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Регазификационное судно Neptune арендовано для первого в Востчной Германии СПГ-терминала в Лубмине
Регазификационное судно Neptune арендовано для первого в Востчной Германии СПГ-терминала в ЛубминеФото: picture alliance/dpa
Экономика и бизнесГермания

Европа без "Газпрома": 4 новых СПГ-терминала за 4 месяца

Андрей Гурков
53 мин. назад

Нидерланды, Германия, Финляндия и Эстония. Страны ЕС ускоренными темпами создают или расширяют инфраструктуру для приема сжиженного газа, заменяющего поставки из России.

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В северной части Евросоюза, до сих пор особенно сильно зависевшей от трубопроводного газа из России, к концу 2022 года резко ускорился ввод в строй инфраструктуры для приема сжиженного газа.

В январе число новых СПГ-терминалов должно вырасти до 5

28 декабря в порту Инкоо близ Хельсинки пришвартовалось регазификационное судно Exemplar, арендованное совместно Финляндией и Эстонией. 21 декабря к закачке топлива в газотранспортную систему Германии приступил первый в ФРГ СПГ-терминал в Вильгельмсхафене на Северном море. В тот же день разрешение начать работу в тестовом режиме получило второе на немецкой территории - и первое в Восточной Германии - регазификационное судно в Лубмине на Балтике.

Если прибавить к этому плавучий комплекс в Эмсхавене в Нидерландах, торжественно открытый 8 сентября, то ЕС за четыре месяца получил четыре новых СПГ-терминала - два на Северном море и два на Балтийском.

Эмсхавен, 8.9.2022. Торжественная церемония по случаю прибытия первого танкера на новый СПГ-терминал
Эмсхавен, 8.9.2022. Торжественная церемония по случаю прибытия первого танкера на новый СПГ-терминалФото: ANP/IMAGO

А если учесть, что 8 декабря в немецком североморском порту Брунсбюттеле завершили прокладку первого из двух газопроводов, призванных соединить с местной и национальной газотранспортными сетями еще одно арендованное Германией регазификационное судно, прибытие которого ожидается в начале 2023 года, то в январе будет уже пять терминалов за пять месяцев.

Общеевропейское значение импорта сжиженного газа

Все они имеют не только национальное, но и общеевропейское значение. Так, немецкие СПГ-терминалы смогут и наверняка будут снабжать топливом потребителей не только в Германии, но и в соседних государствах - членах ЕС, например в Дании, Польше, Чехии.

Из Эмсхавена транзитом через ФРГ точно будет снабжаться Чехия: эта не имеющая выхода к морю страна уже забронировала на длительный срок примерно треть мощностей второго после Роттердама нидерландского СПГ-терминала.

Инкоо, 28.12.2022. Прибытие плавучего СПГ-терминала Exemplar к берегам Финляндии
Инкоо, 28.12.2022. Прибытие плавучего СПГ-терминала Exemplar к берегам ФинляндииФото: Jussi Nukari/Lehtikuva/IMAGO

В свою очередь, из финского порта Инкоо газ можно будет поставлять через Эстонию не только в соседнюю Латвию и ее Инчукалнское ПХГ - единственное действующее газохранилище в странах Балтии, но также, при необходимости, через Литву по введенному в строй в мае 2022 года газопроводу-интерконнектору GIPL в Польшу. А оттуда, используя другой интерконнектор, сданный в эксплуатацию в августе 2022 года, в Словакию и, например, в Украину. 

Европейцам повезло с арендой регазификационных судов

Европейцам, безусловно, крупно повезло: плавучие заводы по хранению и регазификации СПГ (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) - товар штучный, на мировом рынке их, по данным СМИ, всего 49, и клиенты берут их в аренду, как правило, на длительные сроки. Так, регазификационное судно Esperanza, приступившее к работе в Вильгельмсхафене, правительство Германии арендовало у специализированной компании Höegh LNG Holdings, принадлежащей норвежскому пароходству Leif Höegh, на десять лет.

Всего же в ситуации, когда после нападения России на Украину Германии нужно было срочно снизить зависимость от "Газпрома" и тем самым лишить Москву возможности шантажировать Берлин, министерству экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) удалось забронировать весной и летом 2022 года целых пять FSRU. Редкая удача, что столько судов оказались незадействованными или вскоре освобождающимися. Мощность каждого из них составляет примерно 5,2 млрд кубометров газа в год.

