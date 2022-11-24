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Порт Мукран, 23.11.2022. Прибытие в Германию первого плавучего СПГ-терминала Neptune
Мукран, 23.11.2022. Прибытие в Германию первого плавучего СПГ-терминала NeptuneФото: Jens Koehler/imago images
Экономика и бизнесГермания

Все идет по плану: первый СПГ-терминал уже прибыл в Германию

Андрей Гурков
10 мин. назад

Порты ФРГ начнут принимать сжиженный газ в декабре. Частный проект в Лубмине обгоняет государственный в Вильгельмсхафене, но и там уже готов причал. Однако выросли затраты.

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Порт Мукран стал в эти дни ярким символом стремительной переориентации Германии с российского газа на сжиженный. 23 ноября сюда прибыл 280-метровый Neptune - самый первый из тех шести плавучих СПГ-терминалов, которым предстоит в значительной мере заменить полностью прекратившиеся в конце августа трубопроводные поставки "Газпрома" на рынок ФРГ. Три из них должны войти в строй этой зимой, три других (возможно их будет даже четыре) - зимой 2023/2024.

Лубмин: сжиженный газ вместо "Северных потоков"

Символика состоит в том, что еще каких-то полтора года назад именно Мукран на восточногерманском острове Рюген был базовым портом для тех российских судов во главе с трубоукладчиком "Академик Черский", которые достраивали "Северный поток - 2". Этот газопровод так и не вошел в строй, а после нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 уже точно не будет использоваться Германией.  

Газотранспортная инфраструктура в Лубмине
Газотранспортная инфраструктура в Лубмине готова к прокачке регазифицированного СПГФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Впрочем, в ближайшие дни появится еще более яркий символ кардинальных перемен на газовом рынке ФРГ. Тогда этот плавучий СПГ-терминал, иными словами - судно-завод для регазификации сжиженного газа (Floating Storage and Regasification Units, FSRU), после сервисных работ в Мукране отправится к месту своей стоянки в Лубмине. Здесь на немецкий берег выходят лежащие теперь мертвым грузом на дне Балтийского моря российские газопроводы - "Северный поток - 2" и его предшественник "Северный поток", разрушенный в сентябре загадочными подводными взрывами.

Впредь Лубмину предстоит принимать из разных стран мира СПГ, здесь на FSRU Neptune, арендованном молодой фирмой Deutsche ReGas у французского энергетического гиганта TotalEnergies, его будут регазифицировать и отправлять в разные регионы ФРГ по трубопроводам Opal, Nel и Eugal. В свое время они сооружались для дальнейшей прокачки европейским потребителям российского газа из двух "Северных потоков".

Частная Deutsche ReGas соревнуется с национализированной Uniper

Собственно, именно эта мощная газотранспортная инфраструктура и обеспечила маленькому городку с его мелководным портом новую жизнь в качестве СПГ-терминала. Причем, судя по всему, самого первого в Германии. А всего через год плавучих терминалов здесь будет, возможно, даже три. Уже решено, что сюда направят одно из арендованных правительством FSRU, а еще одно хочет разместить здесь все та же Deutsche ReGas. 

До сих пор ФРГ была единственной крупной страной ЕС, не имевшей на своей территории мощностей для приема сжиженного газа. Их раньше не хотели строить, полагаясь на трубопроводные поставки "Газпрома", чем только усугубляли и без того высокую энергетическую зависимость от России ведущей экономики Европы. Но в этом году ситуация на фоне войны в Украине с огромной скоростью меняется.

Совладелец и глава наблюдательного совета компании Deutsche ReGas Штефан Кнабе
Совладелец и глава наблюдательного совета компании Deutsche ReGas Штефан КнабеФото: Stefan Sauer/picture alliance/dpa

В начале октября DW уже подробно рассказала в статье "Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?" историю двух предпринимателей средней руки из Восточной Германии, которые в кратчайшие сроки создали фирму Deutsche ReGas и задались амбициозной целью уже 1 декабря начать принимать в Лубмине сжиженный газ.

Тогда в заголовке еще был вопросительный знак, теперь, после прибытия регазификационного судна Neptune в Мукран, скорее следует ставить восклицательный знак. Похоже, восточногерманский стартап, действительно, выигрывает гонку у правительства ФРГ.

Оно арендовало весной и летом в общей сложности пять FSRU и поручило, в частности, национализированной впоследствии крупной энергетической компании Uniper соорудить на Северном море, в глубоководном порту Вильгельмсхафена, к концу 2022 года сначала один, а позднее и второй СПГ-терминал.

Терминал в Вильгельмсхафене близок к завершению

Впрочем, первый проект в Вильгельмсхафене тоже реализуется в рекордно короткие для Германии сроки. Этому во многом способствует специальный закон, значительно упростивший и тем самым ускоривший выдачу различных разрешений на строительство конкретной инфраструктуры для СПГ-терминалов.

Порт Вильгельмсхафена, 15.11.2022. Причал для приема плавучего СПГ-терминала готов
Порт Вильгельмсхафена, 15.11.2022. Причал для приема плавучего СПГ-терминала готовФото: David Hecker/Getty Images

Важный рубеж был взят 15 ноября, когда в порту Вильгельмсхафена торжественно сдали в эксплуатацию причал, строительство которого начали 5 мая. Здесь будет пришвартовано регазификационное судно, прибытие которого ожидается в середине декабря. А первый танкер с партией СПГ планируется принять в 20-х числах декабря, чтобы как раз к Рождеству дать стране газ.

До этого, правда, еще надо завершить строительство трубопровода длиной менее 30 километров, который соединит причал с магистральным газопроводом и близлежащими крупными газохранилищами. Но и это строительство шло в последние месяцы по графику.

Deutsche ReGas, в свою очередь, еще предстоит получить от властей окончательное разрешение на эксплуатацию терминала, так что гарантировать начало его работы именно 1 декабря пока еще рано. С технической точки зрения это все еще возможно, заверяет совладелец и глава наблюдательного совета компании Штефан Кнабе (Stephan Knabe). "Мощность нашего судна составляет 5,2 миллиарда кубометров газа. Этого достаточно, чтобы целый год обеспечивать природным газом два миллиона домашних хозяйств", - поясняет он.

СПГ-терминалы обойдутся правительству ФРГ в два раза дороже  

О финансовой стороне дела Deutsche ReGas, которой удалось привлечь к участию в проекте крупную австралийскую инвестиционную компанию, пока ничего не сообщает.

Правительство ФРГ, со своей стороны, объявило 21 ноября, что его расходы на аренду пяти FSRU и создание береговой инфраструктуры для СПГ-терминалов выросли более чем в два раза: вместо почти 3 млрд евро они составят не менее 6,56 млрд евро. По данным еженедельника Der Spiegel, это связано, в частности, с тем, что два регазификационных судна пришлось арендовать не на десять, а на пятнадцать лет.

Инфографика

В эту сумму вошли также 738 млн евро, которые государственный банк KfW выделит на развитие СПГ-терминала в Брунсбюттеле. Это третий немецкий порт, в котором еще одно арендованное правительством FSRU должно приступить к работе уже в декабре 2022 или по крайней мере нынешней зимой. А деньги из бюджета нужны для превращения этого временного, плавучего терминала в стационарный, с наземной регазификационной установкой.

Деньги большие, однако министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) подчеркивает, что СПГ-терминалы являются "центральным элементом нашего энергоснабжения". В любом случае ясно: острый дефицит газа обернулся бы для немецкой экономики значительно более крупными расходами и потерями.    

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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