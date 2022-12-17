В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

До сих пор Германия была единственной крупной страной Евросоюза, не имевшей на своей территории инфраструктуры для приема сжиженного природного газа. 17 декабря 2022 года в порту Вильгельмсхафена на Северном море официально вошел в строй первый немецкий СПГ-терминал.

А первую партию топлива для домохозяйств и предприятий ФРГ он выдаст 22 декабря – накануне западного Рождества и через десять месяцев после нападения России на Украину. Без этой войны, скорее всего, не было бы и этого терминала. Во всяком случае, так быстро. Из-за беспрецедентной скорости его сооружения, вызванной необходимостью срочно преодолеть газовую зависимость от России, экономический еженедельник Wirtschaftswoche говорит о "чуде Вильгельмсхафена".

Плавучий СПГ-терминал Höegh Esperanza привез газ из Испании

"Сегодня Германия и ЕС существенно повысили свою безопасность и независимость, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), приехавший в субботу в Вильгельмсхафен. - Это хороший день для нашей страны, но это также и хороший сигнал всему миру о том, что немецкая экономика и впредь будет сильной, что она продолжит производство и справится с нынешним вызовом". Задача этого и последующих терминалов - сделать энергоснабжение в Германии "независимым от трубопроводов из России", добавил он.

Роберт Хабек, Олаф Шольц и Кристиан Линднер на фоне регазификационного судна Hoegh Esperanza Фото: Michael Sohn/REUTERS

Вместе с канцлером на церемонию ввода в строй первого немецкого СПГ-терминала приехали также министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner). Это подчеркивало общенациональную значимость события, в подготовку которого эти ключевые фигуры правительства ФРГ внесли решающий вклад. Хабек сумел срочно арендовать на мировом рынке на длительные сроки сразу пять плавучих СПГ-терминалов (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU), Линднер сумел мобилизовать на это миллиарды евро.

FSRU- это, по сути дела, суда-заводы для регазификации сжиженного газа с собственными резервуарами для его хранения при температуре минус 161-164 градуса по Цельсию. Судно Höegh Esperanza длиной примерно 300 метров, причалившее в Вильгельмсхафене 15 декабря, было арендовано на десять лет у норвежского пароходства Leif Höegh и пришло из Испании, где оно взяло на борт в сжиженном виде 165 тысяч кубометров газа. Именно этот привезенный груз после регазификации и начнет поступать на предстоящей неделе в газотранспортную сеть ФРГ.

Сжиженный газ из России пока принимать не будут

Статистически таким объемом можно снабжать в течение года от 50 до 80 тысяч домохозяйств, сообщил оператор СПГ-терминала в Вильгельмсхафене компания Uniper. По ее данным, мощность этого FSRU составляет 5 млрд кубометров в год, что превышает 6% потребности Германии в газе, сокращающейся сейчас из-за усиленной экономии и переориентации на другие энергоносители. И составляет приблизительно 10% тех объемов, которые "Газпром" до войны в Украине экспортировал в ФРГ по газопроводу "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров в год.

Общий вид СПГ-терминала в Вильгельмсхафене: новый причал с Hoegh Esperanza и газопровод к берегу Фото: Michael Sohn/REUTERS

Ожидается, что первые СПГ-танкеры начнут причаливать к Höegh Esperanza и перекачивать сжиженный газ в его резервуары примерно с середины января. Принимать поставки СПГ из России "пока" не планируется, газ будет импортироваться из США, стран Северной и Западной Африки, а также с Ближнего Востока, сообщил 12 декабря изданию Business Insider представитель компаний Uniper, RWE и VNG. "Наша стратегия состоит в том, чтобы не делать этого", - подчеркнул в Вильгельмсхафене и министр экономики Роберт Хабек, отвечая на вопрос о возможных поставках российского сжиженного газа.

С упомянутыми тремя компаниями правительство ФРГ заключило контракты об управлении терминалами в Вильгельмсхафене и в Брунсбюттеле, который собираются ввести в строй в январе. И в том, и в другом порту ранее имелись планы по созданию стационарных СПГ-терминалов.

