопровода - Opal, Eugal и Nel, первоначально построенные для дальнейшей транспортировки газа из России в различные регионы Германии, а также в Чехию и далее в газовый хаб в австрийском Баумгартене. Впредь по этим трубам потечет регазифицированный СПГ.

Вице-канцлер: ФРГ подпишет с ОАЭ контракты на поставку СПГ

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) 19 сентября посетил Лубмин. В ходе выступления перед журналистами, он отметил, что "предложение газа постепенно расширяется", в то время как Германия ищет замену поставкам российского природного газа. Так, по его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время предстоящего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), как ожидается, подпишет контракты на поставку СПГ.

"Правительство постоянно ведет переговоры со многими странами", - сказал Хабек, напомнив о своей поездке в Катар и ОАЭ в марте. В этой связи политик отметил необходимость форсированного строительства терминалов по приему СПГ на побережьях северной Германии. По его словам, СПГ-терминалы в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене могут быть введены в эксплуатацию уже этой зимой.

Шольц 24-25 сентября посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, сообщил в понедельник официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). В центре внимания среди прочего будет углубление сотрудничества в области инноваций и информационных технологий, энергетика, а также вопросы региональной безопасности, говорится в сообщении.

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Пресс-релиз Deutsche ReGas

Начало строительства СПГ-терминала в Лубмине
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