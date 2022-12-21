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Регазификационное судно Höegh Esperanza в порту Вильгельмсхафена, 17 декабря 2022 года
Регазификационное судно Höegh Esperanza в порту ВильгельмсхафенаФото: Michael Sohn/REUTERS
Экономика и бизнесГермания

Первый в Германии СПГ-терминал начал принимать топливо

Александра Иванова
1 ч. назад

Терминал для приема сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене был построен в рекордные сроки, чтобы преодолеть энергетическую зависимость Германии от России.

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Терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафена в среду, 21 декабря, закачал в газотранспортную сеть Германии первую партию топлива для предприятий и домохозяйств. Как сообщает компания -оператор Uniper, сделано это было на день раньше запланированного срока.

Терминал был официально введен в строй 17 декабря. В этот день Вильгельмсхафен посетили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner). На церемонии введения в строй СПГ-терминала Шольц подчеркнул, что его предназначение - сделать энергоснабжение в Германии "независимым от трубопроводов из России".

15 декабря в Вильгельмсхафене причалило регазификационное судно Höegh Esperanza. Оно доставило в Германию из Испании в сжиженном виде 165 тысяч кубометров газа. Именно это топливо теперь начало поступать в газотранспортную сеть ФРГ. По данным Uniper, такого объема газа хватит, чтобы снабжать в течение года от 50 до 80 тысяч домохозяйств.

Ожидается, что первые СПГ-танкеры начнут причаливать к Höegh Esperanza и перекачивать сжиженный газ в его резервуары с середины января. Принимать поставки СПГ из России "пока" не планируется, газ будет импортироваться из США, стран Северной и Западной Африки, а также с Ближнего Востока, сообщил 12 декабря изданию Business Insider представитель компаний Uniper, RWE и VNG.

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