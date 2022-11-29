СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Спустя неделю после исторической договоренности с Китаем компания Qatar Energy объявила о долгосрочном контракте с ФРГ. Но немцы не будут зависеть от эмирата так, как от России.

Теперь уже нет сомнений: эмират Катар будет одним из крупных поставщиков сжиженного природного газа в Германию. 29 ноября государственная энергетическая компания Qatar Energy объявила, причем для многих неожиданно, о подписании 15-летнего контракта объемом ежегодно в 2 млн тонн СПГ, которые начнут поступать с 2026 года.

Сначала поставки из Техаса, затем из самого Катара

Это не первая и, скорее всего, не последняя двухсторонняя газовая сделка. Глава компании и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в Дохе после церемонии подписания, что с фирмами из ФРГ идут переговоры о последующих контрактах. "У нас хорошие отношения с немецкими предприятиями и с немецким правительством", - подчеркнул он.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время визита в Катар в марте 2022 Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Некоторое время назад это было не столь очевидно. Считалось, что визит министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), который еще в марте, вскоре после начала широкомасштабной войны России против Украины, срочно отправился в Катар в поисках альтернатив российскому газу, окончился безрезультатно. Некоторые СМИ заговорили даже о провале.

Камнем преткновения стал вопрос о сроках. Компания Qatar Energy, осуществляющая многомиллиардные инвестиции в расширение добычи газа, заинтересована в долгосрочных контрактах и, соответственно, в гарантиях сбыта своей продукции на длительную перспективу. Германия, взявшая, как и весь Евросоюз, курс на декарбонизацию экономики и, соответственно, на форсированный отказ от ископаемых энергоносителей, не хотела, в свою очередь, связывать себя обязательствами на слишком большие сроки.

Берлин, 20.05.2022. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани и канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Однако уже в мае по случаю визита в Берлин эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани было объявлено о германо-катарском энергетическом партнерстве. Это заявление о намерениях подкрепили договоренностью о поставках с 2024 года СПГ из США с установки по сжижению газа Golden Pass в Техасе, которая на 70% принадлежит компании Qatar Energy. Но это будет, по сути дела, американский газ, который из Мексиканского залива ближе всего поставлять в Европу.

Теперь же подписан контракт о поставках газа уже непосредственно из самого Катара. Этот эмират давно является крупным экспортером СПГ в страны Евросоюза, так что Германия могла получать его через приемные терминалы в Нидерландах и Бельгии. Но у компании Qatar Energy нет больших незаконтрактованных, свободных объемов для снабжения на регулярной основе тех шести или даже семи немецких плавучих СПГ-терминалов, которые приступят к работе частично нынешней зимой, частично следующей.

Месторождение "Северное" будет снабжать Брунсбюттель

Ситуация начнет кардинально меняться с 2025 года, когда Qatar Energy планирует приступить к вводу в строй новых крупных мощностей по добыче газа из гигантского, часто говорят даже сверхгигантского, газового месторождения под водами Персидского залива. Та его часть, которая принадлежит Ирану, известна как Южный Парс, а у Катара оно называется "Северное" - North Field или North Dome. После завершения нынешней инвестиционной программы в 2027 году эмират увеличит производство СПГ на 60% до 126 млн тонн в год.

Подписанный теперь контракт предполагает поставки в Германию с 2026 года того газа, который начнут добывать в восточной и южной частях North Field. Полученный из него СПГ Qatar Energy будет продавать американской компании Conoco Phillips, участвующей в освоении месторождения, а она уже обеспечит его доставку на терминал в немецком Брунсбюттеле. Сюда, кстати, вскоре прибудут пробные партии из Объединенных Арабских Эмиратов.

Один из немецких СПГ-терминалов будет в порту Брунсбюттель в устье Эльбы. Сюда пойдут поставки из Катара Фото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Там этой зимой будет пришвартовано и начнет работу одно из пяти арендованных правительством ФРГ регизификационных судов (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU). В перспективе здесь будет построен стационарный терминал, способный принимать сначала сжиженный газ, а затем и зеленый водород. Сотрудничество в водородной сфере изначально является частью концепции германо-катарского энергетического партнерства.