Компания Uniper воспользовалась отвергнутым ранее проектом

Для Вильгельмсхафена их разработала компания Uniper, однако в ноябре 2020 года она свернула проект, заявив об отсутствии спроса на его мощности. На тот момент Uniper была крупнейшим немецким покупателем газа у "Газпрома" и финансово участвовала в строительстве газопровода "Северный поток-2". В какой мере на отказ от проекта повлияли тогда тесные связи с Россией, можно только гадать.

Сентябрь 2022. Прокладка газопровода от СПГ-терминала к магистральному газопроводу и к газохранилищу Фото: David Hecker/Getty Images

Но проектная документация осталась, и это, конечно, способствовало ускоренной реализации нового, видоизмененного решения с теперь уже плавучим терминалом. Так, имелись планы прокладки газопровода длиной около 26 километров от порта до близлежащего магистрального газопровода и крупного газохранилища Etzel, принадлежащего Uniper. Проблема была в том, что выдача всех необходимых разрешений на подобное строительство длится в Германии обычно годами. Поэтому бундестаг еще в мае принял представленный правительством закон, облегчающий и резко ускоряющий разрешительные процедуры конкретно при сооружении инфраструктуры для СПГ-терминалов.

В результате и произошло "чудо Вильгельмсхафена": 5 мая в порту в морское дно начали забивать первые сваи для нового причала, к которому теперь пришвартовано Höegh Esperanza, а менее восьми месяцев спустя, 22 декабря, регазификационное судно уже даст первый газ. Подобную скорость при реализации индустриальных проектов в новейшей истории Германии продемонстрировала разве что американская компания Tesla при строительстве своей гигафабрики под Берлином. Но канцлер Олаф Шольц заверил в Вильгельмсхафене, что "это теперь тот новый темп в Германии, с которым мы будем развивать инфраструктуру".

Следующей зимой в ФРГ будет шесть плавучих терминалов

Терминал в Вильгельмсхафене фактически является государственным проектом: регазификационное судно арендовано правительством ФРГ, а управляет им национализированная теперь компания Uniper, которая после того, как "Газпром" еще летом перестал поставлять в Германию прописанные в долгосрочных контрактах объемы, оказалась на грани банкротства.

Уже упомянутый здесь проект в Брунсбюттеле станет примером государственно-частного партнерства: аренду FSRU оплачивает правительство, а управление производством и прокладку двух трубопроводов для подключения терминала к региональной и национальной газотранспортным сетям обеспечивают частные компании. По схожей схеме зимой 2023/2024 должны заработать еще два арендованных государством регазификационных судна в Штаде и в Лубмине, а управление пятым и вторым в Вильгельмсхафене возьмет на себя опять-таки Uniper.

К тому же в Лубмине на Балтике будет еще и исключительно частный проект. Собственно, фирма-стартап Deutsche ReGas была близка к тому, чтобы еще в первых числах декабря сдать в эксплуатацию арендованное ей регазификационное судно Neptune, прибывшее в Германию уже в конце ноября. Однако компания вовремя не получила необходимых разрешений. Можно допустить, что власти специально несколько придержали документы, чтобы не лишать канцлера и его правительство возможности триумфально открыть первый немецкий СПГ-терминал именно в Вильгельмсхафене.

В любом случае в Германии этой зимой заработают три, а следующей – еще три FSRU, что обеспечит возможность напрямую импортировать в ФРГ свыше 30 млрд кубометров газа в год, подчеркнул в Вильгельмсхафене Олаф Шольц. Одновременно во всех четырех портах, где будут пришвартованы эти суда, начнется подготовка к сооружению стационарных СПГ-терминалов, которые изначально будут строиться с учетом последующего перехода на зеленый водород.

Конечно, ставка на СПГ – это новая реальность для Германии. Сжиженный газ будет дороже трубопроводного, который ФРГ, кстати, продолжит получать из Норвегии и Нидерландов. Но ведь такие индустриальные державы, как Япония и Южная Корея, газ по трубам вообще никогда не импортировали и потребляют только СПГ. Его активно закупают также, к примеру, Пакистан и Бангладеш. Так что куда более богатая Германия наверняка сможет приспособиться к той новой реальности, которая началась в Вильгельмсхафене 17 декабря 2022 года.

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