Инфографика

Долгосрочная аренда этих плавучих заводов, частично до 2038 года, обойдется немецкому государству, по предварительным оценкам BMWK, в 9,7 млрд евро. Но это без учета доходов от оказания услуг по регазификации СПГ. В любом случае потери экономики ФРГ от хронического дефицита газа и крайне высоких цен на него оказались бы несравнимо более значительными.        

В отличие от FSRU в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле, остальные арендованные правительством ФРГ регазификационные суда войдут в строй зимой 2023/2024: еще одно пришвартуется в Вильгельмсхафене, второе - в североморском порту Штаде, третье встанет на якорь вблизи Лубмина, но заходить в этот маленький мелководный балтийский порт не станет. 

Лубмин: СПГ-терминалы вместо "Северных потоков"

Но там с 16 декабря стоит регазификационное судно Neptune, арендованное у французского энергетического гиганта TotalEnergies молодой фирмой-стартапом Deutsche ReGas. Ее основали два предпринимателя из восточногерманского Потсдама, сумевшие привлечь в качестве совладельца австралийскую финансовую компанию Macquarie Group - одного из крупнейших в мире инвесторов в инфраструктурные проекты. Так что в создание этого СПГ-терминала вложены исключительно частные деньги.

Выбор в пользу Лубмина объясняется тем, что в этом порту находятся приемные терминалы канувших теперь в Лету российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Поэтому отсюда на юг Германии до Чехии и на запад ФРГ были проложены мощные газопроводы Opal, Eugal и Nel, изначально рассчитанные на транспортировку российского газа. С этой точки зрения это просто идеальное место для размещения СПГ-терминала.

Так, если в Вильгельмсхафене для подключения к магистральному газопроводу пришлось соорудить газопровод в 26 километров, а из Брунсбюттеля вслед за 3-километровым газопроводом до октября 2023 будут прокладывать еще 55 километров труб, то причал в Лубмине от разветвленной газотранспортной системы ФРГ до ноября отделяли всего 450 метров. Соединить их не составило большого труда.

Лубмин, 16.12.2022. Заход регазификационного судна Neptune в порт Лубмина
Лубмин, 16.12.2022. Заход регазификационного судна Neptune в порт ЛубминаФото: IMAGO/BildFunkMV

Однако большим недостатком этого порта являются мелкие воды Балтики: он не в состоянии принимать огромные и полностью загруженные океанские суда. Поэтому компании Deutsche ReGas пришлось прибегнуть к более сложной схеме и как бы разделить терминал на две части. Регазификационное судно Neptune находится в Лубмине, но прибывающие СПГ-танкеры будут подходить не к нему, а к бросившему якорь в нескольких километрах от берега танкеру-причалу Seapeak Hispania.

Ему предстоит играть роль перевалочного пункта: закачивать в свои резервуары груз океанских гигантов, который затем газовозы-челноки будут менее крупными партиями доставлять к FSRU в порту. В конце декабря Deutsche ReGas начала отрабатывать эту схему в пробном режиме, поскольку получила от властей разрешение только на тестирование терминала. Окончательное добро на его полномасштабную эксплуатацию ожидается в январе.

Танкер Seapeak Hispania прибыл 21 декабря к месту своего назначения с партией СПГ из Египта. Первый рейс челнока Coral Furcata между им и регазификационным судном в порту Лубмина состоялся 30 декабря. 

Германия хочет обойтись без российского СПГ

Deutsche ReGas подчеркивает, что всего лишь оказывает услуги по регазификации, а решение о том, откуда поступает сжиженный газ, принимают заказчики-импортеры.

В свою очередь, компании Uniper, RWE и VNG, которым правительство ФРГ поручило осуществлять оперативное управление арендованными им FSRU, сообщили, что принимать поставки СПГ из России "пока" не планируется, газ будет импортироваться из США, стран Северной и Западной Африки, а также с Ближнего Востока. "Наша стратегия состоит в том, чтобы не делать этого", - заявил министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках российского сжиженного газа. 

Deutschland Wilhelmshaven | Eröffnung von LNG-Terminal | Scholz & Habeck & Weil & Lindner
Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии первого в Германии СПГ-терминалаФото: REUTERS

Напомним, что российская госкомпания "Газпром" еще весной 2022 года прекратила поставки в Финляндию и Нидерланды из-за их отказа участвовать в схеме "оплата в рублях", тогда же от российского газа решила отказаться и Эстония. Снабжение Германии Москва окончательно остановила 31 августа.  

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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