Катар - лишь одна из газовых альтернатив России

По данным организации Zukunft Gas, представляющей и лоббирующей интересы немецкой газовой отрасли, предусмотренные контрактом с Qatar Energy и Conoco Phillips ежегодные поставки 2 млн тонн СПГ обеспечат около 3% годовой потребности Германии в природном газе - примерно 30 тераватт-часов энергии. "А нам необходимо заменить почти 500 тераватт-часов, которые раньше обеспечивались поставками российского газа. Это означает, что нам предстоит еще очень много работы, чтобы гарантировать долгосрочное снабжение", - заявил глава организации Тимм Келер (Timm Kehler).

Так что контракт с Катаром является только одной из многих мер, призванных диверсифицировать газоснабжение Германии. Иными словами, он не сыграет решающей роли в переориентации ФРГ на альтернативных России поставщиков, а станет лишь частью решения задачи. Поэтому он и не приведет к тому, что немцев, с большим трудом преодолевающих сейчас чрезмерную энергетическую зависимость от России, впредь смог бы шантажировать другой авторитарный режим. А такие опасения высказывались.

Комментируя состоявшуюся сделку, Роберт Хабек отметил, что Германия будет искать по всему миру наиболее выгодные предложения. "Это включает и Катар, но он далеко не единственный поставщик на мировом рынке", - подчеркнул министр экономики ФРГ.

Среди других сегодняшних и будущих поставщиков следует выделить США, которые, скорее всего, закрепят за собой лидирующее положение на европейском рынке СПГ. Часть газа из Норвегии тоже будет поступать в сжиженном виде. Отдельные партии можно будет покупать в Канаде или Австралии, хотя они ориентированы преимущественно на покупателей в Азии.

При этом на рынке ЕС и тем самым в Германии растущую роль, скорее всего, будут играть страны Африки - от Нигерии, Алжира, Анголы, Экваториальной Гвинеи, которые уже поставляют сжиженный газ, до Египта, Камеруна, Сенегала (вместе с Мавританией), Республики Конго и Мозамбика, которые считаются перспективными экспортерами.

Определенные объемы, вероятно, будет поставлять и Россия. Во всяком случае, ЕС не вводил санкций на газ и тем более на сжиженный газ из РФ, а его крупный экспортер "Ямал СПГ" является российско-китайско-французским совместным предприятием, то есть международной компанией.

Диверсификация по-катарски: сначала Китай, затем Германия

Что же касается прежнего камня преткновения - длительного срока контракта, то Роберт Хабек, представляющий в правительстве ФРГ партию "зеленых", заявил: "15 лет - это супер!". Срок, по его словам, мог бы оказаться и более длительным. Контракт истечет в 2040 году, так что останется достаточно времени, чтобы к 2045 году, когда Германия намерена стать климатически нейтральной, свести потребление природного газа к минимуму или на нет.

К тому же представители немецкой газовой отрасли уже поясняли, что заключение долгосрочных контрактов обязывает немецкие фирмы брать СПГ, но не потреблять его именно в Германии. Если ФРГ пойдет по пути декарбонизации более высокими темпами, чем планируется, законтрактованные объемы вполне можно будет перепродать в Азию. Правда, пока неясно, допускает ли такой вариант нынешний контракт с Катаром.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине в январе 2019 Фото: STEPHEN SHAVER/UPI/IMAGO

А в Азии, особенно в Китае, спрос на ископаемое сырье сохранится дольше, чем в Европе. Ярким свидетельством тому стало заключение 21 ноября 2022 "самого длинного", по словам главы Qatar Energy и министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, контракта в истории мировой СПГ-отрасли. Он предусматривает поставки ежегодно 4 млн тонн сжиженного газа китайской компании Sinopec на протяжении 27 лет.

Тот факт, что спустя неделю после этой договоренности Катар объявил о заключении долгосрочного контракта с Германией, можно воспринимать как свидетельство стремления эмирата диверсифицировать свои рынки сбыта, чтобы не оказаться в чрезмерной зависимости от такого покупателя, как Китай. С другой стороны, обращает на себя внимание то, что КНР берет на себя обязательство в течение более четверти века покупать сравнительно дорогой катарский СПГ - и в то же время не спешит соглашаться на проект "Сила Сибири-2", по которому мог бы получать российский трубопроводный газ.

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